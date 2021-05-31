Загирняк М. – Исторический вопрос – 4

Произведение поступило в редакцию журнала "Уральский следопыт" . Работа получила предварительную оценку редактора раздела фантастики АЭЛИТА Бориса Долинго и выложена в блок "в отдел фантастики АЭЛИТА" с рецензией. По согласию автора произведение и рецензия выставляются на сайте www.uralstalker.com

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Все одноклассники в ментальном облаке перекидывались мыслеобразами об историке, этом чудаковатом старике. Послав мысленную команду-классификатор, любой ученик мог выудить из вороха эмодзи и мемов два кластера мнений об учителе: 1) он уныло старомоден; 2) он издевается над нами.

Как же мы любили жонглировать формулами на химии! Наслаждались коллективным интеллектом, когда лепили структурные формулы, нанизывали атомы и соединяли молекулы бросая в них как фаейр-болы валентности и степени окисления! Самые сообразительные щедро одаривали догадками-мыслеобразами класс, отстающие быстро копировали и впитывали решения. А на геометрии мы воображали себя архитекторами новых миров, витая в воображаемых пространствах. Мы, восьмой «А», были одним целым, а не каждый сам за себя, как на истории.

Анфиса кинула в облако чёрный шар – рыдающий смайлик. Я скачал мыслеобраз и начал сочувствовать. «Недоумение, обида, нет слов, за что два?» За комком эмоций осталось рациональное зёрнышко. Я отсеял командой все чувства, и в голове заорала мысль: «Зачем он заставляет отвечать словами?»

Отправив утешительный ментальный слепок с «зёрнышком» о том, что надо терпеть, украшенным эмоциональным букетом из поддержки, согласия и намёка на красивые глаза и замечательную косу, я вернулся к уроку истории.

Утешала только мысль, что наши бабушки и дедушки учились ещё до нейронета. Да что там учились – они как-то жили без него. Как они только общались, если все мысли заворачивали в слова? Ни тебе передачи чувств, ни ходов мысли. Всё – на словах.

Ну ладно, такой это дурацкий урок, что требует изучение текстов. Каждый ученик настроил кучу ботов, которые как стая птиц атаковала текстовый файл и переводила в подобие мыслеобразов. Но зачем усвоенные данные переводить обратно в слова? Да ещё и самостоятельно, в режиме нейро-онлайн?!

Ментальное облако класса разрезала шаровая молния: ко мне летел мыслеобраз историка. Неужели я так отвлёкся от классной работы, что он заметил? О, нет! Только не…

«Яков! На чём мы остановились?»

Меня аж передёрнуло. Мало того, что он заставляет мысленно читать его сообщения, так ещё и требует посылать такие же ответы!

«Я. Отвлёкся. Виноват. Прошу. Прощения», ­– старательно формулирую я слово за словом, чувствуя внутреннее сопротивление. Это ж три секунды! Вот математик за это время успевает пятерых опросить мысле-мемами и получить срезы памяти об усвоении информации.



