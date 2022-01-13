Проекты оценены экспертами

Фонд Президентских грантов подвел итоги экспертизы проектов, поданных на первый конкурс президентских грантов 2022 года.
Автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт” представила 3 проекта:
- Урал — хребет России ( Сохранение исторической памяти / деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации)
- Уральский следопыт — Молодёжный клуб Русского географического общества (Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» / реализация молодежных проектов по направлениям деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций)
- Молодёжный фестиваль безопасности “Осень Уральского следопыта. Антивирус” (Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства / развитие у детей навыков безопасного поведения, в том числе при использовании информационно-коммуникационных технологий)