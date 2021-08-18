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Литературное агентствов отдел фантастики АЭЛИТА Автор: - 18.08.2021
Долинго- критик, Аэлита
1 комментарии

Седнин А. – Лицо учителя-26

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" .   Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго  и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией.  По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Мой учитель попросил рассказать вам эту историю.

 

Вы слушаете?

 

Когда еще с утра я прохожу рядом с ребятами по школьному двору, они даже не смотрят — просто встали в кружочек и курят себе не взатяг. Лично я, например, в старших классах всегда тянул взатяг — нас сами учителя тянуть и учили — и взрослых боялся, что расскажут про сигареты. А эти курят не по-людски как-то, не по-настоящему. Даже грудь не вздымается.

 

Лысый задира в кожанке передает по кругу одну единственную сигаретку. Первой дает затянуться какой-то пигалице. Видать, нравится ему. Пигалица же передает сигаретку подружке-толстушке с щенячьими глазками. Щенячья толстушка передает очкастенькой, а очкастенькая громко закашливается и отдает тягу жмущемуся к ней тощему тихоне. Сам же тихоня даже и не пытается затянуться и быстро возвращает сигаретку назад задире. Вот так и курят.

 

Лысый в кожанке оставляет пигалице последнюю тягу. Ишь, заботливый. А та раздувает ноздрёнки и прикусывает сигаретку одними зубами. Видать, чтобы фильтр в помаде не испачкать. Хотя зачем? Тяга-то последняя. И когда выдыхает дым, то кончиком языка еще губу так забавно поддевает, от чего кажется, что дым с помадой слипается. Вот ведь прелесть.

 

— Но грудки-то все равно не вздымаются, — цыкаю снисходительно.

 

Задира в кожанке растирает бычок кроссовком, и все пятеро идут чуть позади меня к главному входу в школу. Доходим таким вынужденным отрядом до дверей. А к дверям присобачена аляповатая металлическая арка-детектор — охранник сидит на шатающемся стуле и заставляет входящих отключать в школьной зоне любые устройства выхода в Сеть. Смотрит на меня придирчиво. Явно незнакомцев не любит.

 

— А можно мне не через арку, — говорю. — У меня устройства инвазивные.

 

— Так арка всё равно не работает, — лыбится вальяжно.

 

— Тогда я пройду?

 

— Нет. Сперва отключите. Вручную.

 

Не даюсь. Повторяю: у всех чипы инвазивные давно, как я вам их изнутри отключу-то, давайте лучше через арку. А арка не работает, повторяет. И начинает лапать меня ручным детектором. Возле головы детектор, естественно, пикает. Тогда охранник пытается проверить мои волосы. Снова не даюсь. Изо всех сил пытаюсь не злиться. Вот ведь маразм.


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Комментарии:

1 comment

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  1. Картинка профиля Борис Долинго

    Борис Долинго

    18.08.2021 at 10:08 - Ответить

    весьма злая пародия на возможное развитие общества

    Стандартное замечание. Красные строки есть, но при их наличии увеличенные интервалы между абзацами, мягко говоря, не нужны – да ещё такие, как здесь: и сам интервал полуторный, и ещё дополнительный перевод строки сделан. (Если это косяк при переводе текста на сайте, то прошу у автора прощения). Букву «ё» автор не признаёт вообще, ну и как большинство делает очень серьёзные ошибки в написании сочетаний прямой и косвенной речи, а также не применяет в должной мере знаки пунктуации для построения сложных предложений. В общем, и в данном случае настоятельно рекомендую автору прочитать мои «Общие замечания» – однозначно будет полезно.

    В целом многовато описок – словно автор плохо вычитал текст. А что касается сюжета, то сюжет интересный – он несёт интригу, в нём есть определённый инсайт, озарение о сути происходящего (о том, что дети, фактически, киборги). И, что очень важно, в сюжете присутствует весьма злая пародия на возможное развитие общества. В общем, весьма интересный текст. Я готов рассмотреть его после авторских исправлений в «Уральский Следопыт» (почему так, я объяснил в «Примечании» к рецензиям).

    Рецензия впервые писалась при рассмотрении рассказа на Открытый международный конкурс научно-фантастических рассказов на русском языке. Поскольку автор исправления внёс, то рассказ принимается для публикации в нашем журнале.

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