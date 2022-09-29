24 сентября прошел наш традиционный туристско-спортивный фестиваль “Осень Уральского следопыта”. В нем приняло участие 340 команд ( более 1700 человек) студентов и школьников и Екатеринбурга и Свердловской области.
238 волонтеров-организаторов, представляющих более 40 организаций и объединений, подготовили и провели 71 конкурсный этап. Все участники и организаторы получили сертификаты и благодарственные письма, а представителей 15 команд победителей мы ждем в редакции журнала “Уральский следопыт” для вручения кубков и призов.
категория:
Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ
|17
|Клещи
|56
|138
|194
|8
|Пятеро смелых
|49
|126
|175
|10
|Искатели приключений!
|25
|143
|168
|55
|Добрые Дети Мира
|60
|106
|166
|9
|Копатычи
|57
|100
|157
|175
|Добрые Дети Мира 2
|60
|97
|157
|4
|Земляне
|41
|105
|146
|67
|Дружина
|59
|82
|141
|22
|Адреналин
|43
|97
|140
|3
|ЭРОН
|50
|89
|139
|15
|Кар-карычи
|32
|107
|139
|213
|Пилигримы
|0
|135
|135
|19
|Добрые Опята
|30
|104
|134
|20
|Пингвины
|57
|73
|130
|40
|АЗАМА
|33
|95
|128
|33
|NonStoр
|53
|74
|127
|16
|Злые Мухоморы
|31
|92
|123
|56
|Искатели тайн
|49
|70
|119
|69
|Фрогги
|0
|119
|119
|111
|Застава Красных партизан
|59
|59
|118
|28
|Горностайчики
|53
|64
|117
|264
|Волшебная пятерка
|0
|116
|116
|68
|СССР
|0
|114
|114
|268
|Фан-клуб Руслана
|4
|110
|114
|42
|Не чайники!!!
|37
|73
|110
|38
|ЗабивнЫе_Ёжики
|8
|95
|103
|176
|Пламя 2
|0
|99
|99
|152
|Торфорезы
|0
|95
|95
|274
|Хоумики
|0
|95
|95
|39
|Лазурит
|37
|57
|94
|221
|Малахит 80
|27
|67
|94
|271
|Юный Краевед
|17
|76
|93
|151
|Кошачий глаз
|0
|91
|91
|316
|Лесовички 316
|0
|91
|91
|214
|Село Зеленое
|30
|59
|89
|283
|Десант
|0
|89
|89
|232
|Древо Знаний
|0
|87
|87
|58
|Луч7
|0
|86
|86
|70
|Клуб любителей туризма
|0
|86
|86
|244
|Метеорит
|0
|83
|83
|313
|Дружина 138
|0
|83
|83
|93
|Уральские самоцветы
|0
|81
|81
|248
|Упаковка саморезов
|0
|81
|81
|309
|Чёрная молния
|28
|53
|81
|82
|Адреналин-71
|0
|80
|80
|124
|Эколята
|0
|80
|80
|155
|Бригада
|0
|80
|80
|157
|Клёвые бананы
|0
|80
|80
|90
|Звезда 2
|0
|79
|79
|200
|Капелька
|44
|35
|79
|127
|Плотинка
|0
|78
|78
|233
|Оптимисты 81-2
|55
|22
|77
|76
|НЕУГОМОН
|0
|75
|75
|293
|Горный хрусталь
|0
|75
|75
|5
|Оптимисты
|15
|59
|74
|46
|Гладиаторы
|0
|74
|74
|223
|ПИЦЦА
|0
|74
|74
|222
|Лисички
|0
|73
|73
|72
|ПРЯНИКИ
|0
|72
|72
|114
|Домино
|5
|66
|71
|50
|Штурм
|0
|70
|70
|237
|Юные археологи
|0
|70
|70
|266
|Альтеровцы
|5
|65
|70
|311
|Умники 6а
|0
|70
|70
|228
|Тюбик удачи
|0
|69
|69
|226
|Белая Молния
|5
|63
|68
|276
|Альфа – 2
|0
|68
|68
|139
|Торнадо
|0
|67
|67
|167
|МЕЧТАТЕЛИ
|0
|67
|67
|278
|Созвездие 93
|0
|66
|66
|290
|Кактусы
|0
|66
|66
|238
|Огнеборцы
|35
|30
|65
|18
|Пятёрочка
|0
|64
|64
|184
|Медвежата
|0
|63
|63
|312
|5*6
|0
|63
|63
|160
|Назад в будущее
|3
|58
|61
|52
|Уральцы
|0
|60
|60
|78
|ОБА-НА
|0
|60
|60
|267
|Янтарь
|0
|60
|60
|242
|Азимут
|0
|59
|59
|251
|Господа ар.
|0
|59
|59
|91
|Звезда 3
|0
|58
|58
|231
|Малахит 11
|0
|58
|58
|12
|Азимут 96
|0
|56
|56
|123
|Зелёная Волна
|0
|56
|56
|284
|Трюфелеискатели
|0
|56
|56
|305
|Адмирал
|0
|56
|56
|291
|bubbles
|0
|55
|55
|230
|Оптимисты 81-1
|0
|54
|54
|116
|Пионеры-97
|0
|53
|53
|265
|Команда Смелых
|0
|53
|53
|85
|Экипаж
|0
|52
|52
|198
|Юниор 2011
|0
|52
|52
|199
|Григорий
|10
|42
|52
|220
|Майны
|1
|51
|52
|249
|Изумруд
|0
|52
|52
|272
|Альфа
|0
|52
|52
|294
|Девчонки Ухххх
|0
|52
|52
|224
|RAWE
|0
|51
|51
|206
|ЛТТ
|0
|50
|50
|245
|Кометы
|0
|50
|50
|304
|Пятая команда
|0
|50
|50
|45
|Оптимисты-12
|5
|44
|49
|71
|Юные путешественники
|0
|49
|49
|225
|Егорки
|0
|49
|49
|117
|Эдельвейс 143
|0
|47
|47
|136
|Туристическая академия
|0
|47
|47
|77
|Динамит
|0
|45
|45
|112
|Параллельный мир
|0
|43
|43
|295
|Надежда
|0
|42
|42
|188
|Гольфстрим143
|0
|38
|38
|190
|Феникс 117
|10
|28
|38
|219
|МАОУ Лицей 109(2 команда)
|0
|38
|38
|239
|Эдельвейс
|0
|37
|37
|126
|Камень
|0
|36
|36
|310
|Синие Камни 96
|0
|35
|35
|92
|Звезда 4
|0
|34
|34
|229
|Инфузория туфелька
|0
|34
|34
|217
|Кайны
|0
|33
|33
|252
|Владик teem
|0
|33
|33
|306
|5 Б
|15
|17
|32
|216
|Просто красивые и крутые
|0
|31
|31
|197
|Девчата
|0
|30
|30
|256
|Деревянные ложки
|0
|29
|29
|285
|Гимназия №37 2 (2 команда)
|0
|28
|28
|296
|Экодесант
|0
|25
|25
|66
|Луч72
|0
|20
|20
|146
|Золотник
|0
|18
|18
|181
|Энергия
|0
|17
|17
|14
|Вершина
|0
|12
|12
|141
|300 лет вместе
|0
|11
|11
|142
|Первые
|0
|11
|11
|154
|Копат
|0
|5
|5
|89
|Звезда 1
|0
|3
|3
|7
|Следопыты 68
|0
|0
|0
|24
|Ежики
|0
|0
|0
|125
|Уральские самородки
|0
|0
|0
|137
|По следам осени
|0
|0
|0
|144
|Уралочка-2
|0
|0
|0
|145
|Горцы
|0
|0
|0
|171
|Выбор
|0
|0
|0
|183
|Печеньки
|0
|0
|0
|191
|Кенты Ежа
|0
|0
|0
|227
|Лисички-2
|0
|0
|0
|234
|Олимпийцы
|0
|0
|0
|243
|Энергия2
|0
|0
|0
категория :
Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ
|11
|Новое поколение
|50
|134
|184
|2
|Развед корпус
|54
|128
|182
|196
|ЕХтра
|53
|123
|176
|53
|Аврора
|47
|107
|154
|270
|Куркуль
|53
|98
|151
|73
|SS (School-Seven)
|53
|93
|146
|32
|Квадратики
|52
|93
|145
|62
|Умники
|30
|111
|141
|81
|Великолепная пятёрка
|0
|137
|137
|27
|Феникс
|55
|80
|135
|261
|Вареники
|40
|89
|129
|104
|Феникс-8
|30
|94
|124
|122
|ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ
|0
|124
|124
|36
|Шаг вперёд
|55
|67
|122
|13
|Домовенок
|42
|79
|121
|23
|Грифон
|51
|69
|120
|253
|Гриффиндорцы
|0
|109
|109
|35
|Радуга
|0
|108
|108
|240
|Белки
|0
|108
|108
|211
|Каракули
|52
|52
|104
|166
|ИСКАТЕЛИ
|0
|103
|103
|273
|Красная звезда 3.0
|3
|97
|100
|247
|138-ой МЕРИДИАН
|0
|98
|98
|47
|Даниил, беги!
|52
|43
|95
|138
|Робин Гуд
|16
|78
|94
|301
|Штурм 148
|0
|94
|94
|49
|Уральские Потрошители
|11
|82
|93
|110
|Судьи
|19
|71
|90
|330
|Юный спасатель 330
|0
|88
|88
|87
|Минор
|0
|87
|87
|286
|Вершина 170
|53
|33
|86
|119
|Сильные-1
|33
|52
|85
|79
|Охотники за удачей
|19
|65
|84
|180
|Оптимисты 27
|40
|44
|84
|269
|Искатели 50
|35
|44
|79
|148
|Свои
|0
|72
|72
|178
|Капитаны очевидности
|0
|70
|70
|6
|Десяточка
|28
|40
|68
|292
|Ландыши
|0
|65
|65
|161
|МАОУ СОШ №25(В.Пышма)
|0
|63
|63
|44
|Шаг
|10
|50
|60
|103
|Тутти Фрутти
|0
|57
|57
|105
|Пионеры
|0
|55
|55
|218
|МАОУ Лицей 109(1 команда)
|0
|55
|55
|101
|Уралочка
|0
|54
|54
|317
|Динамит 317
|0
|51
|51
|143
|Потомки
|0
|48
|48
|149
|Сейчас
|0
|48
|48
|168
|Непобедимые
|0
|47
|47
|194
|Молодой Компрессорный
|0
|47
|47
|255
|Бурундуки
|0
|47
|47
|170
|Лютики
|0
|44
|44
|100
|Малахит
|0
|42
|42
|109
|Нэфоры
|0
|41
|41
|235
|Джигиты
|0
|38
|38
|340
|Успешные зайчики 143
|0
|32
|32
|106
|Знатоки
|0
|29
|29
|195
|Аксиома
|0
|29
|29
|147
|Гордость Урала
|0
|25
|25
|177
|Кинза
|0
|16
|16
|102
|Самоцветы
|0
|15
|15
|297
|Туристы
|0
|10
|10
|118
|Школа успеха
|0
|8
|8
|302
|Рассвет
|0
|8
|8
|34
|Гимназия № 37
|0
|5
|5
|94
|Пятерка лучших
|0
|0
|0
|96
|Барс
|0
|0
|0
|107
|ЕКБ дальше…
|0
|0
|0
|120
|Сильные-2
|0
|0
|0
|204
|Ёжики 127
|0
|0
|0
|205
|Сильные 3
|0
|0
|0
|215
|Охотники за привидениями
|0
|0
|0
|262
|Тигры
|0
|0
|0
|281
|Послы истории
|0
|0
|0
категория
Студенты учреждений среднего профессионального образования
|59
|Партия красивых динозавриков
|45
|148
|193
|26
|Горностай-1
|47
|131
|178
|86
|Бешеные белки
|29
|135
|164
|241
|Лучики
|55
|107
|162
|128
|Фараон
|60
|95
|155
|288
|Укольчики
|30
|119
|149
|130
|Зеленый банан
|60
|86
|146
|1
|Terra
|50
|95
|145
|192
|ВПО МЕД+ВЕДЬ
|2
|140
|142
|131
|Девчули
|60
|81
|141
|97
|Шишки
|45
|92
|137
|186
|Горячая вишня
|59
|76
|135
|129
|ФрикадЭлки
|60
|72
|132
|187
|Культурный десант
|49
|81
|130
|64
|Чужие
|36
|90
|126
|121
|Эрик и Компания
|60
|63
|123
|185
|Уазик
|59
|64
|123
|172
|Училки
|42
|79
|121
|57
|Сиреневый бульвар
|17
|99
|116
|173
|ГИГАЧАДЫ
|0
|116
|116
|95
|Фенрир
|34
|79
|113
|189
|Медицинский спецназ
|0
|113
|113
|61
|Валенок
|33
|77
|110
|254
|Факел
|0
|105
|105
|84
|Трансформеры
|0
|103
|103
|287
|Олимпийцы 1
|0
|103
|103
|212
|Монтажный десант
|0
|100
|100
|165
|Энергетики
|0
|98
|98
|300
|БПАН
|0
|98
|98
|98
|Fairy Tail
|25
|71
|96
|113
|Carpe diem
|35
|59
|94
|63
|Кишмиш
|0
|88
|88
|99
|АК-47
|0
|88
|88
|164
|Сюр
|0
|87
|87
|179
|Broke boys
|0
|85
|85
|29
|31-ая Весна
|17
|67
|84
|257
|Оболтусы
|0
|82
|82
|303
|История колобка
|0
|82
|82
|83
|Бесстрашные уральцы
|12
|69
|81
|207
|Экологи-218
|9
|69
|78
|80
|Сонные тетери
|32
|45
|77
|65
|Сухая галоша
|0
|74
|74
|133
|Team Elite
|0
|73
|73
|280
|Я.Б.Е.Р
|0
|73
|73
|182
|МСМК
|0
|72
|72
|162
|Левая рука Шерлока Холмса
|0
|71
|71
|201
|Титаны
|0
|70
|70
|159
|Матрица
|0
|66
|66
|134
|Бойцовский клуб
|0
|64
|64
|156
|Тапас
|0
|60
|60
|279
|Солянка
|60
|0
|60
|314
|Совушки
|0
|59
|59
|150
|Дубрава
|10
|46
|56
|169
|Фенотропил
|0
|56
|56
|60
|Корнишоны
|0
|52
|52
|289
|Do IT
|0
|52
|52
|74
|Пельмешки
|0
|49
|49
|209
|Чепырки
|0
|47
|47
|31
|Ермак
|0
|45
|45
|108
|Дети Богини
|4
|40
|44
|54
|Время
|0
|43
|43
|258
|АТиМо
|0
|43
|43
|140
|Живот болит – переболит
|0
|42
|42
|203
|Бобры
|0
|40
|40
|277
|Жы-шы
|0
|39
|39
|260
|Шарамыги
|0
|38
|38
|299
|Волонтёрская рота
|0
|34
|34
|307
|Сила Воли
|0
|33
|33
|158
|Огненное цветение
|1
|25
|26
|75
|103%
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|135
|Ягуары
|0
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|193
|ВоенВрачи
|0
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Студенты высших учебных заведений
|153
|КСТ УИУ РАНХиГС
|57
|88
|145
|282
|Лига Чемпионов
|0
|133
|133
|263
|ЫЕФКИТ
|0
|124
|124
|329
|Повестка
|0
|121
|121
|210
|Лесные лемминги
|40
|71
|111
|236
|Комета
|0
|90
|90
|202
|Hangovers
|15
|70
|85
|275
|Астрент
|0
|80
|80
|88
|QuesTeam
|0
|24
|24
|208
|Звёздочки
|0
|0
|0
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Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области
|41
|Лучшие
|56
|128
|184
|48
|Волна успеха
|54
|100
|154
|250
|Гдездесьвыход?
|32
|113
|145
|246
|Белая птица
|48
|88
|136
|132
|Искорка – 2
|30
|86
|116
|30
|Горностай 2
|44
|50
|94
|308
|Преломление
|0
|86
|86
|174
|Росомахи
|0
|81
|81
|319
|Неуловимые 319
|0
|77
|77
|320
|Оптимисты 320
|0
|60
|60
|43
|Улыбка
|7
|52
|59
|51
|Маяк
|0
|58
|58
|259
|Мечтатели 3
|0
|54
|54
|163
|Эврика
|12
|36
|48
|21
|Бывшая 96
|0
|34
|34
|25
|ФАНАД
|0
|3
|3
|37
|Рыжий кот Муфаса
|0
|0
|0
|115
|Шнурки
|0
|0
|0
|298
|Есть Вариант
|0
|0
|0
|322
|Лютики 23
|0
|0
|0