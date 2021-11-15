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Соглашение с Администрацией города Екатеринбург

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Новости
Новости

подписала Автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт”.

Согласно Постановления № 2407 от 11 ноября 2021 года из бюджета муниципального образования “город Екатеринбург” выделены  средства на реализацию социально значимых проектов в 2021 году. АНО “Уральский следопыт”  получит частичное возмещение на реализацию проектов:

  • Майский экстрим по приоритетному направлению “Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни”
  • Вехи истории по приоритетному направлению “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан”

Партнеры и коллеги  Уральского следопыта Детско-молодёжная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области получат поддержку проекта Молодежно-патриотический  квест День Героев, который будет реализовываться совместно с Молодёжном клубом РГО “Уральский следопыт” 11 декабря 2021 года.

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