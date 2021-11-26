Пример:

— Купил мелок от тараканов.

— И как, помогло?

— Ну да, вон сидят в углу — рисуют.

Какой энергетический объект Свердловской области лежит в основе экспозиции «Сад камней»

Какой археологический памятник Урала натолкнул бразильскую художницу Марию Терезу Альвес на создание этой работы

Найдите примерную площадь плиточного помоста работы «Медленно стареющие дети»

На какого героя русской народной сказки похож сидящий под помостом работы «Медленно стареющие дети» персонаж?

Какая из четырех работ серии «URALTOPIA URALHOLIA», «URALOBIA URALTONIA», художника Антона Стоянова прозрачная?

В работе «Архив конфедерации деревень» Фернандо Гарсия-Дори изображена пирамида. Какие потребности, согласно теории Маслоу располагаются под №1

Какова масса одного из спортивных снарядов, использованных в работе «Передовые достижения»?

С какими мифическими персонажами можно сравнить работу машин в видеоинсталляции «Земля и железо» Антона Гинзбурга?

Какой посадочный диаметр покрышки Michelin в работе Саймона Денни «Демонстрационный образец автономного карьерного самосвала компании Caterpillar»?

Среди звуков работы «Тишина» Дженгиза Текина есть звук, который жители нашего города ежегодно слышат в 3-ю субботу августа. Что это за звук?

В видеоработе «Память времени» Эркана Озгена случайные посетители фотографируются на фоне исторического объекта. Что делали с подобным объектом персонажи песни Макаревича «Старый корабль»?

В работе Хале Тенгера «We did not go outside» уютная комната и чашечка с чаем. Сладкий, или не сладкий чай предпочитал обитатель этой комнаты?

Когда Квачи работал посудомойщиком, он всегда что-либо мыл. Сколько вымытых объектов он вспомнил?

ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ – эта греческая фраза, помимо выставки, размещена в соборе Святой Софии. Она призывает «омыть грехи свои перед лицом своим». Придумайте любую русскую фразу, которая бы читалась аналогично греческой.

Отсканировав QR-код с коробки игры “Экстрактор», определи, ареал обитания птички.

В виртуальных очках поброди по мастерской белорусского скульптора Заира Азгура и скажи, какого деятеля чаще других ваял скульптор?

В своей работе Антон Стоянов «Без названия» использовал носки разной степени изношенности. Какое название работе дали бы вы?

Какой «лишенный воды» минерал в работе Елены Поповой «Не прикасайся, пока горячо», используется в промышленности для изготовления цемента и производства серной кислоты?

Этот деревянный предмет из работы «Передовые достижения», помогал русским женщинам в переноске тяжестей. Назови его.