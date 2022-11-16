Запрос на страницу 670742

В Именном указателе “Уральского следопыта” сформирован запрос на страницу журнала

Чем вызван интерес:

Специалисты Центральной библиотеки города Кушва просят вас о помощи. Мы храним архив Уральского следопыта с 1960-х годов, но, к сожалению, не все номера журналов сохранились. Просим вас уточнить страницы № 7 за 1962 год, на которых опубликована статья А. Козлова “Был ли Степан Чумпин?”

Заранее благодарим вас за помощь!