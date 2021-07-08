Скорынин С. – Ошибка эксперимента – 3

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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За столом сидели двое. Один задумчиво глядел на дно стакана, оставшегося без подстаканника, другой шумно цедил из растрескавшейся кружки воду.

– Да, – тихо выдохнул первый, – этот эксперимент вышел совсем уж неудачно.

Оба уставились в иллюминатор, но сквозь тёмно-синюю муть абсолютно ничего не было видно.

– Неудачно? – будто бы не понял сказанное второй.

– Как ещё назвать нашу ситуацию? Подлодка врылась брюхом в песок, две акулы стерегут выход и мы в итоге не можем заняться починкой двигателей...

– А ты взгляни на это с другой стороны! – вновь возразил коллега: – В результате эксперимента наши акулы стали разумными, научились отлично шевелить извилинами. Разве это не чудо?

– Вот уж радость! А черепаха? Это тоже чудо?

– Галапагосская? – второй совсем повеселел. – Хех! Можешь не волноваться, она тебя больше не ущипнёт, да и из грузового отсека не вылезет. Она теперь знает правила дорожного движения, соблюдает их строго, а я поставил перед выходом знак кирпич... И, вообще, мы же учёные-естествоиспытатели! Ты же знаешь мой девиз: «Эксперименты – наше всё!»

– Знаю... – горько вздохнул первый и снова глянул вглубь стакана. – Как не знать...

Его коллега нарочито звонко установил на стол кружку и бодро заявил:

– Прекращай ныть и лучше послушай, что я скажу! У меня созрел новый план, и теперь-то мы уж точно выберемся из этого дурацкого положения! – В глазах экспериментатора сверкнул привычный огонёк, а пальцы возбуждённо забарабанили по столу. – И так, что мы имеем?.. Мы находимся всего-то в какой-то сотне метров от нашей станции. Правильно? –Правильно! Поэтому я предлагаю топливные баки, прикреплённые к корме лодки, взорвать! Представляешь, что будет? Во-первых, мы напугаем акул, а, во-вторых, ударной волной нас должно вынести к самой станции...

– Должно?

– Хех!.. Ты опять сомневаешься?!

– Немного... В прочем, это не важно... Только знаешь, недавно мне вдруг в голову пришла мысль, довольно навязчивая, что теперь от неё никак не могу отделаться... Что, если в одном из экспериментов, не сейчас, а ещё где-то раньше, произошла непоправимая ошибка?..

– Ошибка? Какая ошибка? – искренне удивился второй, – Ну, что за мысли к тебе опять лезут? Вроде и в лаборатории бываешь реже, чем я... Или ты снова про тех двух обезьян, что мы заперли в библиотеке?.. Ну, играют они в шахматы, ну, и что здесь особенного?.. Значит, так! Кто у нас сегодня генерал?



