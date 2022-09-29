Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Победители

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Мобильные новости
Мобильные новости

24 сентября прошел наш традиционный туристско-спортивный фестиваль “Осень Уральского следопыта”. В нем приняло участие 340 команд ( более 1700 человек) студентов и школьников и Екатеринбурга и Свердловской области.

238 волонтеров-организаторов, представляющих более 40 организаций и объединений, подготовили и провели 71 конкурсный этап. Все участники и организаторы получили сертификаты и благодарственные письма, а представителей 15 команд победителей мы ждем в редакции журнала “Уральский следопыт” для вручения кубков и призов.

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Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ

17 Клещи 56 138 194
8 Пятеро смелых 49 126 175
10 Искатели приключений! 25 143 168
55 Добрые Дети Мира 60 106 166
9 Копатычи 57 100 157
175 Добрые Дети Мира 2 60 97 157
4 Земляне 41 105 146
67 Дружина 59 82 141
22 Адреналин 43 97 140
3 ЭРОН 50 89 139
15 Кар-карычи 32 107 139
213 Пилигримы 0 135 135
19 Добрые Опята 30 104 134
20 Пингвины 57 73 130
40 АЗАМА 33 95 128
33 NonStoр 53 74 127
16 Злые Мухоморы 31 92 123
56 Искатели тайн 49 70 119
69 Фрогги 0 119 119
111 Застава Красных партизан 59 59 118
28 Горностайчики 53 64 117
264 Волшебная пятерка 0 116 116
68 СССР 0 114 114
268 Фан-клуб Руслана 4 110 114
42 Не чайники!!! 37 73 110
38 ЗабивнЫе_Ёжики 8 95 103
176 Пламя 2 0 99 99
152 Торфорезы 0 95 95
274 Хоумики 0 95 95
39 Лазурит 37 57 94
221 Малахит 80 27 67 94
271 Юный Краевед 17 76 93
151 Кошачий глаз 0 91 91
316 Лесовички 316 0 91 91
214 Село Зеленое 30 59 89
283 Десант 0 89 89
232 Древо Знаний 0 87 87
58 Луч7 0 86 86
70 Клуб любителей туризма 0 86 86
244 Метеорит 0 83 83
313 Дружина 138 0 83 83
93 Уральские самоцветы 0 81 81
248 Упаковка саморезов 0 81 81
309 Чёрная молния 28 53 81
82 Адреналин-71 0 80 80
124 Эколята 0 80 80
155 Бригада 0 80 80
157 Клёвые бананы 0 80 80
90 Звезда 2 0 79 79
200 Капелька 44 35 79
127 Плотинка 0 78 78
233 Оптимисты 81-2 55 22 77
76 НЕУГОМОН 0 75 75
293 Горный хрусталь 0 75 75
5 Оптимисты 15 59 74
46 Гладиаторы 0 74 74
223 ПИЦЦА 0 74 74
222 Лисички 0 73 73
72 ПРЯНИКИ 0 72 72
114 Домино 5 66 71
50 Штурм 0 70 70
237 Юные археологи 0 70 70
266 Альтеровцы 5 65 70
311 Умники 6а 0 70 70
228 Тюбик удачи 0 69 69
226 Белая Молния 5 63 68
276 Альфа – 2 0 68 68
139 Торнадо 0 67 67
167 МЕЧТАТЕЛИ 0 67 67
278 Созвездие 93 0 66 66
290 Кактусы 0 66 66
238 Огнеборцы 35 30 65
18 Пятёрочка 0 64 64
184 Медвежата 0 63 63
312 5*6 0 63 63
160 Назад в будущее 3 58 61
52 Уральцы 0 60 60
78 ОБА-НА 0 60 60
267 Янтарь 0 60 60
242 Азимут 0 59 59
251 Господа ар. 0 59 59
91 Звезда 3 0 58 58
231 Малахит 11 0 58 58
12 Азимут 96 0 56 56
123 Зелёная Волна 0 56 56
284 Трюфелеискатели 0 56 56
305 Адмирал 0 56 56
291 bubbles 0 55 55
230 Оптимисты 81-1 0 54 54
116 Пионеры-97 0 53 53
265 Команда Смелых 0 53 53
85 Экипаж 0 52 52
198 Юниор 2011 0 52 52
199 Григорий 10 42 52
220 Майны 1 51 52
249 Изумруд 0 52 52
272 Альфа 0 52 52
294 Девчонки Ухххх 0 52 52
224 RAWE 0 51 51
206 ЛТТ 0 50 50
245 Кометы 0 50 50
304 Пятая команда 0 50 50
45 Оптимисты-12 5 44 49
71 Юные путешественники 0 49 49
225 Егорки 0 49 49
117 Эдельвейс 143 0 47 47
136 Туристическая академия 0 47 47
77 Динамит 0 45 45
112 Параллельный мир 0 43 43
295 Надежда 0 42 42
188 Гольфстрим143 0 38 38
190 Феникс 117 10 28 38
219 МАОУ Лицей 109(2 команда) 0 38 38
239 Эдельвейс 0 37 37
126 Камень 0 36 36
310 Синие Камни 96 0 35 35
92 Звезда 4 0 34 34
229 Инфузория туфелька 0 34 34
217 Кайны 0 33 33
252 Владик teem 0 33 33
306 5 Б 15 17 32
216 Просто красивые и крутые 0 31 31
197 Девчата 0 30 30
256 Деревянные ложки 0 29 29
285 Гимназия №37 2 (2 команда) 0 28 28
296 Экодесант 0 25 25
66 Луч72 0 20 20
146 Золотник 0 18 18
181 Энергия 0 17 17
14 Вершина 0 12 12
141 300 лет вместе 0 11 11
142 Первые 0 11 11
154 Копат 0 5 5
89 Звезда 1 0 3 3
7 Следопыты 68 0 0 0
24 Ежики 0 0 0
125 Уральские самородки 0 0 0
137 По следам осени 0 0 0
144 Уралочка-2 0 0 0
145 Горцы 0 0 0
171 Выбор 0 0 0
183 Печеньки 0 0 0
191 Кенты Ежа 0 0 0
227 Лисички-2 0 0 0
234 Олимпийцы 0 0 0
243 Энергия2 0 0 0

категория :

Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ

11 Новое поколение 50 134 184
2 Развед корпус 54 128 182
196 ЕХтра 53 123 176
53 Аврора 47 107 154
270 Куркуль 53 98 151
73 SS (School-Seven) 53 93 146
32 Квадратики 52 93 145
62 Умники 30 111 141
81 Великолепная пятёрка 0 137 137
27 Феникс 55 80 135
261 Вареники 40 89 129
104 Феникс-8 30 94 124
122 ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 0 124 124
36 Шаг вперёд 55 67 122
13 Домовенок 42 79 121
23 Грифон 51 69 120
253 Гриффиндорцы 0 109 109
35 Радуга 0 108 108
240 Белки 0 108 108
211 Каракули 52 52 104
166 ИСКАТЕЛИ 0 103 103
273 Красная звезда 3.0 3 97 100
247 138-ой МЕРИДИАН 0 98 98
47 Даниил, беги! 52 43 95
138 Робин Гуд 16 78 94
301 Штурм 148 0 94 94
49 Уральские Потрошители 11 82 93
110 Судьи 19 71 90
330 Юный спасатель 330 0 88 88
87 Минор 0 87 87
286 Вершина 170 53 33 86
119 Сильные-1 33 52 85
79 Охотники за удачей 19 65 84
180 Оптимисты 27 40 44 84
269 Искатели 50 35 44 79
148 Свои 0 72 72
178 Капитаны очевидности 0 70 70
6 Десяточка 28 40 68
292 Ландыши 0 65 65
161 МАОУ СОШ №25(В.Пышма) 0 63 63
44 Шаг 10 50 60
103 Тутти Фрутти 0 57 57
105 Пионеры 0 55 55
218 МАОУ Лицей 109(1 команда) 0 55 55
101 Уралочка 0 54 54
317 Динамит 317 0 51 51
143 Потомки 0 48 48
149 Сейчас 0 48 48
168 Непобедимые 0 47 47
194 Молодой Компрессорный 0 47 47
255 Бурундуки 0 47 47
170 Лютики 0 44 44
100 Малахит 0 42 42
109 Нэфоры 0 41 41
235 Джигиты 0 38 38
340 Успешные зайчики 143 0 32 32
106 Знатоки 0 29 29
195 Аксиома 0 29 29
147 Гордость Урала 0 25 25
177 Кинза 0 16 16
102 Самоцветы 0 15 15
297 Туристы 0 10 10
118 Школа успеха 0 8 8
302 Рассвет 0 8 8
34 Гимназия № 37 0 5 5
94 Пятерка лучших 0 0 0
96 Барс 0 0 0
107 ЕКБ дальше… 0 0 0
120 Сильные-2 0 0 0
204 Ёжики 127 0 0 0
205 Сильные 3 0 0 0
215 Охотники за привидениями 0 0 0
262 Тигры 0 0 0
281 Послы истории 0 0 0

категория

Студенты учреждений среднего профессионального образования

59 Партия красивых динозавриков 45 148 193
26 Горностай-1 47 131 178
86 Бешеные белки 29 135 164
241 Лучики 55 107 162
128 Фараон 60 95 155
288 Укольчики 30 119 149
130 Зеленый банан 60 86 146
1 Terra 50 95 145
192 ВПО МЕД+ВЕДЬ 2 140 142
131 Девчули 60 81 141
97 Шишки 45 92 137
186 Горячая вишня 59 76 135
129 ФрикадЭлки 60 72 132
187 Культурный десант 49 81 130
64 Чужие 36 90 126
121 Эрик и Компания 60 63 123
185 Уазик 59 64 123
172 Училки 42 79 121
57 Сиреневый бульвар 17 99 116
173 ГИГАЧАДЫ 0 116 116
95 Фенрир 34 79 113
189 Медицинский спецназ 0 113 113
61 Валенок 33 77 110
254 Факел 0 105 105
84 Трансформеры 0 103 103
287 Олимпийцы 1 0 103 103
212 Монтажный десант 0 100 100
165 Энергетики 0 98 98
300 БПАН 0 98 98
98 Fairy Tail 25 71 96
113 Carpe diem 35 59 94
63 Кишмиш 0 88 88
99 АК-47 0 88 88
164 Сюр 0 87 87
179 Broke boys 0 85 85
29 31-ая Весна 17 67 84
257 Оболтусы 0 82 82
303 История колобка 0 82 82
83 Бесстрашные уральцы 12 69 81
207 Экологи-218 9 69 78
80 Сонные тетери 32 45 77
65 Сухая галоша 0 74 74
133 Team Elite 0 73 73
280 Я.Б.Е.Р 0 73 73
182 МСМК 0 72 72
162 Левая рука Шерлока Холмса 0 71 71
201 Титаны 0 70 70
159 Матрица 0 66 66
134 Бойцовский клуб 0 64 64
156 Тапас 0 60 60
279 Солянка 60 0 60
314 Совушки 0 59 59
150 Дубрава 10 46 56
169 Фенотропил 0 56 56
60 Корнишоны 0 52 52
289 Do IT 0 52 52
74 Пельмешки 0 49 49
209 Чепырки 0 47 47
31 Ермак 0 45 45
108 Дети Богини 4 40 44
54 Время 0 43 43
258 АТиМо 0 43 43
140 Живот болит – переболит 0 42 42
203 Бобры 0 40 40
277 Жы-шы 0 39 39
260 Шарамыги 0 38 38
299 Волонтёрская рота 0 34 34
307 Сила Воли 0 33 33
158 Огненное цветение 1 25 26
75 103% 0 0 0
135 Ягуары 0 0 0
193 ВоенВрачи 0 0 0

 

категория

Студенты высших учебных заведений

153 КСТ УИУ РАНХиГС 57 88 145
282 Лига Чемпионов 0 133 133
263 ЫЕФКИТ 0 124 124
329 Повестка 0 121 121
210 Лесные лемминги 40 71 111
236 Комета 0 90 90
202 Hangovers 15 70 85
275 Астрент 0 80 80
88 QuesTeam 0 24 24
208 Звёздочки 0 0 0

 

категория

Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области

41 Лучшие 56 128 184
48 Волна успеха 54 100 154
250 Гдездесьвыход? 32 113 145
246 Белая птица 48 88 136
132 Искорка – 2 30 86 116
30 Горностай 2 44 50 94
308 Преломление 0 86 86
174 Росомахи 0 81 81
319 Неуловимые 319 0 77 77
320 Оптимисты 320 0 60 60
43 Улыбка 7 52 59
51 Маяк 0 58 58
259 Мечтатели 3 0 54 54
163 Эврика 12 36 48
21 Бывшая 96 0 34 34
25 ФАНАД 0 3 3
37 Рыжий кот Муфаса 0 0 0
115 Шнурки 0 0 0
298 Есть Вариант 0 0 0
322 Лютики 23 0 0 0

Квест Uralstalker

Заявка на участие в квестеUralstalker

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Блок 10. Кухня народов, населяющих Урал

Блок 10. Кухня народов, населяющих Урал

квест Мы разные – мы вместе Регламент проведения квеста Блок 1. Заселение Урала Блок 2. Русские на Урале Блок 3. Татары Блок 4. Башкиры Блок 5. Марийцы Блок 6. Другие на...
дистанция водная

дистанция водная

П О Л О Ж Е Н И Е (проект) Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция водная – Ралли, командная гонка – К-1, Б-2, К-2, К-4) Код вида спорта – 0840005...
дистанции-спелео

дистанции-спелео

Положение (проект) о спортивном мероприятии муниципального образования город «Екатеринбург» «Открытый городской фестиваль по спортивному туризму (дисциплина: дистанции-спелео)...
Семейное дерево

Семейное дерево

1 сентября Молодежный клуб РГО Уральский следопыт, при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области начинает новый проект – Семейное де...
регистрация

регистрация

175-лквеста Мы разные – мы вместе обязательна регистрация в группе мероприятия (далее…)
Приглашаем принять участие в онлайн квесте!

Приглашаем принять участие в онлайн квесте!

Мы разные – Мы вместе! Отправляясь в экспедиции путешественники всегда готовились к встрече с коренными народами, населяющими ту, или иную территорию. От взаимодействия...
квест. Общее положение

квест. Общее положение

Великая экспедиция Туристский квест, посвященный 175-летию РГО и Всемирному Дню туризма Необъятны просторы России. Белые пятна на географических картах окаймляют всю ее террит...
Игра с Теплославом

Игра с Теплославом

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ прошла в ставшем уже привычном режиме онлайн. Участие приняло более 50 команд из Еатеринбурга, Свердловской области и несколько команд с других регионов Российс...
Безопасность тепла

Безопасность тепла

теплосохранение, теплоизоляция, безопасность тепла на Земле и в космосе если увидели парящий открытый люк, утечку горячей воды, звоните 005 (Екатеринбург) Ответы размести в Г...

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