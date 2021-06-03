Мидаков Е. – Сс-саботаж! – 7

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Директор НАСА тоскливо смотрел в окно, слушая сбивчивую речь своего зама. Смотреть было не на что: ангары и парковки. Какие-то нелепые дома и домишки и снова парковки, парковки… Эту унылую картину скрашивал лишь бушевавший за окном ливень, но и он не вносил разнообразия, а только навевал тоску. Наконец, директору это надоело и он попытался прорваться сквозь речевые баррикады своего зама, что-то говорившего о русских шпионах.
Первый зам был на грани срыва.
– Пп-почему вы мне не-е верите?
– Мы очень ценим вас как сотрудника, Рональд, – вздохнул директор. – И не скрою, многим наше агенство обязано именно вам, но, мне кажется, вы перегибаете палку. Насколько нам известно, а нам известно многое, Россия не ставит перед собой цель опровергнуть приоритет Соединённых Штатов в освоении Луны.
– Пп-почему же они н-намерены выс-садиться в море Сс-покойствия?
– Всё это бездоказательно, Рональд. Я не желаю этого слышать.
– Я н-найду д-доказательства!
– Вот когда найдёте, тогда и поговорим. Не смею вас задерживать.
Рональд ушёл. Директор НАСА посидел ещё минуту, пребывая в раздумьях, после чего нажал на клавишу селектора:
– Сара, зайдите ко мне.
Глядя, как в кабинет, виляя бёдрами по широкой амплитуде, заходит его новая секретарша, директор приободрился.
– Сара, будьте добры, проясните вопрос со списком открытых вакансий.
Секретарша вытянулась в струнку:
– Их двенадцать, но Комитет по этике настаивает, что у нас с прошлого года недобор трансгендеров, латиноамериканцев, бодипозитивов, а также людей с особенностями речи и умственного развития.
Директор нахмурился.
– И что, – спросил он с вызовом, – среди всех этих людей есть нужные нам специалисты?
– Сэр, – секретарша расслабилась, подошла ближе и присела на краешек стола. – Комитет по этике такими пустяками не интересуется.
– Да где я возьму столько… столько…
– Особенных, – томно выдохнула секретарша, наклонившись к директору гораздо ближе, чем того требовали приличия.
Слегка ошалев от такого напора, директор откинулся на спинку кресла.
– А вы… – он замялся, подыскивая альтернативу слову «женщина».
– А я… Самая особенная из всех, – манерно махнула ручкой секретарша.
Борис Долинго
Рассказ создаёт впечатление мозаики, в которой отдельные яркие мелкие кусочки
Тоже набрано всё хорошо, но та же проблема с написанием сочетаний прямой и косвенной речи.
Суть сюжета в двух словах. Сидел в НАСА директор, российский шпион. НАСА хотели взорвать российский корабль на старте, всё приготовили. А директор НАСА в последний момент затосковал по Родине (России) и уехал, предупредив о взрывчатке и соврав операцию ЦРУ.
Прошу прощения, но очень уж явные смысловые. Во-первых, с чего бы специалистов НАСА в процессе подготовки российского старта настолько допускали бы в процесс сборки корабля?! Америка и Россия – братья навеки?! Или директор НАСА сам ездил и якобы (для легенды ы ЦРУ) закладывал взрывчатку? Ну, ей богу… даже для юморного рассказа несерьёзно.
К чему-то совершенно неуместная сценка с «томной секретаршей» – для чего она?! Она не работает в тексте никак! Хотя написано и это место, и другие места совсем неплохо, но нет между ними чёткого общего смысла, который бы цементировал отдельные весьма неплохо прописанные сценки. Рассказик создаёт впечатление мозаики, в которой отдельные довольно яркие мелкие кусочки выстраиваются в совершенно непотребное панно.
Не годится