В Свердловской области пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

День правовой помощи детям приурочен к празднованию Всемирного дня ребенка, отмечаемого во всем мире в честь принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации прав ребенка. В этот же день, но в 1989 году была принята также Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому дата 20 ноября считается днем, посвященным всем детям мира.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года во всех субъектах Российской Федерации ежегодно 20 ноября проводится Всероссийский день правовой помощи детям.

Учитывая, что 20 ноября 2022 года выпадает на выходной день,

с Министром юстиции Российской федерации К.А. Чуйченко согласован перенос проведения мероприятий в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на 18 ноября 2022 года.

Координирует проведение Дня правовой помощи детям Главное управление Минюста России по Свердловской области.

18 ноября 2022 года во Всероссийском дне правовой помощи детям примут участие: Главное управление Минюста России по Свердловской области, Адвокатская палата Свердловской области, Главное управление МВД России по Свердловской области, Главное управление ФСИН России по Свердловской области, Главное управление ФССП России по Свердловской области, исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреждения, мировые судьи Свердловской области, Нотариальная палата Свердловской области, Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями «Я особенный», Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева.

Информация об участниках и запланированных мероприятиях опубликована на официальных сайтах указанных организаций.