Разрушен Памятный знак

между д. Молва и д. Усть-Хмелевка.

Неизвестные сбили “памятную плиту” которая обозначала собой географический центр свердловской области, расположенный на 21-ом километре автодороги Сосьва-Восточный.

Центр Свердловской области преображается

Кроме малахита, Павел Петрович Бажов писал в своих рассказах и об уральском змеевике, из которого состоит большая часть Уральских гор. Именно этот серпентинит «змеевик» и был выбран для монумента на географический центр Свердловской области. Образец был добыт на Шабровском месторождении. Это пейзажная нежно-зеленого цвета плита размером 240 см на 160 см и 30 см толщиной. Цвет символизирует природу Свердловской области, покрытую лесными массивами, а белые и темные прожилки – горы и речки, стекающие с Уральских гор. Плита была установлена на большой подставке из серпентинита возле дороги в 26 км от пос.Восточный, и в 21 км от пос. Сосьва – где зафиксирован географический центр Свердловской области.

На глыбе обозначены контур Свердловской области, столица области и центр с указанием географических координат

Этот проект – подарок Свердловской области к юбилею – плод творческих исканий трех энтузиастов:

– директора Уральского геологического музея Фирата Нурмухаметова,

– главного редактора журнала «Уральский следопыт» Максима Фирсова,

– фотографа и краеведа Виктора Байдукова.

Один из авторов проекта Виктор Байдуков отмечал, что установка памятного знака должна была стать своеобразным завершением прокладки так называемого Серебряного кольца Урала, в которое входят города, хранящие историю возникновения и развития Свердловской области, – Невьянск, Нижний Тагил, Верхотурье, Меркушино, Верхняя Салда, Алапаевск, Реж и другие

Как сообщил директор Уральского центра камня Фират Нурмухаметов в октябре Памятный знак был обнаружен разрушенным

Возможно, Памятный знак будет восстановлен.

Об установке Памятного знака можно прочитать в статье Центральная точка области в декабрьском номере журнала “Уральский следопыт 2008 года