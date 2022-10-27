Краевед — подвижник

Этот человек был многолик, как и дело, которому он беззаветно служил — краеведение. Увлечение, как и работа, поиск, сомнения, гипотезы и обретения — овладевают человеком однажды и уже не отпускают, одаривая новыми озарениями и открытиями.

Таким и живет в нашей памяти Юний Алексеевич Горбунов — Член Союза писателей России (1992), Действительный член-академик Академии искусств и художественных ремесел имени Демидовых (ЮНЕСКО) в номинации «Образование. Воспитание. Общественная деятельность» (1999), лауреат «Сократовской премии» 2010 года за благотворительную деятельность, направленную на сохранение и развитие литературных традиций Екатеринбурга.

Более тридцати пяти лет он был редактором отдела истории и краеведения журнала «Уральский следопыт», определяя его направленность. Его интересы в области литературного краеведения были связаны с историей издательского дела в России, в частности, деятельностью издателя Ф. Ф. Павленкова.

Он стоял у истоков клуба «Уральский библиофил», созданного под эгидой ЮНЕСКО при краеведческом отделе Свердловской областной библиотеки им. Белинского в 1979 году. В это же время им начат поиск так называемых «павленковских» библиотек – сельских читален, открытых на средства русского издателя—просветителя Ф. Ф. Павленкова и уездных земств. Десять лет поиск шел в одиночку: ездил по библиотекам Свердловской, Пермской и Челябинской областей. Спустя десять лет был создан клуб «Уральский следопыт» уже под эгидой ЮНЕСКО и зародилось массовое движение «павленковских» библиотек по всей стране. Так реализовалась программа «Не дать свече погаснуть».

В 1996 году клуб был переименован во Всероссийскую общественную организацию «Содружество «павленковских» библиотек». Ю. А. Горбунов выступил основателем и первым президентом этой организации, которую возглавлял в течение 10 лет. Ныне более четырехсот сельских библиотек по всей России продолжают традиции Ф. Ф. Павленкова, который видел своей главной целью — развить интерес к книге на селе, выпуская дешевые общедоступные издания в серии «Научно-популярная библиотека для народа», которые легли в основу фонда первых библиотек, созданных на его средства. Тем самым был сделан заметный шаг в самообразовании народа. Флорентий Фёдорович Павленков выступил создателем серии книг «Жизнь замечательный людей», в которой вышла и книга Ю. А. Горбунова об этом издателе-подвижнике. В ней Юний Алексеевич представил каталог «Самообразовательная библиотека изданий Ф. Ф. Павленкова»:

Учебники и учебные пособия; Образовательное чтение для детей и юношества; Художественная и биографическая литература. Публицистика; Гуманитарные науки; Литература по естествознанию; Юридическая литература, справочники и практические пособия.

В 2000 году в рамках губернаторской программы Свердловской области «Возрождение уральских городов» – стал автором проекта и координатором продолжающейся серии книг «Урал: история в ликах городов», в которой вышло 16 популярных краеведческих изданий: На Государевой дороге (Пелым – Туринская Слобода); Демидовские гнезда: Невьянск. Верхний Тагил. Нижний Тагил; Малахитовая провинция: Арамиль. Полевской. Сысерть. Дегтярск; Уездные столицы: Ирбит. Алапаевск. Камышлов. Красноуфимск; Дети горы Благодать: Кушва. Верхняя Тура. Нижняя Тура. Арти и другие.

В 2000 году «За книгу исторических очерков „На государевой дороге“» Юний Алексеевич в числе других авторов был удостоен Премии имени П. П. Бажова. В 1994-1998 годах в журнале «Уральский следопыт» публиковался еще один замысел писателя — серия очерков «Женщины Древней Руси»: Легенда о княгине Ольге; Невеста из Царьграда и другие.

Давним увлечением являлся сбор материалов для словаря «Писательницы России» (с 2005 г.) – разработана и выложена на сайт Свердловской областной библиотеки его электронная версия. В 2020 году Уральский следопыт опубликовал книгу: Писательницы России (до первой половины ХХ века): материалы для биобиблиографического словаря, которая стала последним прижизненным изданием уральского подвижника-краеведа.