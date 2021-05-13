Мидаков Е. – Домашнее задание – 2

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Это был странный сон.

Палец учительницы скользил по строчкам.

– Таак... К доске у нас пойдёт... К доске пойдёт...

– Иванов! – крикнул кто-то из класса.

Марья Ивановна посмотрела задумчиво на шутника. Потом в журнал и, наконец, кивнула, соглашаясь.

– Да, Иванов... Давай-ка к доске, будем определяться с оценкой в четверти.

В классе стало шумно. Но неожиданный успех шутника был тут же омрачён:

– А тебя, Петров, я спрошу завтра. Так что можешь идти готовиться.

Шутник Петров обиженно вздохнул и тихонько, будто бы извиняясь, растворился в воздухе. Никто, кажется этого не заметил.

Иванов тем временем проводил с доской какие-то манипуляции.

– Ну, что? – повернулась к нему учительница.

– Да вот, – Иванов неопределённо повёл рукой. – Я всю неделю готовился.

– Всего неделю?

– Ну...

– Ладно, показывай, – вздохнула учительница, не ожидая, видимо, от своего воспитанника никаких чудес.

– В общем... Ну, тут у меня планета... Она такая, в общем... Хм. Ну, большая...

– Иванов! Ну что это такое? Учишь вас учишь... Что это за слова такие: «в общем», «ну»? Ты можешь изъясняться нормально и по делу?

– Ну, да...

Класс засмеялся.

Учительница махнула рукой:

– Ладно, продолжай.

– Ну, вот... На планете этой у меня люди...

– Кто?

– Ну, человечки такие, как мы с вами...

– Ах, вот как? Так у тебя проект по моделированию? Ну-ну... Продолжай.

– Вот... Но я там не только планету сделал, а целую Вселенную – ведь планета должна где-то находиться.

Иванов увлёкся.

– Вы не думайте, у меня там всё строго – я все законы взаимодействия, что в программу по моделированию заложены, использовал.

– И какая же у тебя степень разрешения?

– Вплоть до глюонов!

– Оригинально... То есть, у тебя и гравитация есть?

– А то! Самая настоящая! Ну, почти... Но для них-то настоящая...

Иванов ещё что-то рассказывал про свою модель, но я уже не помню подробностей. Вроде учительнице его работа очень понравилась и её даже поместили на школьную выставку. Но потом, как-то ночью пришёл Петров и вырубил свет, обесточив установку.



