Голубцов И. – Лицензия на убийство – 12

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Сразу Питу пришлось выстоять очередь в кассу. Сплошная толкотня. Спереди стоят древние непоколебимые колонны, сзади подпирают пыхтящие бульдозеры. А ты посерёдке с оттоптанными ногами не можешь вздохнуть и глаза щиплет, и горло першит от едкого пота и запаха тел. Постоишь здесь с часок и план убийства уже зреет в голове. Хочешь ты этого или нет. Жаль, что лицензий на всех не хватит.

Но вот колонна, последняя на его пути к кассе, откатилась в сторонку. Большая такая: не обхватить. Она-то кем не довольна, только если своим диетологом. Пит проводил её взглядом, вся остальная очередь за ним сделала тоже самое. Вроде кто-то в самом конце даже делал ставки: пролезет в дверь или нет. Повезло: сжалась как плюшевый мячик и протиснулась, обтерев пыль с косяков.

Пит повернулся к бронированному стеклу. За ним молодая девушка, достаточно красивая, но продажа билетиков сотне убийц в день не шла ей на пользу, ждала оплаты. Её лицо, размытое сотнями царапин, плевков и потёртостей на стекле, усталое и безразличное, не менялось на протяжении всего рабочего дня.

- Извините, - Пит наклонился к микрофону, - я бы хотел попасть к мистеру Кларку. Мы с ним давние друзья и он не раз меня обслуживал. Это можно устроить?

- Мистер Кларк, находиться за седьмым столом. Ждите пока ваш номер появится напротив цифры семь. В порядке очереди конечно.

- Конечно. Спасибо.

Пит положил символическую сумму в передаточный лоток - щёлк - получил билетик и тоненькую брошюру. Щёлк, щёлк, щёлк заработал лоток, обслуживая следующих клиентов. А Пит уже был в зале, осматривался. За год здесь ничего не изменилось. Справа у стены ряд кресел для ожидающих, иногда прерывался круглым журнальным столиком или кулером с питьевой водой. Слева высокие окна от пола до потолка, занимающие почти всю стену, разделены узкими простенками. Прямоугольники света отлепились от окон и улеглись на мраморный пол, ряд столов напротив кресел и спины клерков, сидящих за этими столами, все в одинаковых костюмах, с одинаковыми причёсками и хитрыми ухмылками. Они что-то щебетали клиентам напротив них, старались перекричать друг друга, а клиенты в свою очередь рассказывали свои истории и причины их прихода, и тоже кричали.

Да, там стоял настоящий базар.



