Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Из федерального бюджета предоставлена субсидия

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Новости
Новости

в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с выпуском, распространением и тиражированием социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации.

Название социально значимого проекта “Это — моя Родина”

Субсидию предоставило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Получатель — автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт

Опираясь на взаимоотношения человека и окружающей его природы, коллективом Автономной некоммерческой организации «Уральский следопыт» разработан и будет реализован проект, который продолжит многолетнюю работу по процессу преодолению падения социокультурной и этноэкологической самоидентификации жителей государства и связанных с этим духовных проблем. Проект призван помочь молодому поколению адаптироваться в своем ландшафте, пробудить активный исследовательский интерес к собственному историческому и культурному наследию, т.о. проект способен помочь жителям узнать и понять свой родной регион. Проект будет способствовать формированию солидарности с «малой родиной», усилению гражданственности, формированию российского патриотизма – как чувства, основанного на знании своей Родины – ее природных богатств, географии, истории и духовно-нравственных традиций.

Цель проекта:

Объединить силы и стремления общества в деле изучения и популяризации природного достояния Урало-Сибирского и Арктического региона, его географии, культуры и истории, с целью раскрытия и реализации потенциала региона и его жителей

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