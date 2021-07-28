августовский номер журнала

Уральский следопыт вышел из печати
Читайте в номере материалы:
* Цапля — С.Санатин;
* Пищали для Мангазеи – Е.Курлаев;
* Этика манси – Н.Партанов;
* Поперек Урала – С.Кудрявцев;
* Авиагруппа особого назначения – Н.Вехов
* Стоп! Снято! – Л.Крапивина;
* Пещера Гебауэра – А.Яковлева;
* Стратегия подъёма – М.Порозова-Дущак;
* Cold Steel — крепкий середнячок – М.Колотов;
* Прожиточный минимум туриста – Е.Ватагин;
* Наши дороги в наших руках! ;
* У Шурки есть дед! – А.Булгаков;
* Рыбари и виноградари – М.Харит;
* Отвергших небес благодать – Д.Николов;
* Кимберлитовая кикимора – К.Шабалдин;