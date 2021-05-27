Пронкин Ю.-Айзо-45

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Лохматый толстячок, которому равно могло быть и двадцать пять лет, и шестьдесят пять, робко постучал в дверь больничной палаты:
– Можно?
– Ждёшь, чтоб я встала и открыла? – по-старчески сварливо раздалось оттуда. – Заходи уже.
Мужчина вошёл:
– Здравствуй, мама. Я приехал.
Ни запаха лекарств, ни иных горьких спутников тяжёлой болезни – в одноместной палате было чисто и свежо. Из динамика слабо доносился шум волн. В капсуле жизнеобеспечения, укрытая по грудь, лежала измождённая старуха, и тени от лампы в изголовье поставили на лице больной ту метку, что не даёт усомниться в близости горького исхода. Сидевшая рядом медсестра поднялась с кресла:
– Здравствуйте, мистер Хэндерсон. Я подожду в коридоре, пока…
– Нет, милочка, побудь здесь, – властно остановила её миссис Хэндерсон. – Ты мне как родная.
Сказано это было явно для сына. Медсестра кивнула и отошла к окну, деликатно повернулась спиной. Мистер Хэндерсон сел в кресло:
– Мама, ты же знаешь, что для меня выйти на улицу…
– Знаю, Стиви! – старуха резко перебила его. – Знаю, что ты ни разу меня тут не навестил. Только про деньги твои знаю, на которые моё брюхо фаршируют.
– Ну, мам… – Стивен сконфуженно поправил очки.
– Что «ну, мам»? – Больная недовольно посмотрела на него. – Ты мне сын или банковский счёт?
– Мама, я… – начал было тот, но так и не нашёл, что ответить.
– Милочка, скоро? – миссис Хэндерсон обратилась к медсестре.
Та повернулась:
– Ждём доктора Фрейзера. Думаю, скоро.
Мистер Хэндерсон вздохнул.
Ровно в назначенное время дверь распахнулась, и врач, розовощёкий здоровяк в белоснежном халате нараспашку, вошёл в палату:
– И снова здравствуйте, миссис Хэндерсон.
– Я просила звать меня Нэнси, – укорила его старуха. – Уж не откажите напоследок. А коли мой сын наконец соизволил явиться, то это ничего не значит.
– Да-да, конечно. – Доктор Фрейзер кивком поприветствовал Стивена и включил историю болезни на мониторе капсулы, пролистал, вглядываясь в некоторые строчки.
– Что ж, Нэнси, ваши показатели вполне… даже неплохие. – Врач улыбнулся. – Так что я надеюсь, что и завтра буду звать вас по имени, и послезавтра.
Борис Долинго
весьма актуально, это фантастика весьма ближнего прицела
Написано хорошо, набрано на удивление всё правильно. С написанием сочетаний прямой и косвенной речи тоже на удивление всё хорошо – но процентов на 80: в совершенно одинаковых ситуациях написано по-разному. Можно было бы отнести на описки (бывает), но всё же многовато для случайных описок. Так что рекомендую автору всё-таки прочитать нашу методичку по данному вопросу
По сюжету – весьма актуально. Сегодня уже просматриваются такие фигуры, каким примерно описан Квизмен (например, Бил Гейтс, Илон Маск, да ещё есть, наверное, просто мы пока о них не слышим). Так что это фантастика весьма ближнего прицела. В плане «логики» тоже всё весьма гладко – до конца, а вот в концовке не вполне ясно, что имеет в виду ГГ, говоря: «Только вариант «А». Концовка красивая, эффектная, но… непонятная, мутная какая-то. Лично я не понимаю её смысла. Почему вариант «А»? Ведь у Таунфорда А, В, С и т.д. – это просто варианты развития проектов. Почему же в ДАННОМ случае ГГ говорит именно про вариант «А» – не понятно. Это что, намёк на то, что «А» – первая буква в названии проекта «Айзончи» (он же «айзо»)? Единственное, что приходит на ум, это то, что автор этой фразой даёт читателю намёк, что ГГ будет поддерживать и развивать именно проект «Айзончи», который, по сути, направлен на поддержку социопатов и развал существующего общества? А с чего бы ГГ поддерживать именно этот проект?!
Кстати, что значит слово «айзо»? Я вспоминаю только персонаж с таким именем из РПГ «Фоллаут», но как-то не вижу тут связи. Поискал в Сети – не нашёл ничего.
Вывод: рассказ очень и очень неплох, и я бы даже предложил автору публикацию в «Уральском Следопыте». Но при условии, что автор подправит концовку, чтобы стало чётко ясно, что имеется в виду под вариантом «А». Кроме того, нужно как-то сделать слово «айзо» более понятным, а то автор наваял в конце текста глоссарий с пояснениями по терминам, многие из которых понятны и без объяснений, а вот про «айзо» – забыл?