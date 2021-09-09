Управление по ЧС дружественного региона проводит показательные учения специальных подразделений спасателей. Для этого определен полигон на северной территории региона.

Для демонстрации выучки и популяризации ответственного поведения в автономных условиях путешествий приглашены многочисленные наблюдатели. Для удобства собраны группы наблюдателей по5 человек в команде. Предварительно команды наблюдателей для ознакомления с ситуацией на полигоне и правилами поведения проходят обучения и выполняют тестовые задания в удаленном режиме.

Сбор для знакомства с действиями подразделений спасателей назначен на конец сентября.

25 сентября команды наблюдателей доставлены на наблюдательную площадку учебного полигона. Это удаленная от населенных пунктов территория со сложным рельефом, с протекающей бурной рекой, непригодной для непрофессионального сплава и скудной растительностью.

Неожиданно для прогнозов метеослужб началась в верхних слоях атмосферы геомагнитная буря — солнечная вспышка на Солнце обрушила на Землю поток заряженных частиц, вызвавший мощные электромагнитные помехи, сопровождающиеся великолепным северным сиянием. При этом радиосвязь оказалась ограниченной и не устойчивой. Ожидаемый через неделю циклон прорвался через горный хребет и определил нелетную погоду на ближайшие дни.

Команды наблюдателей, имея ограниченные ресурсы, приобретённые при подготовке знания и имеющийся жизненный опыт, должны преодолеть препятствия, сохранить жизненную силу и собрать необходимые запасы, подготовленные для учений спасателей.

Кто выживет? Тот, кто сможет погасить электромагнитные помехи и подать сигнал о своем местонахождении. Вас спасут.

Задания



Песни целины



Детский рок-фестиваль



Квест включает в себя более 50 различных конкурсных этапов.

Правила квеста



Заочная регистрация на участие в квесте Осень Уральского следопыта, который состоится 25 сентября 2021 года https://forms.gle/M2xwQqYX987yWZne9

На месте сбора каждая команда наблюдателей получает карту-схему с обозначенными контрольными пунктами, которые необходимо пройти, бегунок участника с перечисленными для прохождения баллами,(остальное пока секрет).

Задача команды за время квеста набрать максимальное количество запасов, проходя конкурсные этапы, используя предложенную систему учета.

На прохождения квеста командам отводится 3 часа.

Старт для участников всех возрастных групп общий.

Порядок, последовательность и количество прохождения этапов каждая команда выбирает сама. Прохождение всех этапов НЕ обязательно!

Финиш в 14:00 в Штабе квеста.

Руководители, или капитаны команд сдают бегунки участников и таблицы с ключевыми словами в Штаб квеста не позднее 14:00.

В каждой возрастной категории побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов.