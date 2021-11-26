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Объятия биеннале. Задания

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Мероприятия
Мероприятия
  1. вопрос 1

    С каким летающим объектом романа «Мы» организаторы выставки соотнесли площадку оптико-механического завода?

  2. вопрос 2

    Какие метизы использовал Руно Лагомарсино в работе «МЫ»

  3. Найди на выставке работу «Жесткие углы». Сколько столбов-опор использовал в работе художник?
  4. Придумай, или вспомни анекдот со словом «угол». Пришли его организаторам.

Пример:

— Купил мелок от тараканов.

— И как, помогло?

— Ну да, вон сидят в углу — рисуют.

  1. вопрос 5

    Какой энергетический объект Свердловской области лежит в основе экспозиции «Сад камней»

  2. вопрос 6

    Какой археологический памятник Урала натолкнул бразильскую художницу Марию Терезу Альвес на создание этой работы

  3. вопрос 7

    Найдите примерную площадь плиточного помоста работы «Медленно стареющие дети»

  4. На какого героя русской народной сказки похож сидящий под помостом работы «Медленно стареющие дети» персонаж?
  5. вопрос 9

    Какая из четырех работ серии «URALTOPIA URALHOLIA», «URALOBIA URALTONIA», художника Антона Стоянова прозрачная?

  6. вопрос 10

    В работе «Архив конфедерации деревень» Фернандо Гарсия-Дори изображена пирамида. Какие потребности, согласно теории Маслоу  располагаются под №1

  7. вопрос 11

    Какова масса одного из спортивных снарядов, использованных в работе «Передовые достижения»?

  8. С какими мифическими персонажами можно сравнить работу машин в видеоинсталляции «Земля и железо» Антона Гинзбурга?
  9. вопрос 13

    Какой посадочный диаметр покрышки Michelin в работе Саймона Денни «Демонстрационный образец автономного карьерного самосвала компании Caterpillar»?

  10. Среди звуков работы «Тишина» Дженгиза Текина есть звук, который жители нашего города ежегодно слышат в 3-ю субботу августа. Что это за звук?
  11. вопрос 15

    В видеоработе «Память времени» Эркана Озгена случайные посетители фотографируются на фоне исторического объекта. Что делали с подобным объектом персонажи песни Макаревича «Старый корабль»?

  12. вопрос 16

    В работе Хале Тенгера «We did not go outside» уютная комната и чашечка с чаем. Сладкий, или не сладкий чай предпочитал обитатель этой комнаты?

  13. вопрос 17

    Когда Квачи работал посудомойщиком, он всегда что-либо мыл. Сколько вымытых объектов он вспомнил?

  14. вопрос 18

    ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ – эта греческая фраза, помимо выставки, размещена в соборе Святой Софии. Она призывает «омыть грехи свои перед лицом своим». Придумайте любую русскую фразу, которая бы читалась аналогично греческой.

  15. вопрос 19

    Отсканировав QR-код с коробки игры “Экстрактор», определи, ареал обитания птички.

  16. вопрос 20

    В виртуальных очках поброди по мастерской белорусского скульптора Заира Азгура и скажи, какого деятеля чаще других ваял скульптор?

  17. вопрос 21

    В своей работе Антон Стоянов «Без названия» использовал носки разной степени изношенности. Какое название работе дали бы вы?

  18. вопрос 22

    Какой «лишенный воды» минерал в работе Елены Поповой «Не прикасайся, пока горячо», используется в промышленности для изготовления цемента и производства серной кислоты?

  19. вопрос 23

    Этот деревянный предмет из работы «Передовые достижения», помогал русским женщинам в переноске тяжестей. Назови его.

  20. вопрос 24

    Найди в работе ««Передовые достижения» рубель и выложи фото в группу квеста.

 

  1. вопрос 25

    Что означает эта пиктограмма

  2. вопрос 26

    Серия работ Шейлы Камерич «Опасная работа» символизирует женское социальное рабство. Гербы каких городов России, могли бы дополнить работы Шейлы?

  3. вопрос 27

    Почему, согласно религиозных норм, нужно спать именно на правом боку?

  4. Какой памятник конструктивизма в Екатеринбурге украшает надпись: «Во все завтра зпт которые мы предпочитаем не верить тчк».
  5. вопрос 29

    В работе художник Эгемен Демерчи «Что есть будущее, как не отрезок настоящего» используется синий ящик. Что на нем написано?

  6. Какое здание Екатеринбурга, ставшее в этом году одной из площадок биеннале, было возведено в конце прошлого столетия, и по конструкционным особенностям здания считается одним из лучших в Европе.
  7. вопрос 31

    В своих действиях герой видеоролика использует геометрические предметы, исходя из антропометрических характеристик своего тела. Как он приспособит маленький пустотелый цилиндр в центре комнаты?

  8. Для какой из площадок биеннале характерны эти звуки?

https://disk.yandex.ru/d/7EePW3JdIDtXAg

  1. вопрос 33

    Сколько минут понадобилось женщинам, чтобы спасти мир?

  2. вопрос 34

    Какой специальной краской выкрашен этот объект?

  3. вопрос 35

    Какие искусственные кристаллы помогли художницам изобразить «Пятна борща»?

  4. вопрос 36

    Какой картонный носитель информации (ныне совершенно забытый) объемом памяти 80 байт напоминает эта фотография работы Руно Лагомарсино «AMERIKAAMNESIA»

  5. вопрос 37

    На банкноте изображена известный педагог, методы которой легли в основу работ Осы Норберг и Дженни Сундей «Телом к телу». Кто она?

  6. вопрос 38

    Животные в неволе и мы сами, как их человеческие двойники, смотрим друг на друга через узкую пропасть непонимания…. Эти слова подтолкнули Стелиоса Каллинику на серию фоторабот, которую он назвал «……..-плакса». Какой монашеский орден дал название этим приматам?

  7. вопрос 39

    Форма современного искусства, в которой произведения составляют действия художника в определенном месте и времени, обычно термин применяют к формам авангардного или концептуального искусства.

  8. вопрос 40

    В каком году пройдет VII Уральская индустриальная биеннале современного искусства?

ответы отправляются на форму https://docs.google.com/forms/d/1DE4VIryrBCYohCXx2g60JbjM1yiRd9RXRD6sjqGdu6g 

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