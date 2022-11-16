Запрос на страницу 670742

В Именном указателе “Уральского следопыта” сформирован запрос на страницу журнала
Заявка на страницу журнала:
07.1962 стр.42
Чем вызван интерес:Специалисты Центральной библиотеки города Кушва просят вас о помощи. Мы храним архив Уральского следопыта с 1960-х годов, но, к сожалению, не все номера журналов сохранились. Просим вас уточнить страницы № 7 за 1962 год, на которых опубликована статья А. Козлова “Был ли Степан Чумпин?”Заранее благодарим вас за помощь!
По просьбам читателей журнал обработан и предоставлен для свободного доступа. по запросу пользователю сайта предоставлен скан страницы
прочитать статью можно по ссылке https://uralstalker.com/uarch/us/1962/07/42/
посмотреть как в журнале https://uralstalker.com/stalkerpdf/1962/07/42/
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