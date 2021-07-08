Скорынин С. – Ошибка эксперимента – 3

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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За столом сидели двое. Один задумчиво глядел на дно стакана, оставшегося без подстаканника, другой шумно цедил из растрескавшейся кружки воду.
– Да, – тихо выдохнул первый, – этот эксперимент вышел совсем уж неудачно.
Оба уставились в иллюминатор, но сквозь тёмно-синюю муть абсолютно ничего не было видно.
– Неудачно? – будто бы не понял сказанное второй.
– Как ещё назвать нашу ситуацию? Подлодка врылась брюхом в песок, две акулы стерегут выход и мы в итоге не можем заняться починкой двигателей...
– А ты взгляни на это с другой стороны! – вновь возразил коллега: – В результате эксперимента наши акулы стали разумными, научились отлично шевелить извилинами. Разве это не чудо?
– Вот уж радость! А черепаха? Это тоже чудо?
– Галапагосская? – второй совсем повеселел. – Хех! Можешь не волноваться, она тебя больше не ущипнёт, да и из грузового отсека не вылезет. Она теперь знает правила дорожного движения, соблюдает их строго, а я поставил перед выходом знак кирпич... И, вообще, мы же учёные-естествоиспытатели! Ты же знаешь мой девиз: «Эксперименты – наше всё!»
– Знаю... – горько вздохнул первый и снова глянул вглубь стакана. – Как не знать...
Его коллега нарочито звонко установил на стол кружку и бодро заявил:
– Прекращай ныть и лучше послушай, что я скажу! У меня созрел новый план, и теперь-то мы уж точно выберемся из этого дурацкого положения! – В глазах экспериментатора сверкнул привычный огонёк, а пальцы возбуждённо забарабанили по столу. – И так, что мы имеем?.. Мы находимся всего-то в какой-то сотне метров от нашей станции. Правильно? –Правильно! Поэтому я предлагаю топливные баки, прикреплённые к корме лодки, взорвать! Представляешь, что будет? Во-первых, мы напугаем акул, а, во-вторых, ударной волной нас должно вынести к самой станции...
– Должно?
– Хех!.. Ты опять сомневаешься?!
– Немного... В прочем, это не важно... Только знаешь, недавно мне вдруг в голову пришла мысль, довольно навязчивая, что теперь от неё никак не могу отделаться... Что, если в одном из экспериментов, не сейчас, а ещё где-то раньше, произошла непоправимая ошибка?..
– Ошибка? Какая ошибка? – искренне удивился второй, – Ну, что за мысли к тебе опять лезут? Вроде и в лаборатории бываешь реже, чем я... Или ты снова про тех двух обезьян, что мы заперли в библиотеке?.. Ну, играют они в шахматы, ну, и что здесь особенного?.. Значит, так! Кто у нас сегодня генерал?
Семён
"Ни о чём" – это самое неожиданное из того, что предполагал услышать. В первоначальной версии рассказа суть была подана слишком разжёвано и рано, специально переписал. Единственное, чего опасался, что не будет понято. Или всё же всё понятно, но это и есть "ни о чём"? Давайте сверимся. В рассказе двое учёных проводят эксперименты, результаты один другого хуже, в финале оказывается, что они сами ошибки эксперимента – намёк про обезьян в библиотеке. Юмор плоский или просто этоне понятно по тексту?
Борис Долинго
Автор использует красные строки и тире там, где нужно, но с пунктуацией в сочетаниях прямой и косвенной речи явные проблемы, поэтому советую познакомиться с нашей методичкой по данному вопросу.
По сюжету. Честно говоря, я не понял, где здесь какой-то юмор, во всяком случае, тонкий и глубокий? При этом концовка абсолютно невнятная: что, к чему, почему? Впечатление такое, что автор писал – и сам не вполне понимал, что же он точно хочет сказать этой миниатюрой, так как никакого выхода из дурацкой ситуации, о котором намекает подзаголовок в названии, вообще не видно.
Увы, получилось вроде как зарисовка ни о чём.