Копылов А. – Побег со Сфинкса – 72

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Шторм.

- Почему мы так далеко? – Алька смотрела на звезду, к которой она так стремилась.

- Тут крупная группировка кораблей Корпуса Спасателей, нам ни к чему их внимание, - ответил Джо, выводя на панели информацию о кораблях Корпуса.

- И что мы будем делать? Прокрадёмся потихоньку и незаметно для них опустимся на планету?

- Нет, нам нужно подойти поближе, но осторожно, - Джордано явно что-то задумал.

- Но зачем? – девочка не понимала.

- Навигатор «Артемиды» говорила тебе, что посадка на неисследованную планету опасное предприятие. Даже Корпус и его лучшие пилоты не решаются сесть на Сфинкс. Надо узнать почему, - информация на панелях стала напоминать план военной операции.

- И как мы это сделаем?

- Ты забываешь кто я. А я военный крейсер. Малая заметность, системы РЭБ, постановщики помех, мощные сканеры. Прежде, чем они поймут, что мы тут были, мы уже будем знать всё, что знают они. Но нужна твоя помощь. Системы Корпуса хорошо защищены, мне потребуется использовать все мои вычислительные мощности для их взлома. А тебе придётся управлять кораблём, - Джо, словно снова вернулся в свою естественную среду.

- Сколько времени нам потребуется? – девочка заразилась его настроением.

- Думаю, немного. Подойди к флоту Корпуса как можно ближе, но так, чтобы они нас не заметили.

- Тогда поехали! – Алька снова взяла управление на себя, заложила крутой вираж и полетела на сближение с флотом спасателей.

Планета приближалась, а вместе с ней на экранах появились яркие точки, отмечающие корабли Корпуса. Их было больше десятка.

- Следи за показаниями сканеров и уровнем сигнала. Ни в коем случае не теряй сигнал, или придётся начинать все сначала. Но и под их сканеры не суйся. Если нас обнаружат, то на Сфинкс нам не попасть.

- Поняла, - девочка плавно повернула крейсер, и осторожно повела корабль, стараясь держаться на некотором удалении от кораблей Корпуса, - но если мы видим их, то и они видят нас?

- Нет, их системы приспособлены под другие задачи. Где этим гражданским до нас! Но слишком приближаться не стоит.

Джо замолчал, и Алька сосредоточилась на управлении.



