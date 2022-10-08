Журнал Уральский следопыт приступает к реализации краеведческого проекта Хоровод Традиций

МАРИ

7 октября состоялась поездка в деревню ЮВА.

Их называют “последними язычниками Европы”. Они до сих пор придерживаются дохристианской веры. В Свердловской области марийцы компактно проживают в Красноуфимском районе.

Этнографическая экспедиция редакции журнала. Подготовлен видеофильм

В этом фильме нет “закадрового голоса”. Все люди, события и разговоры – записаны “живой камерой”. В этом и заключается уникальность проекта – зафиксировать, “остановить время”, передать потомкам “генетический код” этого народа.