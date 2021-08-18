Седнин А. – Лицо учителя-26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
-----------------------------------------------------------------------------------------
Мой учитель попросил рассказать вам эту историю.
Вы слушаете?
Когда еще с утра я прохожу рядом с ребятами по школьному двору, они даже не смотрят — просто встали в кружочек и курят себе не взатяг. Лично я, например, в старших классах всегда тянул взатяг — нас сами учителя тянуть и учили — и взрослых боялся, что расскажут про сигареты. А эти курят не по-людски как-то, не по-настоящему. Даже грудь не вздымается.
Лысый задира в кожанке передает по кругу одну единственную сигаретку. Первой дает затянуться какой-то пигалице. Видать, нравится ему. Пигалица же передает сигаретку подружке-толстушке с щенячьими глазками. Щенячья толстушка передает очкастенькой, а очкастенькая громко закашливается и отдает тягу жмущемуся к ней тощему тихоне. Сам же тихоня даже и не пытается затянуться и быстро возвращает сигаретку назад задире. Вот так и курят.
Лысый в кожанке оставляет пигалице последнюю тягу. Ишь, заботливый. А та раздувает ноздрёнки и прикусывает сигаретку одними зубами. Видать, чтобы фильтр в помаде не испачкать. Хотя зачем? Тяга-то последняя. И когда выдыхает дым, то кончиком языка еще губу так забавно поддевает, от чего кажется, что дым с помадой слипается. Вот ведь прелесть.
— Но грудки-то все равно не вздымаются, — цыкаю снисходительно.
Задира в кожанке растирает бычок кроссовком, и все пятеро идут чуть позади меня к главному входу в школу. Доходим таким вынужденным отрядом до дверей. А к дверям присобачена аляповатая металлическая арка-детектор — охранник сидит на шатающемся стуле и заставляет входящих отключать в школьной зоне любые устройства выхода в Сеть. Смотрит на меня придирчиво. Явно незнакомцев не любит.
— А можно мне не через арку, — говорю. — У меня устройства инвазивные.
— Так арка всё равно не работает, — лыбится вальяжно.
— Тогда я пройду?
— Нет. Сперва отключите. Вручную.
Не даюсь. Повторяю: у всех чипы инвазивные давно, как я вам их изнутри отключу-то, давайте лучше через арку. А арка не работает, повторяет. И начинает лапать меня ручным детектором. Возле головы детектор, естественно, пикает. Тогда охранник пытается проверить мои волосы. Снова не даюсь. Изо всех сил пытаюсь не злиться. Вот ведь маразм.
Борис Долинго
весьма злая пародия на возможное развитие общества
Стандартное замечание. Красные строки есть, но при их наличии увеличенные интервалы между абзацами, мягко говоря, не нужны – да ещё такие, как здесь: и сам интервал полуторный, и ещё дополнительный перевод строки сделан. (Если это косяк при переводе текста на сайте, то прошу у автора прощения). Букву «ё» автор не признаёт вообще, ну и как большинство делает очень серьёзные ошибки в написании сочетаний прямой и косвенной речи, а также не применяет в должной мере знаки пунктуации для построения сложных предложений. В общем, и в данном случае настоятельно рекомендую автору прочитать мои «Общие замечания» – однозначно будет полезно.
В целом многовато описок – словно автор плохо вычитал текст. А что касается сюжета, то сюжет интересный – он несёт интригу, в нём есть определённый инсайт, озарение о сути происходящего (о том, что дети, фактически, киборги). И, что очень важно, в сюжете присутствует весьма злая пародия на возможное развитие общества. В общем, весьма интересный текст. Я готов рассмотреть его после авторских исправлений в «Уральский Следопыт» (почему так, я объяснил в «Примечании» к рецензиям).
Рецензия впервые писалась при рассмотрении рассказа на Открытый международный конкурс научно-фантастических рассказов на русском языке. Поскольку автор исправления внёс, то рассказ принимается для публикации в нашем журнале.