Подведены итоги Грантового конкурса Движения Первых

Поддержали 424 заявки из 71 региона на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Очень много креативных и интересных идей

В Свердловской области 10 проектов получили грантовую поддержку

Среди заявок-победителей оказались наши проекты:

Экологическая акция Леса ПЕРВЫХ.

Каждый участник акции получит возможность прикрепить именную табличку.

19 мая вновь появится возможность посадить дерево у жителей Екатеринбурга, которые отправятся по маршрутам «Майской прогулки»!

Турслет ПЕРВЫЕ на Урале.

состоится 21 сентября 2024 года. Он представляет собой состязания студентов и школьников, приводящиеся в Шарташском лесопарке г. Екатеринбурга во время фестиваля «Осень Уральского следопыта». Проект нацелен на развитие физической культуры молодых граждан региона и будет содействовать увеличению доли активных, творчески мыслящих личностей, обладающих не только большим интеллектуальным, творческим, нравственным потенциалом, но и крепким физическим здоровьем. В программу входят выполнения элементов комплекса ГТО, мероприятия на освоение туристских навыков, оказания первой медицинской помощи, знание природы региона, навыков выживания.