Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Проекты в конкурсе Министерства образования

Автор: 
Мобильные новости
Мобильные новости

Протокол заседания конкурсной комиссии конкурса по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, в 2024 году среди победителей по 7 направлениям среди организаций, прошедших конкурсный отбор определил прошедшими проекты «Уральского следопыта»:

  • по направлению  конкурса «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации»,
    тематике направления «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных, семейных ценностей» проект «Провинциальный музей».

В задачи проекта входит: сбор и анализ информации о музеях малых городов и сел, расположенных на территории Свердловской области, раскрывающих культуру, обычаи, традиции народа, населяющего данную местность; Создание видеофильма об объектах культурного наследия народов, проживающих в Свердловской области; размещение по мере выпуска фильмов в телекоммуникационной сети «Инернет».

  • по направлению конкурса «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества», тематике направления: «Подготовка молодых граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, материнства, детства» проект «Семейное дерево».

Во время проведения традиционной «Майской прогулки» участники акции (молодежь, студенты, молодые семьи) высадят более 500 саженцев под девизом: «Человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына». Каждое дерево будет иметь порядковый номер. Каждый, посадивший свое дерево, расскажет, для чего он это делает. Наиболее интересные истории будут выложены в группу мероприятия, которая создана для информирования участников и организаторов через социальные сети.

В мае 2024 года Автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт» приступит к реализации проектов, получивших одобрение комиссией Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области

 

Поделиться 

Публикации на тему

Проект «Мозаика языков»
08.2023

Проект «Мозаика языков»

Знать территорию, на которой живёшь, – это, пожалуй, один из определяющих факторов выживания племени. Знать, куда спрятаться в случае опасности, знать, куда пойти на охоту, за...
Из федерального бюджета предоставлена субсидия

Из федерального бюджета предоставлена субсидия

в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с выпуском, распространением и тиражированием социально значимых проектов в области печатных средств массовой инфо...
Истоки таланта
06.2022

Истоки таланта

Судьба талантливого инженера – создателя хлебозавода-автомата с конвейером кольцевой конструкции – связана с Уралом. Детство его прошло в станице Наследницкой (ныне поселок На...
Проекты оценены экспертами

Проекты оценены экспертами

Фонд Президентских грантов подвел итоги экспертизы проектов, поданных на первый конкурс президентских грантов 2022 года. Автономная некоммерческая организация «Уральский ...
Соглашение с Администрацией города Екатеринбург

Соглашение с Администрацией города Екатеринбург

подписала Автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт». Согласно Постановления № 2407 от 11 ноября 2021 года из бюджета муниципального образования ...
Майская прогулка – мнения сторон
12.2019

Майская прогулка – мнения сторон

«Майская прогулка» — одно из самых массовых физкультурно- оздоровительных событий в нашем городе. История отсчитывает уже четвертое десятилетие. И вся история, как и сам...
проект Удивительный мир

проект Удивительный мир

журнала Уральский следопыт попал в Список проектов региональных и местных печатных СМИ, одобренных на заседании экспертного совета Роспечати 21.02.2018 Проект Удивительный мир...

Последние статьи

01.05.2024

Крафт

Новости

Мобильные новости

Комментарии, рецензии

07.02.2023

stalker

Перейти к верхней панели