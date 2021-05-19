Лебединский В. – Ворвавшаяся будущность – 42

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Безжалостнее зла только безразличие. В.Л.
Есть лишь бескрайний космос и только он, ставящий под сомнение значимость человека во вселенной. В сравнении с его безграничностью всё остальное может показаться чем-то несущественным, как игры в детской песочнице.
И вопреки этому человек всё также к чему-то стремиться, пытается найти в его щедрых просторах нечто далёкое, но родное. Он всё также вынужден работать на свой желудок, желает не отставать от других.
Меж двух островков-астероидов, напоминающих камень пемзу, лихо проскочил Юрий Штоль, держа курс на своём скитальце «Ветреный нрав» на научную станцию «Атлант». Его ноги плотно соприкасались с махиной по типу схожей с давнишним российским мотоциклом «Урал-волк», за исключением того, что был видоизменён им же самим руль, педали, а позади водителя и под ним, вместо колёс располагались двигатели, черпающие энергию из самой тёмной материи, из трёх сопел-пастей которых вырывалось мерное бирюзовое свечение.
Благодаря постижению космоса, открытию новых планет, изучению иных цивилизаций и постройке новых станций границы фантазии человека многократно расширились, как и его амбиции. Юрий жил в мире, где спрос на новшества и облегчение жизни был велик, а учёные не покладая рук трудились над созданием революционных технологий, порой предоставляя в пользование умопомрачительные изобретения за гранью человеческого понимания. И всё же при всех своих скачках в развитии человеку казалось, что он многого не знает и что-то упустил.
Не так давно Юрий устроился работать доставщиком грузов. Рассекая системы и по возможности минуя засады пиратов у захваченных заправок, –для тех, кто не смог себе позволить двигатель на тёмной материи, – и близ ремонтных бухт, он совсем не беспокоился о топливе, потому как в самом космосе его было немерено.
Если его что-то и тревожило, так это датчик кислорода на скафандре, неотвратимо близящийся к нулю. В случае чего этот человек готов был погрызться за груз и ему было чем отстоять свою жизнь. Его верный лазерный пистолет «Вулкан 6» всегда был при нём, в кобуре, заряженный на шесть выстрелов. Уже не раз у него было столкновение с неприятелем, но ему удавалось вылезти из конфликтов сухим или благодаря хитрости, не смея рисковать, или же изворотливости в бою, из которого он благодаря Фартуне выходил победителем. Не раз случалось так, что его «Ветреный нрав» вместо него страдал в бою, что ставило его жизнь под угрозу. И не раз ему чертовски везло.
Борис Долинго
данный рассказ – лишь одна из частей цикла, пока только задуманного или уже имеющегося у автора
Автор использует красные строки, пишет букву «ё», верно применяет тире (а не дефисы) – тут всё хорошо. Обычное уже замечание для 99% авторов про написание сочетаний прямой и косвенной речи – тут, как и большинстве, рекомендую познакомиться с нашей методичкой по данному вопросу
Есть явные проблемы со стилистикой – в тексте очень много громоздких, тяжеловесных предложений, которые приходится перечитывать, чтобы понять смысл. Из-за этого читается текст тяжело.
Вот пример целого конгломерата тяжеловесности в одном абзаце, вызванной, прежде всего, неверным построением предложений ну и чрезмерными употреблением производных местоимения «он», которые порой путают понимание, о чём речь: «…Его верный лазерный пистолет «Вулкан 6» всегда был при нём, в кобуре, заряженный на шесть выстрелов. Уже не раз у него было столкновение с неприятелем, но ему удавалось вылезти из конфликтов сухим или благодаря хитрости, не смея рисковать, или же изворотливости в бою, из которого он благодаря Фартуне выходил победителем…» – Ну и слово «неприятель» тут совершенно неудачное, как и слова «вылезать сухим из конфликтов». Очень удивлюсь, если найдётся читатель, который скажет, что читается подобный текст легко, и тут всё ясно без необходимости задерживать взгляд и перечитывать написанное автором.
Вот как стоило бы, например, подредактировать подобное: ««…Его верный лазерный пистолет «Вулкан 6», заряженный на шесть выстрелов, всегда был в кобуре. Не раз у Юрия случались столкновения с грабителями, но ему удавалось выходить из конфликтов целым и невредимым – или с помощью хитрости, избегая рисков, или же благодаря ловкости и везению в происходивших стычках…» – Советую автору проанализировать сделанную правку этого небольшого отрывка, чтобы понять, что он делает не так.
Или вот пример катастрофической неточности в сравнительно короткой фразе: «…Команду к старту озвучил мужчина средних лет в сером пиджаке, являющимся директором станции…» – Ляп находится на подчёркнутом участке: предложение построено так, что из него следует, что директором станции является серый пиджак!
Ну и т.д., и т.п. – в тексте масса подобных тяжеловесных или крайне плохо построенных конструкций.
Очень бы рекомендовал автору вообще в процессе написания текста регулярно перечитывать написанное после каждых 5-6 тысяч знаков – мне кажется, он сам бы мог исправлять большинство подобных стилистических ляпов. Главное, постараться смотреть на текст глазами читателя, а не автора, который, как правило, своим внутренним взором видит не текст, а визуальный сюжетный ряд, что многим мешает понять тяжеловесность создаваемых описаний.
Что касается самого сюжета. В целом сюжетная идея, как мне кажется, очень интересна, но не до конца выверена и продумана. Многие элементы сюжетных построений (тот же космический мотоцикл, какие-то «стычки с пиратами», сама идея подобной доставки продуктов через космос и многие другие) говорят об определённом сатирико-юмористическом характере этого рассказа (даже, скорее, небольшой повести). Подобный шутливый тон усиливают и нюансы описаний многих персонажей, и описание попытки «силового» решения проблемы Юрием. На определённую приключенческую шутливость намекает и самая концовка, из которой ясно, что данный рассказ – лишь одна из частей цикла, пока только задуманного или уже имеющегося у автора.
Автор несомненно демонстрирует богатую фантазию, но многие моменты следует намного тщательнее прорабатывать с точки зрения, скажем так, с научно-технической точки зрения, если автор желает писать то, что можно называть именно НФ. Ведь, например, тот же образ доставщика пиццы через Вселенную на космическом мотоцикле, работающем на «тёмной энергии», годится только для шуточной, юморной фантастики.
Дело в том, что сама суть сюжетной идеи, выраженная в финальной части, демонстрирует попытку поднять очень серьёзную проблему, и то, как она поставлена в рассказе, не вяжется с представленной картиной в стиле «юмора и сатиры». Серьёзный вклад в этот смысловой «диссонанс» вносит, конечно же, и очень слабый в стилистическом отношении язык автора, поскольку в тексте чуть ли не каждой фразе необходимо серьёзные редакторские правки.
Как мне кажется, автор имеет очень перспективный творческий потенциал, но для его развития и совершенствования предстоит ещё немало потрудиться.