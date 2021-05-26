На юбилейную «Хорошую погоду» собралось 140 юных корреспондентов

Начинающие журналисты из 19 территорий Свердловской области 1 мая приехали в детский лагерь «Зарница». Их цели – познакомиться с такими же активными ребятами, послушать лекции известных журналистов и попробовать себя в производстве медиапродуктов. Всё это ежегодно можно сделать на областных Сборах «Хорошая погода» – в этом году они прошли в двадцатый раз.

Утренние лекции от профессионалов и просто интересных людей



Важная составляющая Сборов «Хорошая погода» – утренние встречи и мастер-классы. В этом году их было особенно много: организаторы хотели, чтобы школьники могли выбирать, куда пойти и что узнавать.

Первый учебный день был посвящен основам журналистики – как писать заметки и снимать на камеру, как работать в соцсетях и обращаться с фотоаппаратом. Однако чем дальше, тем сложнее: в другие дни юнкоры разбирались в фоторепортаже, учились съемке и монтажу на мобильный телефон, узнали про тревел-журналистику и про такой формат как лонгрид.

Помимо лекций по выбору, школьников ждали и общие встречи с известными людьми. Особенно детям понравился диалог с Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорем Мороковым – с ним юнкоры обсуждали семью и семейные ценности. О патриотизме участникам Сборов напомнила Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла» и Член Общественной палаты Свердловской области.

Работа в редакциях – отличный шанс попробовать себя в разных ролях



Большая часть школьников приезжают на «Хорошую погоду», чтобы вновь окунуться в рабочую и вместе с тем веселую атмосферу, царящую в «монтажке». «Монтажкой» на Сборах называют место работы практических редакций. Ребята выбирали в этом году из шести направлений: телевидение, газета, социальные сети, кино, фотография и анимация.

Задачей телевизионщиков, газетчиков и смм-щиков было оперативное освещение всех событий, происходящих на Сборах. Лекции и мастер-классы, открытие и закрытие, досуговые мероприятия и отрядная жизнь – от зоркого взгляда и острого пера юнкоров не укрылось ничего. Фотокоманда отвечала за визуальное сопровождение материалов газеты, а также подготовила фотопроект «Сборы как семья». Ребята из редакции анимации сделали большой мультфильм «Там, где любовь» в технике перекладка. А кинокоманда сняла социальный ролик на тему семьи и небольшой презентационный фильм о самих Сборах.

– Всего лишь за пять дней я успел поучаствовать в создании теленовостей, попробовал себя в роли ведущего, оператора и монтажера, – говорит Павел Тетерин из Ревды. – Научился резать и склеивать видеосюжеты в программе Adobe Premiere Pro. Изучал монтажное искусство: делал переходы и цветокоррекцию, добавлял звуковые эффекты.

А еще был одним из ведущих нашей телепрограммы «В процессе». Больше всего мне понравилось быть монтажером. Это так круто – видеть, как из отдельных видеомоментов складываются полноценные телевизионные сюжеты.

Организатором Сборов юных корреспондентов Свердловской области «Хорошая погода» традиционно выступает Детско-молодежная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области. В этом году Сборы прошли при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Свердловского творческого союза журналистов и Министерства образования и молодежной политики. Следующие XXI Сборы планируется провести в августе 2022 года.