Журнал Уральский следопыт приступает к реализации краеведческого проекта Хоровод Традиций
МАРИ
7 октября состоялась поездка в деревню ЮВА.
Их называют “последними язычниками Европы”. Они до сих пор придерживаются дохристианской веры. В Свердловской области марийцы компактно проживают в Красноуфимском районе.
Этнографическая экспедиция редакции журнала. Подготовлен видеофильм
В этом фильме нет “закадрового голоса”. Все люди, события и разговоры – записаны “живой камерой”. В этом и заключается уникальность проекта – зафиксировать, “остановить время”, передать потомкам “генетический код” этого народа.