Пять лет вместе

Уважаемый Аркадий Александрович!

Выражаем Вам самые теплые слова благодарности за многолетнее сотрудничество и поддержку Молодежного клуба РГО «Уральский следопыт». Вместе с Вами мы организовали и провели десятки молодежно-патриотических, спортивно-туристских фестивалей и квестов.

Вы всегда были нашим самым надежным партнером и помощником, а конкурсные этапы, подготовленные региональным отделением ДОСААФ России Свердловской области этапы отличались профессионализмом и качеством организации.

Спасибо огромное за тот жизненный опыт, которым Вы делились с нами, со школьниками и студентами во время подготовки и проведения наших совместных мероприятиях. Здоровья силы и энергии Вам на новом жизненном этапе.

Всегда будем рады встрече с Вами на наших проектах и в редакции “Уральского следопыта”