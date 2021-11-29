Участники квеста на биеннале

27 ноября прошел молодёжный квест Объятие биеннале , в котором приняло участие 27 молодёжных команд Екатеринбурга (студенты, работающая молодёжь)
В 9:00 участники получили задания и коды Доступа для размещения ответов. Команды могли выполнять задания и отвечать на вопросы квеста с 12:00 до 19:00, посещая площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Общего открытия и закрытия мероприятия не проводилось из-за введенных ограничений. Команды самостоятельно искали ответы на многочисленные вопросы квеста (более 40), по объектам расположенным на площадках Уральской промышленной биеннале современного искусства. Ответы на вопросы принимались в любом порядке, на любое количество вопросов. К зачету принимался только первый ответ, менять ответы было нельзя. За правильные, творческие и оригинальные ответы команды участников получали дополнительные баллы.
В связи с коронавирусными ограничениями вход на все площадки биеннале только при наличии QR-кодов и документа, подтверждающего личность.
Результаты квеста:
- Обнимашки 37
- Звезды на выставке 36
- Веселые бизончики 33
- Смешарики 32
- Оптимисты 32
- Неформалы 32
- Инсталляторы 32
- Бирюза 31
- Синие бахилы 31
- Эдельвейс 30
- Друзья Малевича 29
- Мы – местные 29
- Красный квадрат 26
- Любители Родины 25
- Наши с Уралмаша 25
- Гелиос 24
- Партизаны 24
- Привитые 20
- Один вне дома 20
- На удаленке 18
- Бегемоты 17
- Искусствоведы 12
- Авто 11
- Три поросёнка 9
- Вайфай 9
- Бастурма 5
- Юля 0
Победителей ждут призы и грамоты
Всего в квесте приняло участие 132 человека.
Мероприятие прошло при поддержке:
Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Екатеринбурге)
Департамента по социальной и молодежной политике Администрации города Екатеринбург