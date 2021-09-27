Детский рок-фестиваль

Первое, о чём сказать хочется - это было масштабно. Я не знаю, что вдруг произошла в мире музыки за последние пару лет, но интерес к року снова набирает обороты. Толи мода, толи душа просит…

А потому, когда на сцену поднимаются дети с гитарами, и начинают исполнять давно знакомые песни, у песен как будто появляется новый смысл.

Итак, 25 сентября 2021 года нам очень повезло с погодой в Уральской столице. Вместо обещанного дождя со снегом, светило тёплое солнце, и Исторический сквер был прекрасен в своём жёлто-красном осеннем убранстве.

Мы впервые открывали рок-сцену фестиваля Осень Уральского Следопыта. Детскую рок-сцену. Вообще, дети и рок – это не самые совместимые понятия, не так ли? Какие картинки рисует воображение, когда мы начинаем говорить о рок-музыке? Длинноволосых мужчин брутального вида в «косухах», с нереальными гитарными соло и сложными текстами, за которыми каждый фанат видит что-то своё. И вряд ли мы с вами могли ещё несколько лет назад представить себе детей, играющих рок. Почему они это делают? Оказалось, что ответ лежит на поверхности – рок – это прежде всего, живая музыка. А всё живое, искусственно не консервированное, издаваемое настоящим музыкальным инструментом, не может не вызывать у детей восторга. Теоретически, такой же восторг должно вызывать и посещение филармонии, ведь там инструментов больше и все они живые-настоящие. Однако, у рока есть и ещё одно важное отличие от других живых музыкальных направлений – он даёт возможность выплеснуть накопившуюся усталость, апатию и даже злость, при этом, низкие вибрации бас-гитары, например, вызывают выплеск эндорфина. Рок пробуждает чувства, ослабляет боль, стимулирует активные движения, и также вызывает тягу к общению. Удивительно, да?

Расскажу две слова о тех юных талантах, и их наставниках, которые детскую рок-сцену впервые на фестивале заполнили собой и своим творчеством, и на протяжении 2,5 часов поднимали уровень эндорфинов в крови екатеринбуржцев и гостей города.

Зажгли не по детски



Какой же рок без огня и шоу? Поэтому открыли наш пусть детский, но зажигательный рок-фестиваль Театр светового шоу Орион Дома детства и юношества в Екатеринбурге . Световое шоу - это разновидность представлений, исполняемых в преимущественно в темноте с использованием светящегося оборудования. Жонглирование развивает ловкость, координацию, быстроту реакции, абстрактное мышление, креативность, умение работать в команде и не бояться публичных выступлений.

Коллектив часто выступает на городских площадках, сотрудничают с театральными и хореографическими коллективами. Разнообразие реквизита позволяет выступать как в темноте, так и при свете.

Забегая вперёд, хочу сказать, что закрывали выступление юных рокеров они же. Ребята показали великолепное владение реквизитом, удивили публику и яркими импровизациями, и хорошо поставленными номерами, с которыми они становились уже победителями всероссийских конкурсов. А также пару часов любой желающий ребёнок мог попробовать и научиться выполнять трюки под руководством наставника коллектива Кущенковой Елены Владимировны.

Второе детство Nirvana

Каждый кто когда-то увлекался рок-музыкой, без сомнения знает культовую гранж-команду Nirvana, породившую своим творчеством целую суб-культуры на стыке 90-х и «нулевых».

На Осени Уральского Следопыта композицию Nirvana исполняли самые юные участники фестиваля – ВИА Stories. Этим ребятам от 6 до 10 лет, и уже год они играют вместе. За это время они стали лауреатами и дипломантами Всероссийских музыкальных конкурсов, и позиционируют себя, как команда, играющая рок с детской непосредственностью. Могу сказать, что это самая милая рок-группа, которую я когда-либо видела.

Кино и Земфира.

Куда мы без классики русского рока? Группа с загадочным названием «Четыре» великолепно исполнила песни Виктора Цоя и Земфиры. Надо отметить, что у ребят превосходные вокальные данные, за что публика оказала им очень тёплый приём и поддержку.

Группа WHY?

Музыкальный коллектив с, как и положено рок-команде, непонятным и загадочным названием, собран в конце 2020 года. Группа состоит из одних девчонок!!! Сами они говорят, что дружны, и в их команде царит море улыбок и позитива. Нельзя сказать, что девичий коллектив – это новое слово в шоу-бизнесе. Безусловно, мы знаем массу примеров групп, в которых выступают одни девчонки, но девушки всегда считались украшением различных мероприятий и компаний. А группа WHY? Может похвастаться с не только отличными внешними данными, но и с сильным и мощным вокалом, и потому, они добавили изюминку нашему фестивалю.

Почти Можно

Ещё одно загадочное название и ещё одна подростковая группа. Почти Можно. Собрались ребята достаточно странным образом. Рассказывали о загадочных и случайных появлениях в группе тех или иных музыкантов. Вобщем, сплошные тайны, окутанные мраком. Тем интереснее, собственно. У команды хочется отметить великолепный вокал. Есть ради чего придти и послушать.

И самым продолжительным выступлением порадовала команда Между Нами.

Помимо каверов на очень известные песни (под которые танцевали все), группа презентовала публике и авторский материал. А это уже, согласитесь, по-взрослому! Видно, что ребята делают музыку с удовольствием и щедро этим удовольствием делятся с публикой.

Что ещё происходило 25 сентября на нашей осенней детской рок-сцене? Мы провели настоящий живой мастер-класс по барабанам, и обучили желающих ребят делать простые сбивки, разыграли месяц обучения в рок-школе, и заставили танцевать и подпевать всех, кто оказался в поле нашего звука.

Нашу невероятную рок-сцену от первого до последнего слова провела зажигательная Алёна Соколова, которая велело и непринуждённо общалась с музыкантами, задавая им каверзные вопросы, будоражила публику и профессионально связывала воедино все части фестиваля. О музыке Алёна знает не по наслышке она один из самых талантливых педагогов по вокалу города Екатеринбурга.

И в заключении







Мы считаем, что каждый родитель обязан знакомить детей с лучшими образцами музыки ради расширения их кругозора и выплеска энергии, а возможно, и ради сохранения собственного рассудка. Ведь так хочется быть со своими детьми на одной волне. И мы ни в коем случае не призываем ставить рок ребенку в обязательном порядке. Но если дети сами обнаруживают тягу к рок-культуре, обязательно поддержите их в этом. И возможно, однажды, они поднимутся на детскую рок-сцену фестиваля Осень Уральского Следопыта, чтобы во всеуслышание заявить о себе.

Мария Порозова-Дущак