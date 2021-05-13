Мидаков Е. – Домашнее задание – 2

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Это был странный сон.
Палец учительницы скользил по строчкам.
– Таак... К доске у нас пойдёт... К доске пойдёт...
– Иванов! – крикнул кто-то из класса.
Марья Ивановна посмотрела задумчиво на шутника. Потом в журнал и, наконец, кивнула, соглашаясь.
– Да, Иванов... Давай-ка к доске, будем определяться с оценкой в четверти.
В классе стало шумно. Но неожиданный успех шутника был тут же омрачён:
– А тебя, Петров, я спрошу завтра. Так что можешь идти готовиться.
Шутник Петров обиженно вздохнул и тихонько, будто бы извиняясь, растворился в воздухе. Никто, кажется этого не заметил.
Иванов тем временем проводил с доской какие-то манипуляции.
– Ну, что? – повернулась к нему учительница.
– Да вот, – Иванов неопределённо повёл рукой. – Я всю неделю готовился.
– Всего неделю?
– Ну...
– Ладно, показывай, – вздохнула учительница, не ожидая, видимо, от своего воспитанника никаких чудес.
– В общем... Ну, тут у меня планета... Она такая, в общем... Хм. Ну, большая...
– Иванов! Ну что это такое? Учишь вас учишь... Что это за слова такие: «в общем», «ну»? Ты можешь изъясняться нормально и по делу?
– Ну, да...
Класс засмеялся.
Учительница махнула рукой:
– Ладно, продолжай.
– Ну, вот... На планете этой у меня люди...
– Кто?
– Ну, человечки такие, как мы с вами...
– Ах, вот как? Так у тебя проект по моделированию? Ну-ну... Продолжай.
– Вот... Но я там не только планету сделал, а целую Вселенную – ведь планета должна где-то находиться.
Иванов увлёкся.
– Вы не думайте, у меня там всё строго – я все законы взаимодействия, что в программу по моделированию заложены, использовал.
– И какая же у тебя степень разрешения?
– Вплоть до глюонов!
– Оригинально... То есть, у тебя и гравитация есть?
– А то! Самая настоящая! Ну, почти... Но для них-то настоящая...
Иванов ещё что-то рассказывал про свою модель, но я уже не помню подробностей. Вроде учительнице его работа очень понравилась и её даже поместили на школьную выставку. Но потом, как-то ночью пришёл Петров и вырубил свет, обесточив установку.
Борис Долинго
Короткая зарисовка. Набрано всё прекрасно, но видны явные проблемы с написанием сочетаний прямой и косвенной речи. Рекомендую автору познакомиться с нашей методичкой по данному вопросу
Относительно сути. Задумка ясна – сделать нечто яркое и короткое, на игре смысла и ситуации, на том, что называется «разрывом шаблона». Увы, не получилось, так как не ясно, каким образом завязана реальность школы (класса) и реальность создаваемой вселенной.
Автору стоит подумать, возможно, добавить 2-3 т. знаков, чтобы точнее представить читающему ту игру мысли, которую он задумал. Пока же имеет место какой-то «понятийный» разрыв между классным заданием и тем, отчего же мир ученика (который называется себя «я»), завязаны как мир Творца и мир сотворённого. Тут в тексте туман – и от этом не срабатывает задуманный разрыв шаблона