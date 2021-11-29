Участники квеста на биеннале

27 ноября прошел молодёжный квест Объятие биеннале , в котором приняло участие 27 молодёжных команд Екатеринбурга (студенты, работающая молодёжь)

В 9:00 участники получили задания и коды Доступа для размещения ответов. Команды могли выполнять задания и отвечать на вопросы квеста с 12:00 до 19:00, посещая площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Общего открытия и закрытия мероприятия не проводилось из-за введенных ограничений. Команды самостоятельно искали ответы на многочисленные вопросы квеста (более 40), по объектам расположенным на площадках Уральской промышленной биеннале современного искусства. Ответы на вопросы принимались в любом порядке, на любое количество вопросов. К зачету принимался только первый ответ, менять ответы было нельзя. За правильные, творческие и оригинальные ответы команды участников получали дополнительные баллы.

В связи с коронавирусными ограничениями вход на все площадки биеннале только при наличии QR-кодов и документа, подтверждающего личность.

Результаты квеста:

Обнимашки 37 Звезды на выставке 36 Веселые бизончики 33 Смешарики 32 Оптимисты 32 Неформалы 32 Инсталляторы 32 Бирюза 31 Синие бахилы 31 Эдельвейс 30 Друзья Малевича 29 Мы – местные 29 Красный квадрат 26 Любители Родины 25 Наши с Уралмаша 25 Гелиос 24 Партизаны 24 Привитые 20 Один вне дома 20 На удаленке 18 Бегемоты 17 Искусствоведы 12 Авто 11 Три поросёнка 9 Вайфай 9 Бастурма 5 Юля 0

Победителей ждут призы и грамоты

Всего в квесте приняло участие 132 человека.

Мероприятие прошло при поддержке:

Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Екатеринбурге)

Департамента по социальной и молодежной политике Администрации города Екатеринбург