Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Господдержку для электронных СМИ в 2022 году

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Новости
Новости

электронное СМИ “Уральский следопыт” www.uralstalker.com не получило 

Аннотация проекта на получение субсидии.

В обществе возвращается спрос на достоверную информацию, вопрос о предоставлении электронных версий авторитетных изданий встает в полный рост. Архивы «Уральского следопыта» требуют доступности для людей, привыкших черпать информацию из сети Интернет.

В ходе реализации архивы «Уральского следопыта»: тщательно обрабатываются, материалы, прошедшие отбор, оцифровываются и размещаются на сайте. За 2022 год удастся разместить добросовестно подготовленные архивы нескольких десятков номеров. Уникальная поисковая система Именной Указатель «персоналии Уральского следопыта» позволит поступающие запросы удовлетворять своевременно и безошибочно. Это касается предоставления электронных архивов тех временных промежутков, которые заполнены, благодаря участию в программе субсидирования. Шестидесятые годы для нашего государства были насыщены открытиями и свершениями. «Уральский следопыт» был на пике популярности, его корреспонденты отправлялись с заданиями редакции в самые укромные и труднодоступные уголки страны. Поэтому широкий доступ к информации, отмеченной следопытским логотипом, позволит расширить базу современным профессиональным и самодеятельным исследователям.

Именной Указатель «персоналии Уральского следопыта» представляет базу данных 78`550 персоналий, упоминавшихся за весь период выпуска журнала с 1935 года, каждая запись сопровождается краткой характеристикой. При загрузке файлов верстки, адаптированных к поисковой системе, можно будет, задавая параметры поиска, предоставить возможность найти страницу журнала где имя, отчество или фамилия были опубликованы в журнале по принципу год-выпуск-страница. Станет доступен огромный объем систематизированной информации, скрытый в периодической печати (данном случае региональном краеведческом журнале “Уральский следопыт”)

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эд №ФС 77-33895 от 30.10.2008 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

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