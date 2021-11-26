Организатор спецпроекта «Объятия биеннале» – Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» При поддержке Уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Екатеринбурге) и Департамента социальной и молодежной политики Администрации Екатеринбурга.

Цели: Знакомство молодежи с площадками Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Популяризация современного искусства. Содействие раскрытию творческого потенциала молодежи.

Участники: Студенты вузов и колледжей Екатеринбурга, представители работающей молодежи. Возрастная категория участников 18+. Состав команды – не более 5 человек.

Ориентировочное количество офлайн участников – 50-60 человек. онлайн – 100-120

Место проведения: Уральский оптико-механический завод, Екатеринбург, ул. Восточная, 51 (вход с южной проходной за зданием со стороны улицы Яламова)

Кинотеатр «Салют» Екатеринбург, ул. Толмачева, 12

Для прохождения на территорию завода и выставки обязательно удостоверение личности (паспорт) и QR-код.

Дата и время проведения: 27 ноября 2021 года (суббота) с 12 до 19 часов Обязательная предварительная онлайн регистрация в группе: https://vk.com/uralrevolution до 16-00 26 ноября 2021 года.

Правила проведения: Участники самостоятельно приходят на выставочную площадку, в любое время с 12 до 19 часов. Общего открытия и закрытия мероприятия не предполагается из-за введенных ограничений. С 12:00 27 ноября, участники, прошедшие заочную регистрацию, получают задания и вопросы, на которые нужно ответить и выложить ответы в форму, предоставленную Молодежным клубом, до 21 часа 27 ноября 2021 года. Ответы, выложенные позже, или не под своими кодами доступа не обрабатываются. Команды самостоятельно ищут ответы на многочисленные вопросы квеста (более 40), по объектам расположенным на площадках Уральской промышленной биеннале современного искусства. Поиск ответов и подсказок в интернете допускается.

Ответы на вопросы принимаются в любом порядке, на любое количество вопросов. К зачету принимается только первый ответ, менять ответы нельзя. За правильные, творческие и оригинальные ответы команды участников получают баллы. Все вопросы дублируются в группе игры https://vk.com/uralrevolution в 12-00 27.11.2021

В связи с коронавирусными ограничениями вход на все площадки биеннале только при наличии QR-кодов и документа, подтверждающего личность.

Если участники не имеют QR-кода и не могут пройти на выставку, они могут постараться ответить на вопросы онлайн. Команда может разделиться на две части: представитель команды, имеющий QR-код проходит на площадку выставки и передает представителям команды на удаленке необходимую информацию. Совместно принимают решение и выкладывают ответы в предоставленную организаторами форму.

Все участники квеста во время выполнения заданий должны строго соблюдать все противоэпидемиологические требования и правила посещения биеннале: не трогать объекты, не мешать другим посетителям, соблюдать дистанцию, выполнять просьбы модераторов и охранников на территории выставочного пространства

Задача команд – познакомиться с работами мастеров современного искусства, правильно ответить на большее количество вопросов и заработать как можно больше баллов с учетом предварительных заданий.

Посещение выставки в рамках спецпроекта «Объятия биеннале» – бесплатное для всех участников. Необходимо наличие QR-кода и документов, удостоверяющих личность!

Организаторы по окончании игры подведут итоги и торжественно наградят команды победителей квеста в редакции «Уральского следопыта».

Координатор спецпроекта: Семенов Михаил Геннадьевич