Зарегистрировавшиеся участники

обязательна регистрация в группе мероприятия https://vk.com/uralstalker_ous
|№
|команда
|пункт формирования
|организация
|категория
|1
|Шаражкина контора
|Екатеринбург
|СПО ФОРСАЖ
|3
|2
|220В
|село Косулино
|Косулинская СОШ номер 8
|4
|3
|Пятеро смелых
|Екатеринбург
|Лицей 12
|1
|4
|Винни Пухи
|Екатеринбург
|Косулинская СОШ № 8
|4
|5
|Добрые Дети Мира
|Екатеринбург
|СОШ №81
|5
|6
|Новое поколение
|Екатеринбург
|СОШ №81
|4
|7
|Поколение Z
|Екатеринбург
|СОШ №81
|5
|8
|Десяточка
|Сухой Лог
|СОШ 10 . С. Новопышминское
|4
|9
|Охотники за удачей
|Екатеринбург
|МАОУ лицей № 3
|5
|10
|Зелёная волна
|Екатеринбург
|МАОУ лицей № 3
|4
|11
|Краеведы Урала
|Екатеринбург
|МАОУ лицей № 3
|5
|12
|Дружина
|Екатеринбург
|СОШ №81
|5
Возрастные категории:
обязательна регистрация в группе Молодёжного клуба Русского географического общества "Уральский следопыт"