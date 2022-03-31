Ежемесячный журнал путешествий по Уралу, приключений, истории, краеведения и научной фантастики. Издается с 1935 года.

Пять лет вместе

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Новости
Новости

Уважаемый Аркадий Александрович!
Выражаем Вам самые теплые слова благодарности за многолетнее сотрудничество и поддержку Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт». Вместе с Вами мы организовали и провели десятки молодежно-патриотических, спортивно-туристских фестивалей и квестов.

Вы всегда были нашим самым надежным партнером и помощником, а конкурсные этапы, подготовленные региональным отделением ДОСААФ России Свердловской области этапы отличались профессионализмом и качеством организации.

Спасибо огромное за тот жизненный опыт, которым Вы делились с нами, со школьниками и студентами во время подготовки и проведения наших совместных мероприятиях. Здоровья силы и энергии Вам на новом жизненном этапе.

Всегда будем рады встрече с Вами на наших проектах и в редакции “Уральского следопыта”

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