Ивченко Е. – Со мной такого никогда не было – 31

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Качается вода у дальнего причала…
– Аня!
У чёрного моста качается вода…
– Гальперина!
Мне глубины такой невыносимо мало…
– Блин, опять она эту гадость…
Мне хочется на дне остаться навсегда.
Рывок, лоб горит, Аня нехотя покидает уютную темноту. Смотрит, словно сквозь воду, будто видит этого человека впервые: высокий, худой, темнобровый, большеротый. Трясёт перед лицом смятой пластиной нейропластыря, что-то сердито бубнит. Это… муж?
– Нельзя тебе эту дрянь, дурочка! Даже тупицы, как ты, должны понимать, что смаг...
Аня смотрит на мужа и ничего не чувствует. Ей всё равно. Из неё теперь не выжать и двадцати гальперов. Из неё больше нельзя выжать ничего. И это к лучшему.
– Слушай, это временно. Всё вернётся. Так бывает. Тебе просто надо отдохнуть. Ну, посмотри пока старые треки: “Подъем на космолифте”, что там ещё в хитах, этот, “Секс в невесомости”… Иди сюда.
Он садится рядом, обнимает, пристраивает Анину голову себе на плечо. Голова соскальзывает, и он поправляет её ловким хозяйским жестом. Аня вдыхает запах: горькая туалетная вода, сладкий пот. И что-то металлическое. Эмосканер за ухом молчит.
– Чуча, всё будет хорошо. Всё вернётся, ты же лучшая. Другую я бы не полюбил.
Полюбил?.. Аня поднимает голову с худого неудобного плеча, смотрит. Он улыбается безразмерным ртом. Глаза глядят серьёзно, изучающе. Потом улыбка сползает, лицо принимает сосредоточенно-безумное выражение. Как всегда перед этим.
Запускает руку в её волосы, сильно втягивает носом воздух.
– Чу-у-уча… Де-е-евочка… Ну, иди... – Наваливается, нависает, заслоняет собой весь мир.
Ничего, пускай. Зато сегодня он останется дома.
Аня послушно опускается на спину, закрывает глаза. Эмосканер молчит.
***
Анна Гальперина, «Романтический ужин с миллиардером», 200 гальперов
Приглушенный свет, тихая музыка. Я иду вслед за ним к столику в глубине зала, коленки подгибаются, в животе сладко замирает. Он высокий, тощий, в рваных джинсах похож на подростка. Сердце колотится так громко, что я пугаюсь: услышит!
Влад оборачивается и вдруг по-мальчишески подмигивает, смешно скривив рот. Я прыскаю, прикрыв губы ладонью. Мне весело и страшно. За ухом непривычно скребётся эмосканер, будто копошится маленькая многоножка.
Елена Ивченко
Борис, большое спасибо за детальный разбор, с замечаниями согласна, буду думать. Не могли бы вы дать ссылку на методичку по оформлению прямой речи? Не знаю, где ее искать.
С уважением,
Елена Ивченко
Борис Долинго
базовая идея– продажа эмоций – интересная, в литературном отношении написано хорошо
Буква «ё» часто пропущена – похоже, автор вставляла её вручную. Лучше уж пользоваться специальными программами-ёфикаторам, поскольку вручную обязательно напропускаешь много. А ещё лучше приучиться сразу писать «ё» везде, где нужно.
Красные строки и тире есть. Не совсем правильно используются кавычки – они разные в одинаковых случаях, не ясно, прочему такая путаница с кавычками.
Буквы (особенно одинаковые) в звукоподражаниях и разного рода звукоподражательных междометиях пишутся через дефисы, например: «э-м-м-м» или «Ах-х-х».
В написаниях сочетаний прямой и косвенной речи встречаются явные ошибки – очень советую автору познакомиться с нашей методичкой по данной теме
В целом в литературном отношении написано хорошо, и базовая идея– продажа эмоций – интересная. Также интересен штрих в «картине мира» рассказа про Безусловный Базовый Доход и про то, что с этим связано. Но очень не понравился финальных ход про «нейрожука» – он портит всё впечатление, поскольку это самые настоящие и «бог из машины», и «рояль в кустах одновременно. Сразу же возникают следующие вопросы:
1. Откуда столь сложное устройство у человека, сидящего на ББД?! Если каждый нищий располагает подобными устройствами, то это уже само по себе слишком явная натяжка.
2. Неужели никто в корпорации Влада не заинтересовался, почему с шефом вдруг произошли столь разительные перемены? Что, этого нейрожука никак нельзя засечь?
3. Коли использование людей в качестве эмодоноров приносить такие огромные прибыли, то требуются куда более серьёзные обоснования отказа от них, чем вдруг съехавшая «крыша» у одного из членов совета директоров.
4. Если в описываемом мире так легко можно повлиять на «сильных мира сего», чтобы вызвать кардинальную смену их поведения, то как же этот мир ещё пребывает в относительной стабильности? Полнейший хаос давно должен был начаться.
В общем, в хорошо начавшемся рассказе сделано просто никакое по своей убедительности финальное решение. Сама концовка про то, что «ради всеобщей гармонии иногда стоит пожертвовать одним нехорошим ребёнком» –прекрасный и красивый итоговый вывод, но то, что КАК этот вывод обеспечен, слишком неубедительно.
Из «мелочей»: а что такое «смаг»? Пояснений нет никаких (или я просмотрел»?) Имеются подробные расшифровки всяких аббревиатур типа SHE и т.д., а вот про «смаг» ни слова. Странно.
Очень рекомендую автору подумать над более убедительным обоснованием финала, и я буду готов рассмотреть данный рассказ повторно