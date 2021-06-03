Мидаков Е. – Сс-саботаж! – 7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Директор НАСА тоскливо смотрел в окно, слушая сбивчивую речь своего зама. Смотреть было не на что: ангары и парковки. Какие-то нелепые дома и домишки и снова парковки, парковки… Эту унылую картину скрашивал лишь бушевавший за окном ливень, но и он не вносил разнообразия, а только навевал тоску. Наконец, директору это надоело и он попытался прорваться сквозь речевые баррикады своего зама, что-то говорившего о русских шпионах.

Первый зам был на грани срыва.

– Пп-почему вы мне не-е верите?

– Мы очень ценим вас как сотрудника, Рональд, – вздохнул директор. – И не скрою, многим наше агенство обязано именно вам, но, мне кажется, вы перегибаете палку. Насколько нам известно, а нам известно многое, Россия не ставит перед собой цель опровергнуть приоритет Соединённых Штатов в освоении Луны.

– Пп-почему же они н-намерены выс-садиться в море Сс-покойствия?

– Всё это бездоказательно, Рональд. Я не желаю этого слышать.

– Я н-найду д-доказательства!

– Вот когда найдёте, тогда и поговорим. Не смею вас задерживать.

Рональд ушёл. Директор НАСА посидел ещё минуту, пребывая в раздумьях, после чего нажал на клавишу селектора:

– Сара, зайдите ко мне.

Глядя, как в кабинет, виляя бёдрами по широкой амплитуде, заходит его новая секретарша, директор приободрился.

– Сара, будьте добры, проясните вопрос со списком открытых вакансий.

Секретарша вытянулась в струнку:

– Их двенадцать, но Комитет по этике настаивает, что у нас с прошлого года недобор трансгендеров, латиноамериканцев, бодипозитивов, а также людей с особенностями речи и умственного развития.

Директор нахмурился.

– И что, – спросил он с вызовом, – среди всех этих людей есть нужные нам специалисты?

– Сэр, – секретарша расслабилась, подошла ближе и присела на краешек стола. – Комитет по этике такими пустяками не интересуется.

– Да где я возьму столько… столько…

– Особенных, – томно выдохнула секретарша, наклонившись к директору гораздо ближе, чем того требовали приличия.

Слегка ошалев от такого напора, директор откинулся на спинку кресла.

– А вы… – он замялся, подыскивая альтернативу слову «женщина».

– А я… Самая особенная из всех, – манерно махнула ручкой секретарша.



