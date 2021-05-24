Клочковский А. – Тянитолкай – 30

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Публика в «Серебряном кубке» на этот раз собралась большей частью незнакомая для Юлии. Но не для Донатаса. Он переходил от группы к группе из троих-четверых, всем улыбался и успевал информировать Юлию.

- Видите вон того господина с седой бородкой? – возбуждённо шептал он. – Биржевой туз. Уже знаком с вашими картинами. Уверен, он купит их все. Но дело даже не в этом. Перспективное сотрудничество – вот о чём с ним можно говорить, при его настрое по отношению к вашему творчеству. Идёмте, я вас познакомлю!..

- Может, потом?.. – пересохшими губами прошептала взволнованная Юлия.

Её выручил ведущий вечера.

- Господа, минутку внимания! – объявил он громко, капитулирующе подняв ладони. Лёгкий гул в зале угас.

- Прошу всех пройти в соседний зал.

- О! Сейчас начнётся! – возбуждённо проговорил Донатас.

- Что начнётся? – спросила Юлия.

- Тот самый сюрприз, о котором я вам говорил.

Собравшиеся потянулись в смежный зал, четверть которого скрывал тяжёлый занавес из тёмно-красного плюша.

- Итак! – почти выкрикнул ведущий. – Кто из нас свободен от чар непостижимого? – чуть тише продолжал он, медленно прохаживаясь вдоль занавеса. – Кого из нас не притягивают тайны? Кого из нас не завораживают захватывающие зрелища?

В зале стояла тишина. «О чем он? Что здесь должно произойти?» – с гулко стучащим сердцем, сглатывая от волнения, думала Юлия. «Может, что-то вроде кровавых схваток людей с хищниками?..» Такое, как говорят, бывало в клубе «У Эйно». «Да нет, здесь совсем другая публика…»

- Многое происходило в этом зале, – произнёс ведущий. – Но то, что вы увидите сейчас – это нечто особенное…

Свет начал медленно гаснуть.

- …это не спиритизм, не перформанс…

Свет почти совсем погас.

- …это революция духа!..

Под редкие нетерпеливые возгласы и аплодисменты по занавесу прошла волна, он раздвинулся и… Юлия чуть не упала в обморок: ярко освещённый софитами, в кресле на низком ринге сидел Казимир, а рядом стоял его аппарат! Возникший рядом с Юлией Донатас взял её под локоть:

- Всё в порядке, все объяснения позже! – скороговоркой произнёс он. Ведущий взошёл на ринг и воскликнул:



