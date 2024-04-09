Протокол заседания конкурсной комиссии конкурса по предоставлению из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской области, в 2024 году среди победителей по 7 направлениям среди организаций, прошедших конкурсный отбор определил прошедшими проекты «Уральского следопыта»:

по направлению конкурса « Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации »,

тематике направления « Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных, семейных ценностей » проект « Провинциальный музей ».

В задачи проекта входит: сбор и анализ информации о музеях малых городов и сел, расположенных на территории Свердловской области, раскрывающих культуру, обычаи, традиции народа, населяющего данную местность; Создание видеофильма об объектах культурного наследия народов, проживающих в Свердловской области; размещение по мере выпуска фильмов в телекоммуникационной сети «Инернет».

по направлению конкурса «Вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества», тематике направления: «Подготовка молодых граждан к семейной жизни, формирование ценностей института семьи, материнства, детства» проект «Семейное дерево».

Во время проведения традиционной «Майской прогулки» участники акции (молодежь, студенты, молодые семьи) высадят более 500 саженцев под девизом: «Человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына». Каждое дерево будет иметь порядковый номер. Каждый, посадивший свое дерево, расскажет, для чего он это делает. Наиболее интересные истории будут выложены в группу мероприятия, которая создана для информирования участников и организаторов через социальные сети.