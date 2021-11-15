Соглашение с Администрацией города Екатеринбург

подписала Автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт”.

Согласно Постановления № 2407 от 11 ноября 2021 года из бюджета муниципального образования “город Екатеринбург” выделены средства на реализацию социально значимых проектов в 2021 году. АНО “Уральский следопыт” получит частичное возмещение на реализацию проектов:

Майский экстрим по приоритетному направлению “Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни”

по приоритетному направлению “Профилактика зависимостей и продвижение ценностей здорового образа жизни” Вехи истории по приоритетному направлению “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан”

Партнеры и коллеги Уральского следопыта Детско-молодёжная общественная организация юных корреспондентов Свердловской области получат поддержку проекта Молодежно-патриотический квест День Героев, который будет реализовываться совместно с Молодёжном клубом РГО “Уральский следопыт” 11 декабря 2021 года.