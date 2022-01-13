С Днем Российской печати

В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета “Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах”. Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I “О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях”. Сначала газета не имела постоянного заголовка и называлась “Ведомости московские”, “Российские ведомости”, иногда – “Куранты”.

По данным Роскомнадзора на январь 2022 года, в российском реестре средств массовой информации общее количество зарегистрированных СМИ составляет свыше 150 тысяч.