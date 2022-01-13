Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Проекты оценены экспертами

Автор: 
Мобильные новости
Мобильные новости

Фонд Президентских грантов подвел итоги экспертизы проектов, поданных  на первый конкурс президентских грантов 2022 года.

Автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт” представила 3 проекта:

  • Урал — хребет России ( Сохранение исторической памяти / деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации)
  • Уральский следопыт — Молодёжный клуб Русского географического общества (Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» / реализация молодежных проектов по направлениям деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций)
  • Молодёжный фестиваль безопасности “Осень Уральского следопыта. Антивирус” (Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства / развитие у детей навыков безопасного поведения, в том числе при использовании информационно-коммуникационных технологий)

Проекты не получили поддержки экспертов

Уральский следопыт продолжает работу без участия средств фонда

Поделиться 

Публикации на тему

Народный учитель
12.2021

Народный учитель

Сеять разумное, доброе, вечное Среди наиболее известных деятелей Верхотурского уезда в конце 19 века, наряду с изобретателем радио А. Поповым, заводчиком М. Походяшиным, назыв...
Геолог с большой буквы
12.2021

Геолог с большой буквы

Самый отважный русский геолог Михаил Павлов Участник первой русской экспедиции к Северному полюсу, его именем названы гора и ледник на Новой Земле, озеро на острове Джексона и...
Белка-летяга
12.2021

Белка-летяга

Увидеть этого удивительного редкого зверька в природе – большая удача. Кандидату биологических наук из Института экологии растений и животных УрО РАН И.А. Кузнецовой она неожи...
Соглашение с Администрацией города Екатеринбург

Соглашение с Администрацией города Екатеринбург

подписала Автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт”. Согласно Постановления № 2407 от 11 ноября 2021 года из бюджета муниципального образования &#...
Речные баталии
11.2021

Речные баталии

Тайные агенты гражданской войны Восток Свердловской области считается местами сонными и глухими. Тем удивительнее история, разыгравшаяся здесь чуть больше века назад. Катастро...
Белая стая
11.2021

Белая стая

Решение свыше Летом 1980 года один из хороших маминых друзей – техник котельной Василий Джулай – привёз меня на электричке на озеро Флюс в палаточный лагерь детского морского ...
По тундре, по железной дороге…
11.2021

По тундре, по железной дороге…

Летопись сооружения железнодорожной ветки Чум-Лабытнанги В феврале 1947 года Совет Министров СССР принял постановление «О производстве проектно-изыскательских работ по выбору ...
Разбудивший Северный Урал
10.2021

Разбудивший Северный Урал

История славного купца и фабриканта Походяшина Значительную часть северо-западной территории Свердловской области занимают Волчанский, Карпинский, Краснотурьинский, Североурал...
Вечная ценность
10.2021

Вечная ценность

На втором этаже сельской школы была предусмотрена четырехкомнатная квартира учителя. Высоте потолков обычных учебных классов этой школы могли бы позавидовать иные современные ...
Тайна семьи Крапивиных
10.2021

Тайна семьи Крапивиных

В начале марта 2014 года мы с делегацией из отряда «Каравелла» приехали в город Киров на кинофестиваль «Встречи на Вятке». Организаторы прекрасно продумали программу фестиваля...
Аракульские Шиханы
10.2021

Аракульские Шиханы

Окрестности озера Аракуль в Каслинском районе Челябинской области ещё несколько веков назад были известны своей красотой – величественностью гор, загадочными «чашами» и каменн...
Интервью на высоте 4700 метров
09.2021

Интервью на высоте 4700 метров

Эльбрус. Скалы Пастухова. Здесь мы познакомились с человеком, «перевернувшим» наше восхождение и отношение к нему. Утро, вернее ночь 4.00 …время выхода на акклиматизационное в...
Пернатый меланхолик
09.2021

Пернатый меланхолик

Кулики – преимущественно околоводные птицы, не случайно в русском языке возникла пословица «Всяк кулик своё болото хвалит». Но некоторые виды, например вальдшнеп, предпочитают...
Рейд по Салымским болотам
09.2021

Рейд по Салымским болотам

Отцепив прицеп и закачав почти 300 литров солярки в баки, мы встали на пороге салымских болот. Они начинались буквально за крыльцом придорожного кафе. Легкое марево колыхалось...
На берегах Нязи
09.2021

На берегах Нязи

Прямого автобусного сообщения между столицей Среднего Урала и Нязепетровском нет. Этот город с интересной историей находится на самом севере Челябинской области, на притоке ре...
Этика манси
08.2021

Этика манси

В мансийском этносе, как и любом другом, всегда были те, кого мы называем носителями или хранителями традиций. Эти люди не дают забыть свои основания, удерживающие смысл жизни...
У Шурки есть дед
08.2021

У Шурки есть дед

Конец 30-х годов прошлого века в истории нашей страны – время суровое и неоднозначное. За анекдот или неосторожное слово могли дать вполне реальный срок, как «врагу народа» лю...
Пищали для Мангазеи
08.2021

Пищали для Мангазеи

Рудная слобода – первый казенный завод на Урале Стремительная колонизация отдаленных и малонаселенных районов Урала и Сибири в XVI–XVII веках требовала немедленных мер п...
Отпечатков не было
07.2021

Отпечатков не было

Планирование маршрута! О, это, пожалуй, даже гораздо интереснее порой, чем то, что потом увидишь! Я отношусь к той категории людей, которые не читают отзывов о товарах и услуг...
Судьба выпускника
07.2021

Судьба выпускника

Я никогда не видел дядю Андрея, но с ранних лет помню две его фотографии. Они хранились у бабушки Марии. Молодой Андрей Смольников на этих снимках в военной форме. Мы с братом...
За бабочками на Полярный Урал
07.2021

За бабочками на Полярный Урал

Впервые я попал на Полярный Урал в августе, когда вместе с коллегами по экспедиции мы прибыли из Воркуты на пригородном поезде «Воркута — Лабытнанги» и высадились с рюкзаками ...
Один день из жизни пострадавшего
07.2021

Один день из жизни пострадавшего

Приключения можно найти где угодно… Но в этот раз они нашли меня сами. Каждый год в Свердловской области проходят соревнования по поисково-спасательным работам, и я уже приним...
История горной лодки Няксимволя
07.2021

История горной лодки Няксимволя

Лодка – неотъемлемая часть жизни на Севере. Без лодки как без колес. Рыбалка, охота, грибы, ягоды, сенокос – любое летнее путешествие начинается с лодки и ей заканчивается. У ...
Истребители танков
06.2021

Истребители танков

Судьбы курсантов-челябинцев Где находилось Челябинское танковое училище? На фоне новых многоэтажек жмутся к забору здания бывших казарм Инсарского полка. Почти уже ничего не н...
Территория бобра
06.2021

Территория бобра

Не нужно иметь во лбу семь пядей, чтобы найти места обитания бобров. Следы жизнедеятельности этих животных видны невооруженным глазом. Бобровые плотины трудно спутать с чем-то...
Мой дед — Герой
06.2021

Мой дед — Герой

В 1939 году состоялся первый выпуск молодых командиров Свердловского пехотного училища, среди которых был и мой дед – Коковин Фёдор Иванович. В день начала советско-финской во...
Фара и минорис
06.2021

Фара и минорис

Первые сельские школы на территории Удмуртии Первая в Удмуртии и во всей Вятской губернии сельская школа возникла в селе Гольяны в 1807 году, на месте впадения одноименной рек...
Клятва альпиниста
05.2021

Клятва альпиниста

Март 2021 года. На календаре первый месяц весны, но для Урала это время года еще настоящая зима. И Молодежный клуб Нижнетагильского местного отделения Свердловского областного...
05.2021

Здравствуй, Солдат!

В ночь на 2 мая 1945-го капитулировал Берлин. Миллионы моих соотечественников мечтали об этом дне, с гранатой бросаясь под танк, замерзая в окопах, возвращаясь из забытья в го...
Разорванное колесо
05.2021

Разорванное колесо

Мотоциклетный разведбат В центральном городском парке столицы Урала находится памятник «Разорванное колесо», посвященный погибшим разведчикам. Здесь, в лесу, в мае 1943-го про...
Полковой оркестр
04.2021

Полковой оркестр

Мокшанский полк на сопках Маньчжурии Части корпуса, формируемого в Златоусте для отправки на русско-японский фронт, в июне 1904 года посетил сам император Николай II и его бра...
и Родина слышит…
04.2021

и Родина слышит…

История Урала – вещь интересная. Вы никогда не можете сказать, что её знаете. Потому что она то и дело меняется. Точнее, дополняется. В частности, еще несколько лет назад каза...
Фенология человека
04.2021

Фенология человека

Осталось более сотни общих тетрадей, исписанных бисерным почерком ученого, в которых день за днём записывалось всё, что происходило во «внешней» и «внутренней» жизни нашего зе...
В начале было слово — бандерилья
03.2021

В начале было слово — бандерилья

Крапивинскому отряду «Каравелла» – 60 лет Однажды на одном из чердаков старого двухэтажного дома пригородного района Уктус в Свердловске (ныне Екатеринбурге) собралась к...
Русский акцент «Песни партизан»
03.2021

Русский акцент «Песни партизан»

Это музыкальное произведение было объявлено третьим патриотическим гимном Франции после её современного гимна – «Марсельезы» и гимна времён Наполеона – «Песни расставания». Пе...
Земля Александры
03.2021

Земля Александры

Экспедиция Северного флота Земля Франца-Иосифа – это самый северный российский архипелаг арктических островов, расположенных в бассейне Северного Ледовитого океана за восьмиде...

Последние статьи

Новости

Мобильные новости

Комментарии, рецензии

Перейти к верхней панели