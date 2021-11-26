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С каким летающим объектом романа «Мы» организаторы выставки соотнесли площадку оптико-механического завода?
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Какие метизы использовал Руно Лагомарсино в работе «МЫ»
- Найди на выставке работу «Жесткие углы». Сколько столбов-опор использовал в работе художник?
- Придумай, или вспомни анекдот со словом «угол». Пришли его организаторам.
Пример:
— Купил мелок от тараканов.
— И как, помогло?
— Ну да, вон сидят в углу — рисуют.
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Какой энергетический объект Свердловской области лежит в основе экспозиции «Сад камней»
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Какой археологический памятник Урала натолкнул бразильскую художницу Марию Терезу Альвес на создание этой работы
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Найдите примерную площадь плиточного помоста работы «Медленно стареющие дети»
- На какого героя русской народной сказки похож сидящий под помостом работы «Медленно стареющие дети» персонаж?
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Какая из четырех работ серии «URALTOPIA URALHOLIA», «URALOBIA URALTONIA», художника Антона Стоянова прозрачная?
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В работе «Архив конфедерации деревень» Фернандо Гарсия-Дори изображена пирамида. Какие потребности, согласно теории Маслоу располагаются под №1
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Какова масса одного из спортивных снарядов, использованных в работе «Передовые достижения»?
- С какими мифическими персонажами можно сравнить работу машин в видеоинсталляции «Земля и железо» Антона Гинзбурга?
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Какой посадочный диаметр покрышки Michelin в работе Саймона Денни «Демонстрационный образец автономного карьерного самосвала компании Caterpillar»?
- Среди звуков работы «Тишина» Дженгиза Текина есть звук, который жители нашего города ежегодно слышат в 3-ю субботу августа. Что это за звук?
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В видеоработе «Память времени» Эркана Озгена случайные посетители фотографируются на фоне исторического объекта. Что делали с подобным объектом персонажи песни Макаревича «Старый корабль»?
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В работе Хале Тенгера «We did not go outside» уютная комната и чашечка с чаем. Сладкий, или не сладкий чай предпочитал обитатель этой комнаты?
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Когда Квачи работал посудомойщиком, он всегда что-либо мыл. Сколько вымытых объектов он вспомнил?
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ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ – эта греческая фраза, помимо выставки, размещена в соборе Святой Софии. Она призывает «омыть грехи свои перед лицом своим». Придумайте любую русскую фразу, которая бы читалась аналогично греческой.
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Отсканировав QR-код с коробки игры “Экстрактор», определи, ареал обитания птички.
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В виртуальных очках поброди по мастерской белорусского скульптора Заира Азгура и скажи, какого деятеля чаще других ваял скульптор?
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В своей работе Антон Стоянов «Без названия» использовал носки разной степени изношенности. Какое название работе дали бы вы?
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Какой «лишенный воды» минерал в работе Елены Поповой «Не прикасайся, пока горячо», используется в промышленности для изготовления цемента и производства серной кислоты?
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Этот деревянный предмет из работы «Передовые достижения», помогал русским женщинам в переноске тяжестей. Назови его.
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Найди в работе ««Передовые достижения» рубель и выложи фото в группу квеста.
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Что означает эта пиктограмма
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Серия работ Шейлы Камерич «Опасная работа» символизирует женское социальное рабство. Гербы каких городов России, могли бы дополнить работы Шейлы?
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Почему, согласно религиозных норм, нужно спать именно на правом боку?
- Какой памятник конструктивизма в Екатеринбурге украшает надпись: «Во все завтра зпт которые мы предпочитаем не верить тчк».
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В работе художник Эгемен Демерчи «Что есть будущее, как не отрезок настоящего» используется синий ящик. Что на нем написано?
- Какое здание Екатеринбурга, ставшее в этом году одной из площадок биеннале, было возведено в конце прошлого столетия, и по конструкционным особенностям здания считается одним из лучших в Европе.
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В своих действиях герой видеоролика использует геометрические предметы, исходя из антропометрических характеристик своего тела. Как он приспособит маленький пустотелый цилиндр в центре комнаты?
- Для какой из площадок биеннале характерны эти звуки?
https://disk.yandex.ru/d/7EePW3JdIDtXAg
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Сколько минут понадобилось женщинам, чтобы спасти мир?
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Какой специальной краской выкрашен этот объект?
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Какие искусственные кристаллы помогли художницам изобразить «Пятна борща»?
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Какой картонный носитель информации (ныне совершенно забытый) объемом памяти 80 байт напоминает эта фотография работы Руно Лагомарсино «AMERIKAAMNESIA»
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На банкноте изображена известный педагог, методы которой легли в основу работ Осы Норберг и Дженни Сундей «Телом к телу». Кто она?
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Животные в неволе и мы сами, как их человеческие двойники, смотрим друг на друга через узкую пропасть непонимания…. Эти слова подтолкнули Стелиоса Каллинику на серию фоторабот, которую он назвал «……..-плакса». Какой монашеский орден дал название этим приматам?
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Форма современного искусства, в которой произведения составляют действия художника в определенном месте и времени, обычно термин применяют к формам авангардного или концептуального искусства.
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В каком году пройдет VII Уральская индустриальная биеннале современного искусства?