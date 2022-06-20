в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с выпуском, распространением и тиражированием социально значимых проектов в области печатных средств массовой информации.

Название социально значимого проекта “Это — моя Родина”

Субсидию предоставило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Получатель — автономная некоммерческая организация “Уральский следопыт”

Опираясь на взаимоотношения человека и окружающей его природы, коллективом Автономной некоммерческой организации «Уральский следопыт» разработан и будет реализован проект, который продолжит многолетнюю работу по процессу преодолению падения социокультурной и этноэкологической самоидентификации жителей государства и связанных с этим духовных проблем. Проект призван помочь молодому поколению адаптироваться в своем ландшафте, пробудить активный исследовательский интерес к собственному историческому и культурному наследию, т.о. проект способен помочь жителям узнать и понять свой родной регион. Проект будет способствовать формированию солидарности с «малой родиной», усилению гражданственности, формированию российского патриотизма – как чувства, основанного на знании своей Родины – ее природных богатств, географии, истории и духовно-нравственных традиций.

Цель проекта:

Объединить силы и стремления общества в деле изучения и популяризации природного достояния Урало-Сибирского и Арктического региона, его географии, культуры и истории, с целью раскрытия и реализации потенциала региона и его жителей