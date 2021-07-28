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Новости Автор: - 28.07.2021
2021-08-cover
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августовский номер журнала

Уральский следопыт вышел из печати

Читайте в номере материалы:

* Цапля — С.Санатин; 
* Пищали для Мангазеи – Е.Курлаев; 
* Этика манси – Н.Партанов; 
* Поперек Урала – С.Кудрявцев; 
* Авиагруппа особого назначения – Н.Вехов
* Стоп! Снято! – Л.Крапивина; 
* Пещера Гебауэра – А.Яковлева; 
* Стратегия подъёма – М.Порозова-Дущак; 
* Cold Steel — крепкий середнячок – М.Колотов; 
* Прожиточный минимум туриста – Е.Ватагин; 
* Наши дороги в наших руках! ; 
* У Шурки есть дед! – А.Булгаков; 

* Рыбари и виноградари – М.Харит; 
* Отвергших небес благодать – Д.Николов; 
* Кимберлитовая кикимора – К.Шабалдин; 

2021-08-cover


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