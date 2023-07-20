Задание 12 Автор: stalker Мобильные новости Мобильные новости 20.07.2023 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка для ответов 12 Задания отборочного тура правила проведения Чемпионата по решению кроссвордов Поделиться Задание 11 Задание 13 Публикации на тему Задание 15 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Вопросы кроссворда №15 Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить с... Задание 14 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Вопросы кроссворда №14 Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить с... Задание 13 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка для ... Задание 11 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка для ... Задание 10 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур 0 Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка дл... Задание 9 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка для ... Задание 8 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка для ... Задание 7 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка для ... Задание 6 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Вопросы кроссворда №6 Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить се... Задание 5 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Сетка для ... Задание 4 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Задания от... Задание 3 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Вопросы кроссворда №3 Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить се... Задание 2 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Задания от... Задание 1 Первый молодёжный Чемпионат по решению кроссвордов отборочный тур Ответы присылать по адресу quest-stalker-66@mail.ru , для этого необходимо заполнить сетку ответов Задания от... Отборочный тур Русский язык как государственный язык Российской Федерации является основой единения народов Российской Федерации, фундаментом национальной идентификации, культурной и историч... За многолетнее сотрудничество Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов на Торжественном приеме, посвящённом 10-летию конкурсной поддержки НКО, реализующих проекты, про... 01.1968 Самозванец Кры-Бры Задумывались ли вы над тем, что бы произошло, если бы вдруг исчез язык, с помощью которого люди понимают друг друга? А ответ один—произошла бы всемирная катастрофа. Исчезновен... Последние статьи 25.07.2023 Распутин-Новый: по следам секретной миссии 24.07.2023 Русская Гавань. Базовое становище на Новой Земле Новости 09.06.2023 Уральский следопыт, июнь 2023 05.05.2023 Уральский следопыт, май 2023 Мобильные новости 25.07.2023 команды, подавшие заявку 20.07.2023 Задание 15 Комментарии, рецензии 07.02.2023 stalker 05.09.2022 Борис Долинго Рассказ любопытен и забавен общем замыслом выстраивани...