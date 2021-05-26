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Новости Автор: - 26.05.2021
То самое веселое и эффективное занятие по дикции с пробками
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На юбилейную «Хорошую погоду» собралось 140 юных корреспондентов

Начинающие журналисты из 19 территорий Свердловской области 1 мая приехали в детский лагерь «Зарница». Их цели – познакомиться с такими же активными ребятами, послушать лекции известных журналистов и попробовать себя в производстве медиапродуктов. Всё это ежегодно можно сделать на областных Сборах «Хорошая погода» – в этом году они прошли в двадцатый раз.

Утренние лекции от профессионалов и просто интересных людей

Важная составляющая Сборов «Хорошая погода» – утренние встречи и мастер-классы. В этом году их было особенно много: организаторы хотели, чтобы школьники могли выбирать, куда пойти и что узнавать.

Член СТСЖ Сергей Плотников беседует с юнкорами об акции Бессмертный полк и о том, как её освещать

Член СТСЖ Сергей Плотников беседует с юнкорами об акции Бессмертный полк и о том, как её освещать

Первый учебный день был посвящен основам журналистики – как писать заметки и снимать на камеру, как работать в соцсетях и обращаться с фотоаппаратом. Однако чем дальше, тем сложнее: в другие дни юнкоры разбирались в фоторепортаже, учились съемке и монтажу на мобильный телефон, узнали про тревел-журналистику и про такой формат как лонгрид.  

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков вручает приз за самый интересный вопрос

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков вручает приз за самый интересный вопрос

Помимо лекций по выбору, школьников ждали и общие встречи с известными людьми. Особенно детям понравился диалог с Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорем Мороковым – с ним юнкоры обсуждали семью и семейные ценности. О патриотизме участникам Сборов напомнила Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла» и Член Общественной палаты Свердловской области.

Работа в редакциях – отличный шанс попробовать себя в разных ролях

Большая часть школьников приезжают на «Хорошую погоду», чтобы вновь окунуться в рабочую и вместе с тем веселую атмосферу, царящую в «монтажке». «Монтажкой» на Сборах называют место работы практических редакций. Ребята выбирали в этом году из шести направлений: телевидение, газета, социальные сети, кино, фотография и анимация.

В монтажке кипит работа

В монтажке кипит работа

Задачей телевизионщиков, газетчиков и смм-щиков было оперативное освещение всех событий, происходящих на Сборах. Лекции и мастер-классы, открытие и закрытие, досуговые мероприятия и отрядная жизнь – от зоркого взгляда и острого пера юнкоров не укрылось ничего. Фотокоманда отвечала за визуальное сопровождение материалов газеты, а также подготовила фотопроект «Сборы как семья». Ребята из редакции анимации сделали большой мультфильм «Там, где любовь» в технике перекладка. А кинокоманда сняла социальный ролик на тему семьи и небольшой презентационный фильм о самих Сборах.Редакция телевидения берет синхрон у Ильи Сафарова

– Всего лишь за пять дней я успел поучаствовать в создании теленовостей, попробовал себя в роли ведущего, оператора и монтажера, – говорит Павел Тетерин из Ревды. – Научился резать и склеивать видеосюжеты в программе Adobe Premiere Pro. Изучал монтажное искусство: делал переходы и цветокоррекцию, добавлял звуковые эффекты.

На лекции по фоторепортажу от Ильи Сафарова было много юнкоров с фотоаппаратами

На лекции по фоторепортажу от Ильи Сафарова было много юнкоров с фотоаппаратами

А еще был одним из ведущих нашей телепрограммы «В процессе». Больше всего мне понравилось быть монтажером. Это так круто – видеть, как из отдельных видеомоментов складываются полноценные телевизионные сюжеты.

Редакция анимации в процессе работы над мультфильмом

Редакция анимации в процессе работы над мультфильмом

Организатором Сборов юных корреспондентов Свердловской области «Хорошая погода» традиционно выступает Детско-молодежная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области. В этом году Сборы прошли при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Свердловского творческого союза журналистов и Министерства образования и молодежной политики. Следующие XXI Сборы планируется провести в августе 2022 года.

Председатель Союза юнкоров Юрий Шинкаренко обсуждает со школьниками молодежные субкультуры

Председатель Союза юнкоров Юрий Шинкаренко обсуждает со школьниками молодежные субкультуры


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