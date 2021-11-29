Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Участники квеста на биеннале

Автор: 
Мобильные новости
Мобильные новости

27 ноября прошел молодёжный квест Объятие биеннале , в котором приняло участие 27 молодёжных команд Екатеринбурга (студенты, работающая молодёжь)

В 9:00 участники получили задания и коды Доступа для размещения ответов. Команды могли выполнять задания и отвечать на вопросы квеста с 12:00 до 19:00, посещая площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Общего открытия и закрытия мероприятия не проводилось из-за введенных ограничений. Команды самостоятельно искали ответы на многочисленные вопросы квеста (более 40), по объектам расположенным на площадках Уральской промышленной биеннале современного искусства.  Ответы на вопросы принимались в любом порядке, на любое количество вопросов. К зачету принимался только первый ответ, менять ответы было нельзя. За правильные, творческие и оригинальные ответы команды участников получали дополнительные баллы.

В связи с коронавирусными ограничениями вход на все площадки биеннале только при наличии QR-кодов и документа, подтверждающего личность.

Результаты квеста:

  1. Обнимашки 37
  2. Звезды на выставке 36
  3. Веселые бизончики 33
  4. Смешарики 32
  5. Оптимисты 32
  6. Неформалы 32
  7. Инсталляторы 32
  8. Бирюза 31
  9. Синие бахилы 31
  10. Эдельвейс  30
  11. Друзья Малевича 29
  12. Мы – местные 29
  13. Красный квадрат 26
  14. Любители Родины 25
  15. Наши с Уралмаша 25
  16. Гелиос 24
  17. Партизаны 24
  18. Привитые 20
  19. Один вне дома 20
  20. На удаленке 18
  21. Бегемоты 17
  22. Искусствоведы 12
  23. Авто 11
  24. Три поросёнка 9
  25. Вайфай 9
  26. Бастурма 5
  27. Юля 0

Победителей ждут призы и грамоты

Всего в квесте приняло участие 132 человека.

Мероприятие прошло при поддержке:

Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Екатеринбурге)

Департамента по социальной и молодежной политике Администрации города Екатеринбург

Поделиться 

Публикации на тему

Объятия биеннале. Задания

Объятия биеннале. Задания

вопрос 1 С каким летающим объектом романа «Мы» организаторы выставки соотнесли площадку оптико-механического завода? вопрос 2 Какие метизы использовал Руно Лагомарсино в рабо...
Объятия биеннале. Правила

Объятия биеннале. Правила

Организатор спецпроекта «Объятия биеннале» – Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» При поддержке Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им...
4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства

4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства

Современное искусство и революция 1917 года? Соединим невозможное! Портал времени – здание Приборостроительного завода на ул.Горького, 17. Каждая команда квеста URALSTALKER по...

Последние статьи

Новости

Мобильные новости

Комментарии, рецензии

Перейти к верхней панели