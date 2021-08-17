Крамская Мю – Мед и корица – 20

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com
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На войне всегда холодно. Палящее ли солнце Афганистана или липкие тропики Вьетнама – тебе холодно, будто в грудь, как в бокал с виски, бросили льда. Хрустит в его объятиях сердце, густеет кровь, осколками жалит глаза. Ты жив и мертв одновременно. Слишком страдаешь для мертвого, слишком безразличен для живого. Ты – между. Ты – нигде.
Макс всегда хотел на войну, на любую – лишь бы подальше от дома. Лишь бы туда, где ты – это калибр автомата в твоих руках. Он научился стрелять, раньше, чем пошел в школу. Он дрался врукопашную так истово, что не помнил, как сражение началось и чем кончилось. В одном не сомневался: повод был. Всегда был. Зеркала подтверждали.
В его памяти, как в бронированном сейфе, все ещё хранилось воспоминание о том дне, с которого жизнь свернула на обрывающиеся пути. Макс спешил за цветами – ларёк закрывался в восемь, мама приходила в половину девятого. Ремонтировали мост. В обход – лишний километр, к восьми не успеть. Да и веса в семилетке не больше, чем во взрослой овчарке.
Макс легко перепрыгнул через пластиковый барьер.
Он добрался до середины, когда затрещали временные опоры. Центральная секция, ещё не укреплённая, просела под ногами, и мгновением позже Макс вслед за ней полетел вниз. Грохот. Пронзительный вопль.
Темнота.
***
Макс открыл дверь на лестничную клетку одновременно с Викой. Шёлк ее платья тянул на себя взгляд. Шёлк ее кожи когтем рвал тонкую ткань под сердцем. Макс сделал вид, что возится с замком.
– Уезжаете? – спросила Вика, кивнув на спортивную сумку за плечом соседа.
– Ухожу, – пробормотал он, пряча лицо.
– Надолго?
– Не знаю. Какая разница?
– Да вот отпуск впервые в жизни выбила, – зачем-то принялась объяснять Вика. – У нас с этим строго, так сказать, есть незаменимые…
Макс хотел перебить ее, сказав, что все он знает. Между их балконами тонкая перегородка – тень движется по стеклу каждый вечер. Макс не пропустил ни одного. Сигаретный дым клубился под потолком, Макс слушал чужие, не касавшиеся его телефонные откровения. В Викиной жизни две любви: наука и небо. Для третьей в сердце отсек не предусмотрен, вот и ходит на свидания впустую, по настоянию матери. Горит на работе, а если случается затишье – рвется на аэродром, разворачивать парус в небесной гавани.
Борис Долинго
совет автору: получше проработать военную тематику
Стандартное замечание: красные строки есть, но при их наличии увеличенные интервалы между абзацами, мягко говоря, не нужны. Букву «ё» автор не пишет, это неправильно. Встречаются ошибки в написании сочетаний прямой и косвенной речи, а вот дефисы вместо тире не использует – молодец! Тем не менее, и в данном случае настоятельно рекомендую автору прочитать мои «Общие замечания» – тоже будет полезно.
Относительно сюжета. Сама по себе научная идея (передачи эмоций через имплантаты), являющаяся базисом рассказа, достаточно банальна. Но в плане «драматургии» рассказ сделан очень сильно. Единственное, что совет автору: получше проработать «военную» тематику, а то такое впечатление, что автор знает «военное дело» исключительно по каким-то компьютерным играм. Дело вот в чём: командира отряда, выполняющего боевое задание, никак нельзя называть существительным «командующий». Можно только сказать, например: «офицер, командующий отрядом» (то есть использовать слово «командующий» только как причастие). «Командующий» же в армейском смысле как одно слово (без добавлений) может быть командующим армией, военным округом и т.п. Понимаете, да? Нужно исправить.
Затем – что за курок взводит Макс? В описываемой ситуации (какая-то военная операция в горах) солдат может быть вооружён автоматом или винтовкой. У этого оружие нет курков, которые можно взвести – это не пистолеты и, тем более, не охотничьи ружья. Можно лишь «передёрнуть затвор» (да и то фразу будет звучать пошло: когда уже идёт бой, затворы тоже просто так не передёргивают, а лишь когда магазины меняют). В общем, очень непрофессиональное описание, показывающее незнание автором определённых военных нюансов: видимо, предполагалось, что эта фраза («Макс взвёл курок») должна придать «убедительности» всему описанию, а получилось, что она продемонстрировала незнание. Нужно обязательно исправить. А то подобные смысловые «ляпы», несмотря на то, что они, конечно, не самые главные моменты в сюжете, но сильно уродуют рассказ, как любые непрофессиональные пассажи.
В целом очень рекомендую автору поработать над текстом, чтобы довести его, что называется, «до ума» и прислать для рассмотрения в «Уральский Следопыт»