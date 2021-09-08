Зарегистрировавшиеся участники

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МероприятияМобильные новости Автор: - 08.09.2021
2021-06 Командный опыт
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обязательна регистрация в группе мероприятия https://vk.com/uralstalker_ous

 

команда пункт формирования организация категория
1 Шаражкина контора Екатеринбург СПО ФОРСАЖ 3
2 220В село Косулино Косулинская СОШ номер 8 4
3 Пятеро смелых Екатеринбург Лицей 12 1
4 Винни Пухи Екатеринбург Косулинская СОШ № 8 4
5 Добрые Дети Мира Екатеринбург СОШ №81 5
6 Новое поколение Екатеринбург СОШ №81 4
7 Поколение Z Екатеринбург СОШ №81 5
8 Десяточка Сухой Лог СОШ 10 . С. Новопышминское 4
9 Охотники за удачей Екатеринбург МАОУ лицей № 3 5
10 Зелёная волна Екатеринбург МАОУ лицей № 3 4
11 Краеведы Урала Екатеринбург МАОУ лицей № 3 5
12 Дружина Екатеринбург СОШ №81 5
         
         

Возрастные категории:

  

обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"

 

 

Программа фестиваля Осень Уральского следопыта 

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Команды, участвующие в квест

Песни целины

Детский рок-фестиваль


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