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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 24.05.2021
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Клочковский А. – Тянитолкай – 30

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Публика в «Серебряном кубке» на этот раз собралась большей частью незнакомая для Юлии. Но не для Донатаса. Он переходил от группы к группе из троих-четверых, всем улыбался и успевал информировать Юлию.

- Видите вон того господина с седой бородкой? – возбуждённо шептал он. – Биржевой туз. Уже знаком с вашими картинами. Уверен, он купит их все. Но дело даже не в этом. Перспективное сотрудничество – вот о чём с ним можно говорить, при его настрое по отношению к вашему творчеству. Идёмте, я вас познакомлю!..

- Может, потом?.. – пересохшими губами прошептала взволнованная Юлия.

Её выручил ведущий вечера.

- Господа, минутку внимания! – объявил он громко, капитулирующе подняв ладони. Лёгкий гул в зале угас.

- Прошу всех пройти в соседний зал.

- О! Сейчас начнётся! – возбуждённо проговорил Донатас.

- Что начнётся? – спросила Юлия.

- Тот самый сюрприз, о котором я вам говорил.

Собравшиеся потянулись в смежный зал, четверть которого скрывал тяжёлый занавес из тёмно-красного плюша.

- Итак! – почти выкрикнул ведущий. – Кто из нас свободен от чар непостижимого? – чуть тише продолжал он, медленно прохаживаясь вдоль занавеса. – Кого из нас не притягивают тайны? Кого из нас не завораживают захватывающие зрелища?

В зале стояла тишина. «О чем он? Что здесь должно произойти?» – с гулко стучащим сердцем, сглатывая от волнения, думала Юлия. «Может, что-то вроде кровавых схваток людей с хищниками?..» Такое, как говорят, бывало в клубе «У Эйно». «Да нет, здесь совсем другая публика…»

- Многое происходило в этом зале, – произнёс ведущий. – Но то, что вы увидите сейчас – это нечто особенное…

Свет начал медленно гаснуть.

- …это не спиритизм, не перформанс…

Свет почти совсем погас.

- …это революция духа!..

Под редкие нетерпеливые возгласы и аплодисменты по занавесу прошла волна, он раздвинулся и… Юлия чуть не упала в обморок: ярко освещённый софитами, в кресле на низком ринге сидел Казимир, а рядом стоял его аппарат! Возникший рядом с Юлией Донатас взял её под локоть:

- Всё в порядке, все объяснения позже! – скороговоркой произнёс он. Ведущий взошёл на ринг и воскликнул:


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Клочковский А. – Тянитолкай – 30 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.
Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    24.05.2021 at 17:56 - Ответить

    рассказ может получиться интересным, но автору стоит серьёзно

    Замечания по набору текста лишь в т ом, что автор зачем-то местами набирает красные строки пробелами, а местами нет. Также зачем-то в текст натолканы табуляция: её без включённых символов незаметно, но это просто какое-т о небрежность набора. Кроме того, вся прямая речь начинается с дефисов, а не с тире. Ну и, как мне показалось, автор всё-таки местами допускает ошибки в наборе сочетаний прямой и косвенной речи (хотя большая часть таких мест набрана правильно).

    О самом сюжете. Весь рассказ примерно до момента начала подключения сознаний биржевика и Казимира являл собой просто классический образец НФ: интересная вроде бы идея, чёткое, обоснованное развитие сюжета. А вот с момента соединения сознаний началась какая-то… как бы сказать точнее? Плохо объяснимая фантасмагория. Совершенно не понятны картины, которые увидел г-н Рахья. Почему с художником-реципиентом всё было совсем иначе? Это ещё можно было бы как-то понять (но не объяснить!), если бы к Рахья подключался бы не Казимир, а, скажем, некая иная личность – например, какой-то гений биржевых операций. Но нет – подключался всё тот же Казимир. Почему эффект совершенно иной – какие-то «куски образов», какие-то «слайды»? Наконец, с чего появлялось два Казимира? Ну, быки и медведи – понятно, биржевые символы, ещё как-то объяснимо, хотя с чего бы таким символам возникать у Казимира и транслироваться к Рахья? (Они ведь только двое соединены – Казимир и Рахья, и «ноосфера» в целом-то тут при чём?!)

    Этому нет никакого объяснения в концовке рассказа, да и сама концовка выглядит сильно скомканной, словно произведение не совсем дописано до конца.

    В общем последняя четверть рассказа (особенно – странные видения Рахьи) сильно опустила моё начальное впечатление. Скорее всего, рассказ может получиться интересным, но автору стоит серьёзно над ним ещё поработать

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