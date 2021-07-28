августовский номер журнала

Уральский следопыт вышел из печати

Читайте в номере материалы:

* Цапля — С.Санатин;

* Пищали для Мангазеи – Е.Курлаев;

* Этика манси – Н.Партанов;

* Поперек Урала – С.Кудрявцев;

* Авиагруппа особого назначения – Н.Вехов

* Стоп! Снято! – Л.Крапивина;

* Пещера Гебауэра – А.Яковлева;

* Стратегия подъёма – М.Порозова-Дущак;

* Cold Steel — крепкий середнячок – М.Колотов;

* Прожиточный минимум туриста – Е.Ватагин;

* Наши дороги в наших руках! ;

* У Шурки есть дед! – А.Булгаков;

* Рыбари и виноградари – М.Харит;

* Отвергших небес благодать – Д.Николов;

* Кимберлитовая кикимора – К.Шабалдин;