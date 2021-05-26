Копылов А. – Побег со Сфинкса – 72

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Шторм.
- Почему мы так далеко? – Алька смотрела на звезду, к которой она так стремилась.
- Тут крупная группировка кораблей Корпуса Спасателей, нам ни к чему их внимание, - ответил Джо, выводя на панели информацию о кораблях Корпуса.
- И что мы будем делать? Прокрадёмся потихоньку и незаметно для них опустимся на планету?
- Нет, нам нужно подойти поближе, но осторожно, - Джордано явно что-то задумал.
- Но зачем? – девочка не понимала.
- Навигатор «Артемиды» говорила тебе, что посадка на неисследованную планету опасное предприятие. Даже Корпус и его лучшие пилоты не решаются сесть на Сфинкс. Надо узнать почему, - информация на панелях стала напоминать план военной операции.
- И как мы это сделаем?
- Ты забываешь кто я. А я военный крейсер. Малая заметность, системы РЭБ, постановщики помех, мощные сканеры. Прежде, чем они поймут, что мы тут были, мы уже будем знать всё, что знают они. Но нужна твоя помощь. Системы Корпуса хорошо защищены, мне потребуется использовать все мои вычислительные мощности для их взлома. А тебе придётся управлять кораблём, - Джо, словно снова вернулся в свою естественную среду.
- Сколько времени нам потребуется? – девочка заразилась его настроением.
- Думаю, немного. Подойди к флоту Корпуса как можно ближе, но так, чтобы они нас не заметили.
- Тогда поехали! – Алька снова взяла управление на себя, заложила крутой вираж и полетела на сближение с флотом спасателей.
Планета приближалась, а вместе с ней на экранах появились яркие точки, отмечающие корабли Корпуса. Их было больше десятка.
- Следи за показаниями сканеров и уровнем сигнала. Ни в коем случае не теряй сигнал, или придётся начинать все сначала. Но и под их сканеры не суйся. Если нас обнаружат, то на Сфинкс нам не попасть.
- Поняла, - девочка плавно повернула крейсер, и осторожно повела корабль, стараясь держаться на некотором удалении от кораблей Корпуса, - но если мы видим их, то и они видят нас?
- Нет, их системы приспособлены под другие задачи. Где этим гражданским до нас! Но слишком приближаться не стоит.
Джо замолчал, и Алька сосредоточилась на управлении.
Борис Долинго
лучше выбрать иной жанр – скажем, мистику
Традиционно в начале – замечания по набору текста. Прежде всего, в русском литературном тексте обязательно делаются красные строки – это норма, правило «хорошего тона», скажем так. Это делает наглядным начало каждого абзаца и помогает более структурированно воспринимать текст при чтении. Пришедшая из интернета мода обозначать абзацы увеличенным интервалами между ними не является заменой красным строкам – увеличенные абзацы в литературном художественном тексте – просто моветон.
Далее. Автор, к сожалению, не видит разницы между дефисами и тире, а это разные знаки пунктуации (очень советую прочитать про это различие). Кроме того, автор, увы, как и большинство, не знает, как должны записываться сочетания прямой и косвенной речи, поэтому очень рекомендую познакомиться с методичкой по данному вопросу, будет полезно (это вот здесь: http://iaelita.ru/blog/novel/78545.html ).
Всё вышесказанное, разумеется не влияет на принципиальное принятие решений по текстам авторов, но является показателем, насколько авторы поддерживают культуру литературного языка, так как набор текста по «канонам» – это как раз элемент такой культуры.
Но, естественно, в первую очередь любой художественный текст ценен своим оригинальным сюжетом и идеями, развиваемыми в произведении. В нашем случае, перед нами явно текст для подростков – очень нужное во все времена (а в наше – особенно!) направление литературы, к тому же если жанром тут объявляется «научная фантастика». Именно сегодня архиважно нести НФ подросткам, мозги которых забиты разными Шреками и Гарри Поттерами.
Увы, по тексту видно, что это лишь часть более крупного произведения, которую автор вычленил, дабы созданный таким образом «рассказ» соответствовать лимиту раздела фантастики нашего журнала (рассматриваются только тексты до 100 т.зн. с пробелами). При этом, к великому сожалению автор не потрудился поработать над выбранной частью текста, чтобы произведение получилось функционально самостоятельным. В нынешнем же виде в сюжете этого так называемого «рассказа» содержится масса моментов, которые напрямую связаны с описываемыми здесь событиями, но в данном тексте никак не объясняемыми. Вероятно, эти моменты как-то объясняются в той части произведения, которую мы не видим. Но это не спасает данный «отрывок», ведь в таком виде – с явно не полностью выстроенной композицией – читать повествование элементарно некомфортно: фактически, нет никаких объяснений «картине мира» произведения, представляемой автором! Все необходимые объяснения пребывают далеко за кадром. Например, в сюжете активно присутствует некий «Сфинкс», с которым герои (Алька и Валерка) прекрасно знакомы, но нет никакого намёка, ОТКУДА они знакомы с этим артефактом! Нарушение композиционного построения произведения налицо, если рассматривать рассказ как самостоятельное произведение.
В подобных случаях авторам требуется дорабатывать отрывок, чтобы он принял вид полностью законченного произведения, которое становилось бы понятным без всяких пояснений. Либо же указывать, что перед читателями – именно отрывок из некого основного произведения. Это снимало бы многие вопросы (хотя в нашем конкретном случае не позволило бы подать данный текст в «Уральский Следопыт», так как по нашим условиями отрывки произведений рассматриваются лишь в том случае, если они выступают как полностью самостоятельные произведения).
К сожалению, и сам уровень сюжетной идеи оставляет желать много лучшего, не говоря уже о какой-то «научности». Например, каким образом с жанром НФ сочетается превращение девочки в лисицу? Какое же это НФ – это просто фэнтези голимое! Ведь даже намёка нет, откуда у Альки взялось данное умение оборотня. Просто захотелось ей – и стала лисицей, так что ли? Возможно, где-то в отсутствующей части текста автор даёт попытку «научного» объяснения (хотя я уже сомневаюсь, что это так), но вот в этом «рассказе» нет ничего. И где же тут «наука»?
А уж если говорить о достоверности «картины мира» в целом – пусть и по небольшому элементу, то давайте подумаем на секунду: далёкое будущее, гиперзвездолёты
О натяжках и провалах «логики» (как «общей», так и «естественнонаучной»), которые явно допущены и в произведении в целом говорить можно долго – их тут предостаточно. Я не буду сейчас рассуждать о девочке-пилоте звёздного крейсера (это, конечно, смешной момент, но для «детского» произведения в чём-то оправданный – если всё остальное сделано безупречно), но о нескольких вещах скажу.
Взять хотя бы это «высасывание» энергии планетой: например, врач Агния с «Коперника» говорит, что «после посадки планета выкачала все запасы нашей энергии». Да и вроде как описано, что на «Копернике» даже коридоры освещены слабо – экономят. При этом чуть позже Валерка рассуждает о том, что «…на «Копернике» есть энергия, надо только придумать, как заправить алькин корабль». Получается, что энергии навалом? Кто ж её тогда выкачал?! Я уж не говорю об этом абстрактном «есть энергия», «её выкачали» и т.д. – то есть совершенно не явно, в каком виде применяется энергия на звездолётах. Как ещё можно «выкачать»? Это горючее в баках, что ли? Или батареи, которые можно как-то «разрядить»? В каком виде энергия? Нет, я понимаю, что фантастика допускает разного рода сюжетные «технические» гипотезы о новых системах движения и т.д., но коли произведение заявляется как «НФ», то надо давать пусть короткие, но достаточно «научно убедительные» описания технических моментов. Написать же: «Нашу энергия выкачали» – это уровень рассуждений первоклассников, прошу прощения. (Кстати, а каким образом гигантский «Коперник», на котором такие огромные расстояния, что приходится пользоваться не лифтами а нуль-порталами, вообще может сесть на поверхность планеты?! Совершенно нецелесообразно).
Кстати, о нуль-порталах. Вполне логично предположить, что если технический уровень земной цивилизации освоил нуль-транспортировку то и на кораблях через космос летают не на субсветовых скоростях, десятилетиями добираясь с планеты на планету, а исползают технологию гиперпрыжков и т.п. В противном случае массированное освоение Вселенной, как оно тут описано, просто невозможно. К чему же тогда на «Копернике» нужны анабиозные капсулы? И как Алька пролетела полгалактики в поисках Валерки, если она летала в анабиозе? А сколько лет прошло бы за это время на планете, где Валерка находился? (Кстати, к сведению автора «полгалактики» пишется вот так, а не так: «пол Галактики»; у галактики нет «пола», а даже если предполагать писать слово «галактика» с заглавной буквы, то приставку «пол-» следовало бы писать через дефис).
И очень странным выглядит то, что, оказывается, Валерка мог легко (как говорит Сфинкс) уйти через тот же портал, через который пришёл – но почему-то не сообразил это сделать. Мальчик настолько глуп или это просто «автору так было нужно»? Этакий слишком явный «рояль в кустах», что всегда абсолютно губительно для сюжета.
Автор явно не подумал обо всё этом и о многом другом для создании убедительной «картины мира» в произведении, а просто навалил в одну «кучу» побольше атрибутов «научной фантастики», нимало не заботясь, как эти элементы уживутся друг с другом. И в тексте- отрывке ещё много подобных логических нестыковок и несообразностей. И я уже не сомневаюсь, что если бы я мог прочитать весь текст целиком, то мнение бы не изменилось: если слишком много логических неувязок в частностях, то стройной и логичной концепции никак не сложится и в целом.
Порой шокируют и не слишком фантастические допущения, а построения сюжетной логики, основанные на, казалось бы, вполне известных физических законах. Например, вот «наукообразное» рассуждение – про атмосферу Сфинкса (там немало рассуждений «об атмосфере планеты», и они просто убивают). Наиболее убийственной, конечно же, является фраза: «…Сама планета размером чуть больше Луны, но с громадной атмосферой, значительно больше земной…» – Я приношу извинения за резкие слова, но написать подобное можно либо по вопиющей невнимательности, либо при нулевом понимании даже самых базовых основ школьной физики. Что означают слова «огромная атмосфера»? Автор хотя бы подумал немного над смыслом тут сказанного? Каким образом планета размером с Луну может иметь какую-то «огромную» атмосферу, «значительно большую, чем земная»? Атмосфера эта «огромная» в чём и чем она «больше», чем земная атмосфера? Своей общей массой? Границей над поверхностью планеты – чем?!?! Ведь в таком случае на этой планете, которая «чуть больше Луны», должна присутствовать огромная гравитация, чтобы удержать атмосферу вообще, а какую-то «огромную» – особенно. И, соответственно, условия на планете будут такие, что человеку там будет сложно находиться, а не то что бегать по барханам, как делает Алька. В общем, вопиющая научной безграмотностью фраза и, соответственно, несостоятельные общие построения в сюжете на основе этой «мысли». Ну или нужно
Повторяю: прошу прощения за резкость, но иначе сказать не могу. Писал бы подросток – сказал бы иначе, но взрослый человек должен проявлять больше осмотрительности. Современных детей нужно стараться делать умнее, а не ещё глупее в «научном» смысле слова (их разные «Тик-Токи» и так сделают глупыми, если мы не будет этому активно противостоять). Поэтому особенно в произведениях для подростков, да ещё и грифом «НФ», следует походить очень ответственно и с понимаем того, что пишешь. Ладно, когда «фантастику» пишет подросток – ему простительно, но взрослый человек (особенно в книге для детей) не имеет права городить такие ляпы. Просто не стоит писать о том, что понимаешь не совсем ясно или вообще не понимаешь.
Ещё некоторое замечание по общей стилистике изложения – надеюсь, автору это тоже будет, если он всё вышесказанное воспримет не как желание его унизить (вот бы мне это было нужно!), а как рекомендации по совершенствованию своего творчества. Так вот, хотя язык изложения в целом очень даже неплох (сам по себе текст читается достаточно легко – нужно только «всю «логику» и «научность» сюжета держать на должном уровне), но присутствуют два момента, с которым нужно учиться работать.
Во-первых, порой попадаются чрезмерно длинные абзацы – увы, многие авторы неоправданно увеличивают размеры абзацев в своих текстах. То есть уже и мысль при повествовании пошла несколько иная, или речь уже зашла о другом персонаже, и т.д., и т.п., а автор всё забывает и забывает нажать клавишу «Перевод строки». В результате создаётся набитый разноплановой информацией огромный абзац, смысл которого при чтении элементарно сложно воспринимать. А, значит, становится сложнее следить за авторскими мыслями и воспринимать также и весь текст произведения, если таких нагромождений окажется слишком много. Однозначно плохо, если читатель тонет в «потоке сознания» автора в виде длинных абзацев.
Естественно, не существует чёткого «норматива», какой длины должен быть «идеальный» абзац – автор должен сам чувствовать это, и, когда того требует внутренний смысловой «ритм» текста, вводить новые абзацы.
Обязательно, написав какой-то значительный отрезок текста, следует перечитать его и прикинуть, а не нужно ли где-то вставить красные строки, т.е., начать новые абзацы. И если вы видите, что в тексте пошла новая мысль, началось рассуждение о чём-то другом, чем то, что говорилось только что перед этим (пусть даже чуть-чуть другом!), меняется сцена действия и т.п. – смело ставьте в таком месте красную строку, начинайте новый абзац! Это в значительной степени сработает на более чёткую стилистику изложения и, значит, упростит чтение и облегчит восприятие текста. В любом случае, уж точно – хуже не станет.
То же самое относится к излишне длинным диалогам – особенно, если автор забывает периодически разбавлять их своей косвенной речью, чтобы постоянно читатель чётко понимал, где какой персонаж конкретно что говорит. Если читатель начинает путаться в словах конкретных персонажей, то это губит лёгкость чтения.
Да, и ещё по стилистике: автор местами грешит повторами глагола «быть» во разных его формах – за этим стоит следить, любые повторы однотипных и однокоренных слов портят впечатление от текста любого грамотного современного читателя.
Общее резюме: произведение выглядит неким отрывком, выхваченным из середины более объёмного произведения. Из-за этого непонятны многие истоки базовых сюжетных построений. Кроме того, многие моменты выглядят научно крайне необоснованными, а некоторые (превращение в лису!) – просто несовместимыми с жанром НФ. Что касается элементов «логики» и «научности» – я об этом уже сказал. Откровенно говоря, по многим нюансам мне всё стало понятно где-то в первой трети текста, но я стойко дочитал до конца – очень редко, но бывает, что отсутствие «логики» и «научности» оказывается кажущимся, и автору удаётся всё довольно убедительно объяснить далее по тексту. Увы, здесь это не произошло. Вообще всегда говорю авторам: берясь за жанр НФ, необходимо оценить уровень своих познаний в естественных науках и при явном недостатке таких знаний лучше выбрать иной жанр – скажем, мистику.
В довершение всего, что самое грустно – особенно при всём вышесказанном: за фасадом сюжета маячат очень уж прямые параллели с известным мультфильмом «Тайна Третьей планеты» – и это «кладбище кораблей», и даже образ «бородатого мужчины в старомодных очках», и многое другое. (Кстати, особенно «трогательным» в плане бессмысленного нагромождения сущностей выглядит на планете Сфинкс земной космический челнок, целый и невредимый (челнок, путешествующий среди звёзд?)
Словом, сюжет в «базовых» моментах имеет откровенные «кальки» с цикла Кира Булычёва про Алису Селезнёву. Ведь даже имя героини перекликается: «Алиса – Алька»; и даже в фамилиях присутствует «птичий» элемент: «Селезнёва – Ворон». Ну зачем же настолько-то повторять?! Я понимаю, был это ещё фанфик – вполне могла оказаться допустимо, а вот так нельзя делать.
Несмотря на всё вышесказанное, у меня осталось впечатление, что автор может создавать произведения куда более качественные во всех отношениях. Желаю в этом удачи!