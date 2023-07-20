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Задание 11

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Мобильные новости
Мобильные новости

Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов 

отборочный тур

 

Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов

Сетка для ответов 11

Задания отборочного тура

правила проведения Чемпионата по решению кроссвордов

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