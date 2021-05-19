Лебединский В. – Ворвавшаяся будущность – 42

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

-----------------------------------------------------------------------------------------

Безжалостнее зла только безразличие. В.Л.

Есть лишь бескрайний космос и только он, ставящий под сомнение значимость человека во вселенной. В сравнении с его безграничностью всё остальное может показаться чем-то несущественным, как игры в детской песочнице.

И вопреки этому человек всё также к чему-то стремиться, пытается найти в его щедрых просторах нечто далёкое, но родное. Он всё также вынужден работать на свой желудок, желает не отставать от других.

Меж двух островков-астероидов, напоминающих камень пемзу, лихо проскочил Юрий Штоль, держа курс на своём скитальце «Ветреный нрав» на научную станцию «Атлант». Его ноги плотно соприкасались с махиной по типу схожей с давнишним российским мотоциклом «Урал-волк», за исключением того, что был видоизменён им же самим руль, педали, а позади водителя и под ним, вместо колёс располагались двигатели, черпающие энергию из самой тёмной материи, из трёх сопел-пастей которых вырывалось мерное бирюзовое свечение.

Благодаря постижению космоса, открытию новых планет, изучению иных цивилизаций и постройке новых станций границы фантазии человека многократно расширились, как и его амбиции. Юрий жил в мире, где спрос на новшества и облегчение жизни был велик, а учёные не покладая рук трудились над созданием революционных технологий, порой предоставляя в пользование умопомрачительные изобретения за гранью человеческого понимания. И всё же при всех своих скачках в развитии человеку казалось, что он многого не знает и что-то упустил.

Не так давно Юрий устроился работать доставщиком грузов. Рассекая системы и по возможности минуя засады пиратов у захваченных заправок, –для тех, кто не смог себе позволить двигатель на тёмной материи, – и близ ремонтных бухт, он совсем не беспокоился о топливе, потому как в самом космосе его было немерено.

Если его что-то и тревожило, так это датчик кислорода на скафандре, неотвратимо близящийся к нулю. В случае чего этот человек готов был погрызться за груз и ему было чем отстоять свою жизнь. Его верный лазерный пистолет «Вулкан 6» всегда был при нём, в кобуре, заряженный на шесть выстрелов. Уже не раз у него было столкновение с неприятелем, но ему удавалось вылезти из конфликтов сухим или благодаря хитрости, не смея рисковать, или же изворотливости в бою, из которого он благодаря Фартуне выходил победителем. Не раз случалось так, что его «Ветреный нрав» вместо него страдал в бою, что ставило его жизнь под угрозу. И не раз ему чертовски везло.



