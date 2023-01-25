К настоящему времени известны практически все значимые места трагедии 1959 г., связанной с гибелью девяти туристов под руководством Игоря Дятлова в горах Северного Урала. До последнего времени не удавалось найти лабаз (этот термин изначально использовался самими туристами, например, в дневнике Зинаиды Колмогоровой, а вслед за ними следствием и поисковиками) — место закладки продуктов туристами перед радиальным выходом на г. Отортен, а также место их ночёвки с 31 января на 1 февраля.



При проведении поисковых работ лабаз был найден 2 марта 1959 г. в нескольких сотнях метров от лагеря поисковиков по крокам самих туристов. Вот как описывает это Ю. Е. Яровой в своей художественной книге, основанной на документальных событиях: «Нашли лабаз сосновцев. Лабаз был почти рядом с нами, чуть выше по Малику. Посреди полянки возвышалась снежная пирамида, увенчанная парой лыж. Можно было только удивляться, как эту пирамиду не заметили раньше — наша лыжня проходила в десяти метрах» («Высшей категории трудности», 1966). Участник поисковых работ П. И. Бартоломей вспоминает, что тропа от лагеря поисковиков уходила на север к перевалу (в интервью говориться выше от лагеря, что соответствует северному направлению на обсуждаемой схеме), а лабаз находился слева от тропы, если подыматься на перевал . Не противоречит этому и другой поисковик — Ю. А. Сахнин, который отмечает и дополняет, что «Там одна дорога подымается, вот от того места, где был лагерь в Ауспии, там же где-то рядом был их лабаз. Это единственное разумное место идти на перевал. Всё остальное — через чащу, через лес, а здесь достаточно быстро выходишь на открытое пространство… А на перевал — просто проплешина была и шли краем леса, и нигде за деревья особенно-то и не цеплялись».

В протоколе осмотра лабаза из уголовного дела не указаны точные расстояния, а отмечено, что «…в верховьях реки Ауспии, под перевалом на реку Лозьву обнаружен лабаз (склад продуктов) группы Дятлова» (уголовное дело лист 8-10). Согласно докладу членов маршрутно-квалификационной комиссии всесоюзной секции туризма «лабаз был обнаружен всего в 300 м от базового лагеря в лесу, в 100 м от берега Ауспии» (уголовное дело лист 32-39). Согласно показаниям Е. П. Масленникова «…в верховьях Ауспии метрах в 400 от базового лагеря нашей партии был обнаружен лабаз группы Дятлова» (лист 220). Также известно, что это место располагалось в 500 м ниже границы леса и в 1000 м от вертолетной площадки (протокол допроса Е. П. Масленникова, уголовное дело лист 71 и 73). Кроме этого определялись координаты его месторасположения (радиограмма от 2 марта 1959 г., уголовное дело лист 167), но они утеряны или не найдены.

Сохранившиеся сведения о месторасположении лабаза не позволяли современным исследователям достаточно долго найти его на местности. Трудности обнаружения этого места были связаны с отсутствием точных данных месторасположения лагеря поисковиков, а также с путаницей в названии водотоков. Так поисковики считали, что их лагерь располагался на р. Ауспия , тогда как он располагался на притоке этой реки.

Также сложности обнаружения лабаза возникали по причине временных изменений растительности, поскольку за прошедшие более чем полвека та растительность, которая запечатлена на фотографиях 1959 г., изменилась по причине роста деревьев, кроме этого могли произойти другие изменения, связанные с появлением новой древесно-кустарниковой растительности или же какая-то часть деревьев могла погибнуть, например, в результате ветровала или снеголома. Некоторые исследователи после безрезультатных поисков пришли к мнению, что найти лабаз «практически невозможно, поскольку для этого нет достаточно точного объема необходимой информации» (Борзенков, 2019).

Несмотря на противоречивые и недостаточные данные месторасположение лабаза найдено 11 августа 2019 г. во время проведения экспедиции общественного фонда «Памяти группы Дятлова» следующим образом. Руководитель экспедиции Ю. К. Кунцевич указал месторасположение зимнего лагеря поисковиков, которое находилось, по его мнению, на той же самой поляне, где постоянно базируются экспедиции фонда (по мнению А. А. Алексеенкова, основанного на его собственных изысканиях в августе 2022 г., зимний лагерь поисковиков находился несколько дальше — в 60 м северо-западнее от указанной поляны). Принимая эти сведения в качестве отправной точки, участник экспедиции А. В. Константинов осмотрел два возможных места положения лабаза, которые задаются данными его расположения относительно лагеря поисковиков (300 м и 100 м, а также 400 м и 100 м). В обоих случаях не удалось найти месторасположение лабаза, но лесорастительные условия на втором месте (400 м и 100 м) были очень похожи на те, которые запечатлены на фотографиях 1959 г., поэтому зона поисков была увеличена.

В результате на расстоянии 400 м от поляны, где постоянно базируются экспедиции фонда «Памяти группы Дятлова», и в 160 м от безымянного ручья найдено месторасположение лабаза, которое, несмотря на прошедшие 60 лет, достаточно хорошо идентифицировалось по характерным деревьям и др. признакам . Лабаз имеет следующие координаты 61° 44′ 48,1” северной широты и 59° 26′ 58” восточной долготы (Всемирная геодезическая система отсчета WGS-84).

В августе 2022 г. участниками экспедиции общественного фонда «Памяти группы Дятлова» проведено обследование лабаза. В результате этого обследования найдены:

настил из березовой коры, четыре следа частично срубленных и частично сломанных веток на пихте, имеющей возраст около 150 лет, многочисленные сломы веток на соседней пихте, имеющей возраст более ста лет небольшая куча сухих веток под этой же пихтой, остатки бревна рядом с настилом, старовозрастные двухвершинные пихта и ель.

Не удалось найти какие-либо металлические предметы и месторасположение костра туристов.

Настил из коры березы имеет неправильную форму длиной 1,5 м и шириной 1 м

найден непосредственно на месте закладки продуктов (или лабаза).

Проведено картирование деревьев, взяты керны с некоторых деревьев, проведены минимальные природоохранные мероприятия (размещена на дереве информационная табличка и обозначена тропа для передвижения в непосредственной близости от лабаза), проводилась фото- и видеосъёмка.

Месторасположение лабаза опознается по двум характерным берёзам, одна из которых погибла, но продолжает стоять в виде сухостойного остатка ствола высотой 2,2 м. Несмотря на прошедшие более чем 60 лет, берёзы опознаются по характерным изгибам стволов

взаимному расположению , окружающей их растительности, характерному сочетанию открытых и заросших лесом участков и рельефу местности. Кроме этих двух берёз сохранились старовозрастные двухвершинные пихта и ель, расположенные к югу от сухостойной берёзы, две пихты к северо-востоку от старой живой берёзы (одна из характерных берёз, упомянутая выше) и другие деревья. На заднем плане некоторых фотографий 1959 г. видно достаточно открытое место, которое в некоторой степени сохранилось до сих пор. На одной из фотографий 1959 г., снятой самими туристами (фотография с Николаем Тибо-Бриньолем и Александром Колеватовым), в правой части виден короткий прогал, за которым просматриваются далёкие горные склоны (на этой же фотографии видна, по крайней мере, одна из сохранившихся пихт, упомянутая выше, к северо-востоку от старой живой берёзы). Этот прогал просматривается и на современных фотографиях (прогал расположен в правой части фотографии), но далёкие горы не просматриваются по причине подросших деревьев и (или) по причине того, что мешают листья деревьев, однако именно в том направлении расположен правый склон долины р. Ауспия, который и виден на фотографии, снятой туристами в 1959 г.

Настил из коры берёзы найден под слоем дёрна толщиной 2-3 см между двумя характерными берёзами. Кроме основного настила размером 1,5 м х 1,0 м рядом с ним найден небольшой кусок коры берёзы размером около 20 см х 20 см. Возможные сомнения в сохранности берёзовой коры за столь продолжительный промежуток времени можно рассеять следующими аргументами. Как известно, новгородские берестяные грамоты сохранились до наших дней с 11-14 веков, что говорит о возможности сохранности берёзовой коры не только в течение десятилетий, как в нашем случае, а даже несколько столетий. Кроме этого, лабаз найден на границе криволесья и темнохвойного леса, где продолжительность вегетационного периода относительно короткая, а, следовательно, здесь относительно короткий период, благоприятный для процессов гниения и разложения органических веществ.

Особых проблем с поиском и заготовкой коры берёзы у туристов в 1959 г. не могло возникнуть, поскольку на крупных сухостойных берёзах, которые всегда присутствуют в этой малонарушенной лесной зоне, кора может самостоятельно отделяться от ствола берёз .

Остатки ствола берёзы с отслаивающийся корой, которая расположена в 20 метрах к северо-западу от лабаза (фотография Ш. К. Сабирова, 3 августа 2022 г.).

Как известно, в протоколе осмотра лабаза было отмечено, что продукты и другие вещи обложены картоном, однако, Ю. Е. Юдин — десятый турист, который по причине болезни не смог завершить этот поход — в 2012 г. отмечал, что «… конечно, картона там не могло быть, потому что вот такие тяжести, и листы картона… что-то из другой оперы». Учитывая это, а также то, что в протоколе осмотра не упоминается кора берёзы, достаточно обоснованным может быть предположение об ошибке, допущенной при составлении протокола, когда вместо коры берёзы в нём, по каким-то причинам, зафиксирован картон.

По мнению одного из авторов этой статьи (Ш. К. Сабиров) кору оторвали и положили на снег поисковики для пересчёта и взвешивания продуктов, чтобы ничего не потерялось в снегу, с чем вряд ли можно согласиться, поскольку кора расположена именно в том месте, где располагались продукты туристов, а если бы продукты перекладывались, то кора находилась бы рядом с этим местом. Более того, в момент извлечения продуктов, запечатлённый на фотографиях 1959 г., никакой коры рядом со снежной ямой, из которой извлекают продукты, не видно.

Четыре частично надрубленные и частично сломанные ветки пихты (пихта под номером 19) находятся на высоте примерно от 3 м до 4 м с одной стороны этого дерева. Примерно на такой же высоте находятся обломанные ветки на соседнем дереве (пихта № 18), также на одной стороне дерева.

Поиск двумя металлоискателями (Garrett Ace 150 и Garrett Ace 400i) каких-либо металлических предметов на территории до 15 м вокруг настила из берёзовой коры (эта территория обследована практически дважды — по одному разу каждым металлоискателем) не дал никаких результатов. Также не дал результатов ограниченный поиск остатков костра туристов.

Охапка сухих веток толщиной до 3 см обнаружена под пихтой № 18 в нескольких метрах от берёзового настила. Остатки бревна, скорее всего, заготовленного туристами, найдены в непосредственной близости от берёзового настила. По всей видимости, именно это бревно видно вблизи лабаза на фотографиях с поисковых работ.

Анализ кернов двухвершинной ели показал, что образование её двух новых стволов связано с угнетением роста основного ствола, произошедшим около 60 лет, которое привело к его гибели и возникновению двух новых стволов из боковых веток.

Учитывая все остальные факторы, можно достаточно обосновано утверждать, что механическое воздействие на эти деревья было произведено туристами в 1959 г. при заготовке веток для подстилки под палатку и при сооружении лабаза. Так на приведенной диаграмме хорошо видно, как до 1959 г. шло постепенное замедление роста боковых веток ели, что характерно для боковых веток, расположенных в нижней части кроны дерева, тогда как в дальнейшем их рост усилился, что связано с угнетением роста и (или) гибелью основного ствола ели.

Расположение лабаза именно в этом месте не случайно и объясняется следующими обстоятельствами. Из общего дневника туристов группы Дятлова известно, что 31 января 1959 в конце ходового дня они вышли на границу леса, расположенного на южном склоне восточного отрога г. Холатчахль, и стали спускаться на юг в поисках подходящего места для ночёвки. Поскольку от лабаза до границы криволесья и горной тундры в направлении с юга на север (магнитный азимут) простирается узкая прогалина, то можно достаточно обоснованно предположить, что выбор этого места связан с передвижением туристов от границы леса к месту своей будущей ночёвки именно по этой прогалине, где был более крепкий ветровой наст, и где древесно-кустарниковая растительность не мешала передвижению на лыжах, а также этот маршрут очень хорошо согласуется с направлением их передвижения, упомянутом в общем дневнике.

Туристы не стали спускаться ниже — в зону тёмнохвойной тайги, поскольку в этой зоне отсутствовал ветровой наст, и движение на лыжах осложнялось глубоким рыхлым снегом, а прогалина, по которой они передвигались, закончилась. Лабаз находится на границе двух природных зон: криволесья и тёмнохвойного леса, и это неслучайно, поскольку это было оптимальное место, где ещё был достаточно крепкий ветровой наст, и где были в минимальном, но достаточном количестве дрова для костра и печки.

Таким образом, нахождение места ночёвки туристов с 31 января на 1 февраля 1959 г. и места закладки продуктов (лабаза) подтверждается следующими обстоятельствами:

Совпадением практически всех расстояний, указанных в уголовном деле, за исключением расстояния от ручья (160 м, а не 100 м). Лабаз расположен в 400 м по ручью от поляны, созданной, скорее всего, поисковиками при сооружении вертолётной площадки вблизи своего лагеря (эта вертолётная площадка не использовалась по назначению). Лабаз находится в 1000 м от вертолётной площадки (а эта вертолётная площадка располагалась в горной тундре и использовалась по назначению), которая находится вблизи останца-мемориала и в 500 м от границы леса . Кроме этого практически совпадает расстояние от тропы до лабаза (10 м), указанное Ю. Е. Яровым. Это позволяет обоснованно предположить, что современная тропа, идущая от поляны, где постоянно базируются экспедиции фонда «Памяти группы Дятлова», к известному останцу-мемориалу создана в 1959 г. при проведении поисковых работ, когда поисковикам приходилось постоянно в течение длительного периода времени преодолевать этот путь, и который был проложен ими по наикратчайшему расстоянию с учётом особенностей местности и её проходимости. Несовпадение расстояния от ручья до лабаза можно объяснить неточностью или ошибкой измерений, возможно, это расстояние определено на глаз ввиду его небольшой протяженности. Найденное место не противоречит воспоминаниям поисковиков П. И. Бартоломея и Ю. А. Сахнина о месторасположении лабаза. Наличием сохранившихся характерных деревьев, опознаваемых по фотографиям туристов и фотографиям с поисковых работ. При этом временнЫе изменения среди хвойных деревьев достаточно существенны, что требует тщательного дополнительного обследования обнаруженного места для объяснения наблюдаемой сейчас картины. Совпадением лесорастительных условий — граница зоны темнохвойного леса и зоны криволесья. Совпадением рельефа и расположением открытых и заросших участков местности. Находками следов деятельности туристов на стоянке (настил из коры берёзы, порубы и сломы веток на двух пихтах, заготовленное бревно (возможно), охапка сухих веток, двухвершинные ель и пихта). При этом обнаружение костра туристов является достаточно актуальной задачей. Понятным и закономерным выбором туристами именно этого места: выход к этому месту по прогалине и остановка на границе двух зон, где заканчивался ветровой наст и появлялись дрова в достаточном количестве.

В конце статьи хотим выразить благодарность всем участникам экспедиции 2022 г. и её организаторам за поддержку и помощь в наших исследованиях.