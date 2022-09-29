24 сентября прошел наш традиционный туристско-спортивный фестиваль “Осень Уральского следопыта”. В нем приняло участие 340 команд ( более 1700 человек) студентов и школьников и Екатеринбурга и Свердловской области.

238 волонтеров-организаторов, представляющих более 40 организаций и объединений, подготовили и провели 71 конкурсный этап. Все участники и организаторы получили сертификаты и благодарственные письма, а представителей 15 команд победителей мы ждем в редакции журнала “Уральский следопыт” для вручения кубков и призов.

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Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ

17 Клещи 56 138 194 8 Пятеро смелых 49 126 175 10 Искатели приключений! 25 143 168 55 Добрые Дети Мира 60 106 166 9 Копатычи 57 100 157 175 Добрые Дети Мира 2 60 97 157 4 Земляне 41 105 146 67 Дружина 59 82 141 22 Адреналин 43 97 140 3 ЭРОН 50 89 139 15 Кар-карычи 32 107 139 213 Пилигримы 0 135 135 19 Добрые Опята 30 104 134 20 Пингвины 57 73 130 40 АЗАМА 33 95 128 33 NonStoр 53 74 127 16 Злые Мухоморы 31 92 123 56 Искатели тайн 49 70 119 69 Фрогги 0 119 119 111 Застава Красных партизан 59 59 118 28 Горностайчики 53 64 117 264 Волшебная пятерка 0 116 116 68 СССР 0 114 114 268 Фан-клуб Руслана 4 110 114 42 Не чайники!!! 37 73 110 38 ЗабивнЫе_Ёжики 8 95 103 176 Пламя 2 0 99 99 152 Торфорезы 0 95 95 274 Хоумики 0 95 95 39 Лазурит 37 57 94 221 Малахит 80 27 67 94 271 Юный Краевед 17 76 93 151 Кошачий глаз 0 91 91 316 Лесовички 316 0 91 91 214 Село Зеленое 30 59 89 283 Десант 0 89 89 232 Древо Знаний 0 87 87 58 Луч7 0 86 86 70 Клуб любителей туризма 0 86 86 244 Метеорит 0 83 83 313 Дружина 138 0 83 83 93 Уральские самоцветы 0 81 81 248 Упаковка саморезов 0 81 81 309 Чёрная молния 28 53 81 82 Адреналин-71 0 80 80 124 Эколята 0 80 80 155 Бригада 0 80 80 157 Клёвые бананы 0 80 80 90 Звезда 2 0 79 79 200 Капелька 44 35 79 127 Плотинка 0 78 78 233 Оптимисты 81-2 55 22 77 76 НЕУГОМОН 0 75 75 293 Горный хрусталь 0 75 75 5 Оптимисты 15 59 74 46 Гладиаторы 0 74 74 223 ПИЦЦА 0 74 74 222 Лисички 0 73 73 72 ПРЯНИКИ 0 72 72 114 Домино 5 66 71 50 Штурм 0 70 70 237 Юные археологи 0 70 70 266 Альтеровцы 5 65 70 311 Умники 6а 0 70 70 228 Тюбик удачи 0 69 69 226 Белая Молния 5 63 68 276 Альфа – 2 0 68 68 139 Торнадо 0 67 67 167 МЕЧТАТЕЛИ 0 67 67 278 Созвездие 93 0 66 66 290 Кактусы 0 66 66 238 Огнеборцы 35 30 65 18 Пятёрочка 0 64 64 184 Медвежата 0 63 63 312 5*6 0 63 63 160 Назад в будущее 3 58 61 52 Уральцы 0 60 60 78 ОБА-НА 0 60 60 267 Янтарь 0 60 60 242 Азимут 0 59 59 251 Господа ар. 0 59 59 91 Звезда 3 0 58 58 231 Малахит 11 0 58 58 12 Азимут 96 0 56 56 123 Зелёная Волна 0 56 56 284 Трюфелеискатели 0 56 56 305 Адмирал 0 56 56 291 bubbles 0 55 55 230 Оптимисты 81-1 0 54 54 116 Пионеры-97 0 53 53 265 Команда Смелых 0 53 53 85 Экипаж 0 52 52 198 Юниор 2011 0 52 52 199 Григорий 10 42 52 220 Майны 1 51 52 249 Изумруд 0 52 52 272 Альфа 0 52 52 294 Девчонки Ухххх 0 52 52 224 RAWE 0 51 51 206 ЛТТ 0 50 50 245 Кометы 0 50 50 304 Пятая команда 0 50 50 45 Оптимисты-12 5 44 49 71 Юные путешественники 0 49 49 225 Егорки 0 49 49 117 Эдельвейс 143 0 47 47 136 Туристическая академия 0 47 47 77 Динамит 0 45 45 112 Параллельный мир 0 43 43 295 Надежда 0 42 42 188 Гольфстрим143 0 38 38 190 Феникс 117 10 28 38 219 МАОУ Лицей 109(2 команда) 0 38 38 239 Эдельвейс 0 37 37 126 Камень 0 36 36 310 Синие Камни 96 0 35 35 92 Звезда 4 0 34 34 229 Инфузория туфелька 0 34 34 217 Кайны 0 33 33 252 Владик teem 0 33 33 306 5 Б 15 17 32 216 Просто красивые и крутые 0 31 31 197 Девчата 0 30 30 256 Деревянные ложки 0 29 29 285 Гимназия №37 2 (2 команда) 0 28 28 296 Экодесант 0 25 25 66 Луч72 0 20 20 146 Золотник 0 18 18 181 Энергия 0 17 17 14 Вершина 0 12 12 141 300 лет вместе 0 11 11 142 Первые 0 11 11 154 Копат 0 5 5 89 Звезда 1 0 3 3 7 Следопыты 68 0 0 0 24 Ежики 0 0 0 125 Уральские самородки 0 0 0 137 По следам осени 0 0 0 144 Уралочка-2 0 0 0 145 Горцы 0 0 0 171 Выбор 0 0 0 183 Печеньки 0 0 0 191 Кенты Ежа 0 0 0 227 Лисички-2 0 0 0 234 Олимпийцы 0 0 0 243 Энергия2 0 0 0

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Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ

11 Новое поколение 50 134 184 2 Развед корпус 54 128 182 196 ЕХтра 53 123 176 53 Аврора 47 107 154 270 Куркуль 53 98 151 73 SS (School-Seven) 53 93 146 32 Квадратики 52 93 145 62 Умники 30 111 141 81 Великолепная пятёрка 0 137 137 27 Феникс 55 80 135 261 Вареники 40 89 129 104 Феникс-8 30 94 124 122 ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 0 124 124 36 Шаг вперёд 55 67 122 13 Домовенок 42 79 121 23 Грифон 51 69 120 253 Гриффиндорцы 0 109 109 35 Радуга 0 108 108 240 Белки 0 108 108 211 Каракули 52 52 104 166 ИСКАТЕЛИ 0 103 103 273 Красная звезда 3.0 3 97 100 247 138-ой МЕРИДИАН 0 98 98 47 Даниил, беги! 52 43 95 138 Робин Гуд 16 78 94 301 Штурм 148 0 94 94 49 Уральские Потрошители 11 82 93 110 Судьи 19 71 90 330 Юный спасатель 330 0 88 88 87 Минор 0 87 87 286 Вершина 170 53 33 86 119 Сильные-1 33 52 85 79 Охотники за удачей 19 65 84 180 Оптимисты 27 40 44 84 269 Искатели 50 35 44 79 148 Свои 0 72 72 178 Капитаны очевидности 0 70 70 6 Десяточка 28 40 68 292 Ландыши 0 65 65 161 МАОУ СОШ №25(В.Пышма) 0 63 63 44 Шаг 10 50 60 103 Тутти Фрутти 0 57 57 105 Пионеры 0 55 55 218 МАОУ Лицей 109(1 команда) 0 55 55 101 Уралочка 0 54 54 317 Динамит 317 0 51 51 143 Потомки 0 48 48 149 Сейчас 0 48 48 168 Непобедимые 0 47 47 194 Молодой Компрессорный 0 47 47 255 Бурундуки 0 47 47 170 Лютики 0 44 44 100 Малахит 0 42 42 109 Нэфоры 0 41 41 235 Джигиты 0 38 38 340 Успешные зайчики 143 0 32 32 106 Знатоки 0 29 29 195 Аксиома 0 29 29 147 Гордость Урала 0 25 25 177 Кинза 0 16 16 102 Самоцветы 0 15 15 297 Туристы 0 10 10 118 Школа успеха 0 8 8 302 Рассвет 0 8 8 34 Гимназия № 37 0 5 5 94 Пятерка лучших 0 0 0 96 Барс 0 0 0 107 ЕКБ дальше… 0 0 0 120 Сильные-2 0 0 0 204 Ёжики 127 0 0 0 205 Сильные 3 0 0 0 215 Охотники за привидениями 0 0 0 262 Тигры 0 0 0 281 Послы истории 0 0 0

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Студенты учреждений среднего профессионального образования

59 Партия красивых динозавриков 45 148 193 26 Горностай-1 47 131 178 86 Бешеные белки 29 135 164 241 Лучики 55 107 162 128 Фараон 60 95 155 288 Укольчики 30 119 149 130 Зеленый банан 60 86 146 1 Terra 50 95 145 192 ВПО МЕД+ВЕДЬ 2 140 142 131 Девчули 60 81 141 97 Шишки 45 92 137 186 Горячая вишня 59 76 135 129 ФрикадЭлки 60 72 132 187 Культурный десант 49 81 130 64 Чужие 36 90 126 121 Эрик и Компания 60 63 123 185 Уазик 59 64 123 172 Училки 42 79 121 57 Сиреневый бульвар 17 99 116 173 ГИГАЧАДЫ 0 116 116 95 Фенрир 34 79 113 189 Медицинский спецназ 0 113 113 61 Валенок 33 77 110 254 Факел 0 105 105 84 Трансформеры 0 103 103 287 Олимпийцы 1 0 103 103 212 Монтажный десант 0 100 100 165 Энергетики 0 98 98 300 БПАН 0 98 98 98 Fairy Tail 25 71 96 113 Carpe diem 35 59 94 63 Кишмиш 0 88 88 99 АК-47 0 88 88 164 Сюр 0 87 87 179 Broke boys 0 85 85 29 31-ая Весна 17 67 84 257 Оболтусы 0 82 82 303 История колобка 0 82 82 83 Бесстрашные уральцы 12 69 81 207 Экологи-218 9 69 78 80 Сонные тетери 32 45 77 65 Сухая галоша 0 74 74 133 Team Elite 0 73 73 280 Я.Б.Е.Р 0 73 73 182 МСМК 0 72 72 162 Левая рука Шерлока Холмса 0 71 71 201 Титаны 0 70 70 159 Матрица 0 66 66 134 Бойцовский клуб 0 64 64 156 Тапас 0 60 60 279 Солянка 60 0 60 314 Совушки 0 59 59 150 Дубрава 10 46 56 169 Фенотропил 0 56 56 60 Корнишоны 0 52 52 289 Do IT 0 52 52 74 Пельмешки 0 49 49 209 Чепырки 0 47 47 31 Ермак 0 45 45 108 Дети Богини 4 40 44 54 Время 0 43 43 258 АТиМо 0 43 43 140 Живот болит – переболит 0 42 42 203 Бобры 0 40 40 277 Жы-шы 0 39 39 260 Шарамыги 0 38 38 299 Волонтёрская рота 0 34 34 307 Сила Воли 0 33 33 158 Огненное цветение 1 25 26 75 103% 0 0 0 135 Ягуары 0 0 0 193 ВоенВрачи 0 0 0

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Студенты высших учебных заведений

153 КСТ УИУ РАНХиГС 57 88 145 282 Лига Чемпионов 0 133 133 263 ЫЕФКИТ 0 124 124 329 Повестка 0 121 121 210 Лесные лемминги 40 71 111 236 Комета 0 90 90 202 Hangovers 15 70 85 275 Астрент 0 80 80 88 QuesTeam 0 24 24 208 Звёздочки 0 0 0

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Разновозрастные команды молодёжи Свердловской области