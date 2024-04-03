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Уральский следопыт прошел грантовый отбор

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Мобильные новости
Мобильные новости

Подведены итоги Грантового конкурса Движения Первых

Поддержали 424 заявки из 71 региона на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Очень много креативных и интересных идей

В Свердловской области 10 проектов получили грантовую поддержку

Среди заявок-победителей оказались наши проекты:

 

  • Экологическая акция Леса ПЕРВЫХ.

Каждый участник акции получит возможность прикрепить именную табличку.
19 мая вновь появится возможность посадить дерево  у жителей Екатеринбурга, которые отправятся по маршрутам «Майской прогулки»!

 

  • Турслет ПЕРВЫЕ на Урале.

состоится 21 сентября 2024 года. Он представляет собой состязания студентов и школьников, приводящиеся в Шарташском лесопарке г. Екатеринбурга во время фестиваля «Осень Уральского следопыта». Проект нацелен на развитие физической культуры молодых граждан региона и будет содействовать увеличению доли активных, творчески мыслящих личностей, обладающих не только большим интеллектуальным, творческим, нравственным потенциалом, но и крепким физическим здоровьем. В программу входят выполнения элементов комплекса ГТО, мероприятия на освоение туристских навыков, оказания первой медицинской помощи, знание природы региона, навыков выживания.

Движение Первых
Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Деятельность Движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга. Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

 

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