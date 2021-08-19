Сбитнев В. – Посол из захолустья – 66

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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Пролог
«Вначале было Слово… и слово было Бог». По известным причинам, о второй части этой библейской мудрости наши «традиционные» лингвисты почти весь двадцатый век преднамеренно молчали. Герой этой повести, несмотря на то, что едва ли был даже крещён, о Боге помнил всегда, ибо разумел под ним в аккурат «родниковое русское слово». Из любви к божьему слову он всерьёз заболел наукой, из обожания к его первородным носителям значительную часть своей жизни проводил в сельском захолустье, то есть в миру часто не трезвых мужичков и полуграмотных старух, всегда помня о главном: примерно сотня поколений русских людей прожила до него, примерно столько же проживёт после. Но запечатлённое в научных скрижалях слово наше принадлежит Вечности. Им когда-нибудь, в непредставимо далёком будущем, ещё воспользуются сверх-люди, наши могущественные, как боги, потомки. И тогда самым распространённым и привычным в их обиходе словом станет изначальное Бог, которое обессмертит и человеческую речь, и самого человека.
«Азъ есмь Я»
Книга мудрости
Первое своё слово Серёга написал рано утром на откидном подголовнике деревенской каменки, куда юркнул погреться прямиком из окутанных клубами пара промороженных сеней. Именно на протопленной с вечера печи бабушка читала ему сказки сельского чудака Ефима Честнякова, и как шестилетний мальчик услышал – так и написал на тетрадном клочке: «баушка», а потом ещё «дедушко» и «Сергиюшко» («Ю» он вспомнил не сразу). Так, с косого печного приступка он и шагнул в сложный и противоречивый мир русской филологии, чтобы когда-нибудь потом, через много-много лет, к ней, русской печке, и вернуться.
«В начале детства школу помню я»
Александр Пушкин
Мать забрала Серёгу в Город уже подростком, когда он, казалось, окончательно и бесповоротно прикипел к родному селу и вознамерился окончить в нём школу, а уж потом… Но сельская действительность менялась куда быстрее, чем неторопливо взрослеющее Серёгино сознание. И менялась она в худшую сторону. И не просто менялась, а решительно умирала. Кладбище каждый год заметно подрастало, а избы – одну за другой – забивали с окошек досками и уезжали – кто на Запад, а кто на Восток – по скоростной Транс - сибирской магистрали. На Серёгиных глазах таким же образом заколотили окошки на колхозной конторе, разрушили местный молокозавод, лесничество и мастерскую ремонта. Затем упразднили школу, ветлечебницу и сломали старинную сельскую церковь, потому как она была деревянной, а за смену прогнивших венцов никто не брался. Без церкви село сразу осело и как-то скукожилось, превратившись в захудалую деревеньку. Поскольку сельские пастухи спились и умерли, бабушка с дедом продали корову (Серёга горько плакал, провожая её в чужие люди), держать свинью им стало не по силам, а тут же последовавшей морозной и бесснежной зимой у них начисто вымерзло двенадцать ульев пчёл. И Серёга понял, что оставаться в родном селе, чтобы учиться в райцентре, обычном рабочем посёлке, за десять километров от дома, просто нелепо. Дед получал немаленькую фронтовую пенсию, которой хватало даже на конфеты и любимый бабулей шоколад. И в случае чего, он всегда им поможет… Огромная городская школа приняла его не то чтобы враждебно, но не преминула указать ему и на его недавнее крестьянское прошлое, и на окающий выговор, и на немодную одежду, и… Однако, в Серёгином подъезде жили ещё двое учеников его школы, годом его старше: отпетые школьные бандиты Смыка и Суслик (Смыков и Суслов), которые вскоре после первого сентября заглянули в Серёгин класс и всех его недоброжелателей запугали заряженными от розеток конденсаторами и резиновыми шнурами. После чего Серёгу не только оставили в покое, но наперебой стали предлагать ему разные мальчишьи услуги. А быстро ставшего Серёгиным другом Смыку, тоже пару лет назад приехавшего из деревни, опасались все, даже учителя.
Борис Долинго
в том, что русская языковая система нуждается в реформе, фантастики нет
Традиционно сначала – о наборе текста. Эти «общие правила» вряд ли где-то сформулированы именно как некий «свод законов», но чтобы представить, как должен выглядеть текст, достаточно посмотреть то, как он набран в обычной хорошей художественной книге на русском языке (только не в местах, где есть заголовки, начала глав и т.п. – имеется в виде вид текста внутри книги – вид отдельных абзацев косвенной речи автора и прямой речи персонажей). Тем более всегда странно, когда вроде бы уже достаточно профессиональный автор не соблюдает эти нормы «хорошего тона».
Что мы имеем в данном тексте? Автор не ставит красные строки, а ведь русском художественном литературном языке принято каждый новый абзац, включая и прямую речь персонажей, начинать с отступа – с красной строки. Так текст становится более выразительным, поскольку видно, где начинается каждый новый абзац, т.е., каждая новая мысль автора, каждый новый нюанс повествования. Красные строки выделяют моменты меняющихся акцентов в повествовании, смены ракурсов описаний, они, так сказать, задают определённую ритмику авторского построения текста (если автор, конечно, имеет опыт и, главное, талант, чтобы формировать такую ритмику). Читать художественный текст без красных строк просто некомфортно, поскольку создаётся впечатление, что весь текст – это единый абзац (вот уж, воистину, полный «абзац»!) Одним словом, красные строки – обязательны. Это – элемент «культуры» набора текста. Автор, не проставляющий красные строки в своём художественном (в первую очередь) тексте, не культурен в литературном отношении.
Некоторые авторы решают проблему выделения абзацев тоже по «интернет-принципу» – создают увеличенные интервалы между разными абзацами. Так, действительно видно и без красных строк, где начинается каждый новый абзац. Но то, что принято в сетевых статьях, новостях и т.п. интернет-публикациях, не применяется в художественных текстах. Поэтому в художественных текстах, даже для публикации в Сети, следует формировать красные строки.
Но хоть хорошо, что автор правильно использует тире и дефисы, ну а то, что использует букву «ё» – совсем замечательно. А вот с написанием сочетаний прямой и косвенной речи – швах полный (что странно, так как автор вроде бы профессионал). Очень рекомендую познакомиться с нашей методичкой по данному вопросу: http://iaelita.ru/blog/novel/78545.html
Важный момент в тексте – то, что автор часто создаёт слишком «объёмные», длинные абзацы. То есть уже и мысль при повествовании пошла несколько иная, или речь уже зашла о другом персонаже, и т.д., и т.п., а автор всё забывает и забывает нажать клавишу «Перевод строки». Более того, даже когда излагается, казалось бы, мысли одного порядка (например, как в данном рассказе описывается говор Смыки, и ещё много – где), нужно не допускать слишком длинных абзацев: в этом абзаце про сельский мат и про говор Смыки нужно сделать, как минимум, . Ведь текст, в котором много набитых многогранной информацией огромных абзацев, при чтении элементарно сложно воспринимать. А, значит, сложно следить за авторскими мыслями и воспринимать также и весь текст произведения.
Естественно, не существует чёткого «норматива», какой длины должен быть «идеальный» абзац – автор должен сам чувствовать это, и, когда того требует внутренний смысловой «ритм» текста, вводить новые абзацы.
Есть очень странные ошибки набора текста (особенно с учётом опыта работы автора). Например, «…по – пушкински…» написано вот так, а ведь подобные наречия пишутся не через тире, а через дефис и без пробелов. Автор вообще не видит разницу при наборе между тире и дефисами.
Или: «…– А что, не портвейну взял – то, Смык, а этого плодово-выгодного?..» – Здесь при частице «№то» стоит дефис, всё правильно, но пробелов при дефисе не должно быть!»
Да, всё это – не «смертный грех», конечно (корректор – если имеется грамотный! – исправит), но – элемент определённой авторской «культуры» вообще. Опять же, странно: с учётом того, что автор работает редактором достаточно крупного издания. Что же тогда требовать от «обычных» авторов, если автор-редактор так набирает тексты.
В тексте попадаются некоторые «странности» в «логическорм смычсле слова. Например, о ГГ сказано: «…И Серёга ощущал и японскую фонетику, и эту печальную островную интонацию…» – В описываемую пору Серёга был просто фактически ещё деревенским мальчиком. Откуда он мог ощущать (!) японскую фонетику и «печальную островную интонацию»?! Да, фраза сама по себе красивая, но к мальчику Серёге в описываемы момент времени она вряд ли применима.
Автор пишет: «…Дубровин – ясное дело, скрывающийся в дубравах, то есть в дремучих лесах…» – Мне сразу резануло и глаз, и слух, что дубрава – это дремучий лес. Откуда автор взял, что «дубрава» – это «дремучий» лес? Как раз по определению, дубрава – чистый лес преимущественно лиственных пород. «Дремучий лес» – это совсем другое. Авторам следует пользоваться толковыми словарями, когда не вполне понятен термин.
Или вот такое: «…А «беглый посадский» – значит, проворовался на государевом деле, то есть пронырливый чиновник. А в результате получается жулик в кубе! Круче Чичиков…» – И снова автор демонстрирует незнание значения слов. «Посадский» – это ни разу не чиновник! Это торговый или ремесленный человек, живущий в «посаде», и не имеющий никакого отношения к «государевому делу». Так что и сравнение с Чичиковым совершенно неуместно. Автор, смотрите толковые словари!
«…но я, с двумя высшими образованиями…» – А когда герой получил второе высшее образование? Вроде бы только филологический он окончил.
Суть главной идеи рассказа выражается, видимо, вот в этом абзаце: «…как языковеда, заключается в открывшейся теперь возможности создания некой системы абсолютного взаимопонимания между всеми учёными и вообще – интеллигенцией. Освоив её, каждый сможет легко понимать специалиста из любой области: физика, лингвиста, искусствоведа, мастера в области обработки камня и холодного копчения рыбы и мясопродуктов. Сначала это, разумеется, будет «факультативным» увлечением, но постепенно овладеет абсолютно всей деятельностью человека…» – Как я понимаю, автор пытается сказать о неком «эсперанто» для всех наук. Междунаучном научном языке. Идея понятна, но подано слишком… слабо в плане обоснования и определённости описания – всё осталось на уровне «Ах, как здорово, если бы такое сделать». Рассматривать только по этому признаку рассказ как научную фантастику никак не могу. Во всём остальном это выглядит как некая авторская ностальгия по временам юности.
Данный текст может рассматриваться (если исправить все ошибки, допущенные автором) как интересный прозаический текст, но для раздела фантастики в нашем журнале он никоим образом не годится – ведь никакой фантастики в том, что русская языковая система нуждается в реформе, нет. Это «проза жизни», так сказать (да и то весьма спорная).
Если автор исправит места, где он допустил явные смысловые ошибки, я буду готов предложить данный рассказ в журнал – там он будет как раз ко двору.