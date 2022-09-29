Спелеосекция. Новый набор

Екатеринбургский клуб спелеологов объявляет ежегодный набор в школу – кто бы мог подумать – спелеологов. Если вы давно мечтали побывать в пещере – это ваш шанс!

Первое собрание состоится: 6 октября в 19:00

по адресу пер. Асбестовский 2к1, пристрой, цоколь

Во время обучения вы не только побываете во множестве интересных и красивых пещер, но и получите знания и умения, необходимые для безопасной, комфортной и продуктивной работы в пещере: какую использовать одежду, обувь, фонари, как легко и эффективно передвигаться в вертикальных пещерах по верёвке и многое другое.

Расскажем о деятельности клуба и ближайших планах на обучение, назначим дату первых выездов в пещеры.

Все вопросы можно задавать в сообщения сообщества

https://vk.com/im?sel=-216085534

руководитель школы Егор Мужев